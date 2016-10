Fakta Kiina puskee turisteja maailmalle Kiinasta tulee eniten turisteja maailmassa. Viime noin 130 miljoonaa kiinalaista matkaili ulkomailla. Vasta noin viidellä prosentilla kiinalaisista on passi. Luku yli kaksinkertaistuu kymmenessä vuodessa. Viime vuonna kiinalaisturistien ulkomailla käyttämän rahan määrä kasvoi 26 prosentilla 290 miljardiin dollariin. Mikään muu maa ei yllä edes puoleen tästä luvusta. Kiinalaisturistit ostavat ulkomailla enemmän luksustuotteita kuin kaikki muut kansallisuudet yhteensä. Suomessa kiinalaisturisti käyttää keskimäärin 200 euroa per päivä, mikä on kaikkia muita kansallisuuksia enemmän. Lähteet: Goldman Sachs, Maailman matkailujärjestö, Economist ja Visit Finland Lähteet: Goldman Sachs, Maailman matkailujärjestö, Economist ja Visit Finland

Maailman suurin verkkokauppayhtiö Alibaba ei tee mitään pienesti. Ensi vuonna se aikoo tuoda Rovaniemen seudulle 50 000 kiinalaisturistia.

Torstaina Alibaban matkailuyritys Alitrip täytti kaksi vuotta, julkisti Euroopan-strategiansa ja järjesti itselleen räiskyvät juhlat Joulupukin pajakylässä. Kiinalaisyhtiö toi Rovaniemelle Voice of China -laulukilpailun voittajia ja lähetti konsertin ennakkoarvioiden mukaan sadalle miljoonalle kiinalaiselle netin kautta.

Napapiirillä järjestettiin siis vaivihkaa katsojamäärältään Euroviisujen kokoluokan tapahtuma. Lisäksi Alibaba välitti nettialustoillaan 24 tunnin ajan markkinointivideota Rovaniemeltä.

Ei ihme, että matkailualan toimijat puhkuivat torstaina innosta. Sitä paitsi Alibaba ei tullut Lappiin vain kertareissulle.

”Aiomme ensi vuoden aikana lähettää 50 000 kiinalaisturistia Suomeen. Kysymys kuuluu, oletteko valmiina?”, kysyi Alitripin pääjohtaja Li Shaohua Rovaniemen tiedotustilaisuudessa.

Kaisa Siren

Hurjaa puhetta. Ihan tällaiseen ruuhkaan Lappi ei ole valmis.

Tänä vuonna Alitrip aloitti yhteistyön lentoyhtiö Finnairin sekä matkailua edistävien Visit Finland ja Visit Rovaniemi -yhtiöiden kanssa. Lapista tuli syyskuussa Alitripin ensimmäinen oma matkapaketti. Aiemmin yhtiö on tyytynyt vain välittämään muiden yritysten tuotteita.

Pilottihankkeessa Rovaniemelle tulee tänä talvena 3 000 kiinalaisturistia. Alitrip olisi halunnut tuoda heti 10 000, mutta majoitustila ei kuumimpaan sesonkiaikaan riittänyt.

Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen kertoo, että Alitrip lähti myöhään liikkeelle.

”Kävimme ensimmäisiä vakavia neuvotteluja keväällä, vaikka talven tuotteet myydään usein jo vuotta aiemmin.”

Alitripin ryntäys ei ole ainoa laatuaan. Kiinalaisturistien yöpymiset Suomessa kasvoivat viime vuonna 40 prosentilla 182 000:een. Kärkkäisen mukaan Lappi yrittää parhaansa mukaan vastata tulvivaan turismiin.

”Ensi vuoden loppuun mennessä pelkästään Rovaniemelle on tulossa tuhat uutta vuodepaikkaa, kun nyt määrä on 3 800. Pääosin majoituspaikat nousevat kotimaisin voimin, mutta Joulupukin pajakylässä on myös yksi projekti, jossa on kiinalainen investori mukana.”

Investoinnit majoitukseen ovat pitkäaikaisia ja kalliita. Onko Lappi kestokohde vai hetkellinen muoti-ilmiö?

