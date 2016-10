EU:n ja Kanadan kiistellystä kauppasopimuksesta löytyi Belgiassa sopu

EU:n ja Kanadan vapaakauppasopimuksesta Cetasta on vihdoin saatu sopu Belgiassa.

Asiasta kertoi Belgian pääministeri Charles Michel torstaina uutistoimisto AFP:n mukaan. Sopu nostaa toiveita siitä, että yllättäviin ongelmiin ajautunut sopimus saadaan allekirjoitettua pian.

Cetan kohtalo ajautui vaakalaudalle, kun Belgian ranskankielinen alue Vallonia näytti estävän sopimuksen synnyn. Vallonian hallituksen johtaja Paul Magnette vahvisti torstaina sovun synnyn. ”Vallonia on erittäin iloinen siitä, että vaatimuksiamme kuunneltiin”, Magnette sanoi AFP:n mukaan.

Kanadan mukaan Belgiassa saavutettu sopu on askel oikeaan suuntaan, mutta sopimuksen allekirjoittamiseksi on vielä työtä. ”Kanada on valmiina allekirjoittamaan tämän tärkeän sopimuksen, kun Eurooppa on valmis”, sanoi Kanadan ulkomaankauppaministerin Chrystia Freelandin tiedottaja uutistoimisto Reutersin mukaan.

Cetaa (Comprehensive Economic Trade Agreement) alettiin neuvotella vuonna 2008. Sen etenemisen piti olla selvää, mutta Belgian parlamenteista osa asettui vastahankaan. Belgia ei voinut allekirjoittaa sopimusta ennen alueellisten parlamenttien kesken saavutettavaa sopua.

Käänne uhkasi nolata EU:n kauppapolitiikan, joka on muutenkin kärsinyt vaikeuksista. Yhdysvaltojen kanssa valmisteltu TTIP on jumiutunut pahasti.

Sopimuksen allekirjoittamisen aikataulusta ei ollut välitöntä tietoa. Aiemmin torstaina kerrottiin, että Kanadan pääministeri Justin Trudeau perui saapumisensa allekirjoitusseremoniaan ja kokous oli peruutettu.

Cetan myötä lähes kaikki osapuolten väliset tullit poistuisivat. Kanada on Euroopan unionille 12:nneksi suurin kauppakumppani. EU on puolestaan Kanadan toiseksi suurin kauppakumppani.

Sopimuksen myötä osapuolten kaupan odotetaan vilkastuvan yli viidenneksellä ja kasvattavan EU-maiden talouksia yhteensä 12 miljardilla eurolla vuosittain. Myös investointien toivotaan kasvavan merkittävästi.

Vallonialaispoliitikkojen, kansalaisjärjestöjen ja muiden tahojen mukaan Ceta olisi vahingollinen monista eri syistä. Sopimuksen sanotaan esimerkiksi antavan suuryrityksille avaimet EU-lainsäädännön ja eurooppalaisten tuotestandardien haastamiseen.

Cetan pelätään myös heikentävän työntekijöiden oikeuksia, julkisten palvelujen laatua, ruokaturvallisuutta ja ympäristöä. EU-komissio on pyrkinyt hälventämään pelkoja lukuisilla vakuutuksilla ja Ceta-sopimuksen yhteyteen kirjatuilla julistuksilla.