Pienen kansan huolet tuntemattomasta maabrändistä hymyilyttävät Alibaban markkinointijohtajaa Chris Tungia. Alibaban kautta käydään vuosittain kauppaa yli kaksi kertaa Suomen koko bruttokansantuotteen edestä. Yhtiön markkina-arvo on noin 235 miljardia euroa.

”Ei meille ole väliä, tietävätkö turistit Suomen. Alibaba omistaa Kiinan Youtuben Youkun ja osan Kiinan Twitteristä Weibosta. Voimme kanaviemme kautta brändätä hetkessä uuden älypuhelinmallin tai vaikkapa Suomen revontulet”, Tung sanoo.

Alitripin suunnitelma 50 000 kiinalaisturistista ensi vuoden aikana olisi valtava haaste 60 000 asukkaan Rovaniemelle.

”Voisimme tuoda koko Suomeen jopa miljoona turistia, mutta käyttäjäkokemus kärsisi. Olen tosissani. Markkinointijohtajana tiedän, että se olisi meille mahdollista, mutta ei viisasta”, Tung sanoo.

Alitrip on parissa vuodessa kasvanut käyttäjämäärällä mitattuna Kiinan suurimmaksi matkojen nettivälittäjäksi. Palvelua käyttää päivittäin kymmenen miljoonaa ihmistä.

Finpron Visit Finland -yksikön johtajan Paavo Virkkusen mukaan Alitrip-turistit ovat vain jäävuoren huippu. Yhteistyö Alibaban kokoisen yhtiön kanssa voi poikia tilaisuuksia myös palvelu- ja tavaraviennille Kiinaan.

”Tämä on todella laajakaistaista yhteistyötä. Voimme saada Suomeen matkailutulojen lisäksi uusia investointeja ja vientimahdollisuuksia.”

Myös Tungin mukaan Suomi voi hyötyä Alibaba-yhteistyöstä merkittävästi. Suomalaiset yritykset voivat esimerkiksi myydä merkkituotteitaan Alibaban Tmall Global -kauppapaikassa.

Kiinalaisten ryntäys Lappiin hyödyttää myös lentoyhtiö Finnairia, joka on mukana Alitrip-yhteistyössä. Alitripin 3 000 turistia lennähtävät tänä talvena Kiinasta Suomeen juuri Finnairin lennoilla.

Finnairille on suoria lentoja ympäri vuoden jo neljään Kiinan kaupunkiin: Pekingiin, Shanghaihin, Chongqingiin ja Hongkongiin. Lisäksi Finnair lentää kesäisin Guangzhouhun ja Xi’aniin. Nämä miljoonakaupungit ovat ripeästi keskiluokkaistuvia ja kansainvälistyviä.

Finnairin globaalista myynnistä vastaava johtaja Mikko Turtiainen on innoissaan uudesta yhteistyökumppanista.

”Alitrip on meille äärimmäisen hyvä partneri. Pystymme heidän kauttaan laajentamaan myyntityötämme Kiinassa, mikä tukee kasvustrategiaamme hyvin voimakkaasti.”

Vaikka Alitrip vasta koettaa kepillä Lapin jäitä, Turtiainen on toiveikas kumppanuuden kestosta ja laajennusmahdollisuuksista. Finnairissa toivotaan, että Lapissa riittää jatkossa vuoteita myös kiinalaisille, eikä tuhansille halukkaille tarvitse sanoa enää ei.

Finnairin kasvavassa lentokoneiden laivastossa riittää Turtiaisen mukaan kiinalaisille paikkoja.

”Talvikaudelle osuu joulun ja hiihtoloman sesonki, jolloin suomalaisetkin lomailevat. Tuolloin kapasiteetti Lapissa on kieltämättä kovassa käytössä. Vuodekapasiteettia voisi olla lisää”, Turtiainen sanoo.

Voikin olla, että jatkossa suomalaisten hiihtolomalaisten pitää kilpailla verisesti kiinalaisten turistien kanssa vuokramökeistä.