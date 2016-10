Näin suunnittelet uraasi: älä lukittaudu yhteen suunnitelmaan, etsi jatkuvasti uutta oksaa, hanki kansainvälistä kokemusta

Urasuunnitelman teossa yksi asia on ylitse muiden, sanoo erityisasiantuntija Ari-Pekka Leminen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Se on joustavuus, ja se toistuu Lemisen puheessa useasti.

Leminen on ohjannut urasuunnitelmien tekoa ministeriössä 39 vuotta. Hän on ollut suurimman osan ajasta psykologina ammatinvalinnanohjauksessa, viimeiset kolme vuotta ministeriössä. Lemisen kautta ovat siis kulkeneet tuhannet uravalintojen kanssa painivat.

Joustavuus koskee Lemisen mukaan kaikkia ikäpolvia.

”Vielä kolmekymmentä vuotta sitten lähtökohta oli, että edetään nuorena tehdyn suunnitelman mukaan. Nyt kun oksa katkeaa alta, toinen on etsittävä nopeasti.”

Lemisen toinen vinkki urasuunnitelman tekoon on hyväksyä, että uutta on omaksuttava.

”Työ muuttuu enempi oppimisen ja työn yhdistelmäksi, jossa oppimisen määrä kasvaa jatkuvasti.”

Tutkivan asenteen arvo ei Lemisen mukaan ole suuri vain uran alussa, kun nuori kartoittaa omia kiinnostuksen kohteitaan ja taitojaan.

Uraneuvonnan asiakaskunta on Lemisen mukaan jatkuvasti iäkkäämpää juuri tästä syystä, koska työn mukana on muututtava aiempaa herkemmin.

Muita vinkkejä ovat omien arvojen mukaan toimiminen, sinnikkyys ja tuen hakeminen vaikkapa uraohjauksesta. Pitkäksi aikaa Leminen pysähtyy kansainvälistymisen pariin.

”Etenkin jo iäkkäämpien sukupolvien keskuudessa työelämän ideaalina tavataan pitää kotimaista kokolattiamattoa. Monen on hyvä rakentaa oma työ kansainväliseksi tilkkutäkiksi, se vastaa myös ajan vaatimuksia.”

Kaikki tämä kuulostaa tutusti puheelta työelämän murroksesta. Murroksella tarkoitetaan usein maailmaa, jossa silpputyöt ja jakamistalous syrjäyttävät perinteiset työn tekemisen muodot.

Tampereen yliopistossa kesällä julkaistun tutkimuksen mukaan murros on kuitenkin myytti, virhekäsitys.

Sosiaalipolitiikan ja sosiologian tutkijoiden Satu Ojalan ja Pasi Pyöriän mukaan epävarmuus työelämässä ei ole kasvanut. Tutkijoiden mukaan epävarmassa asemassa olevien palkansaajien määrä on noussut kolmenkymmenen vuoden aikana vain kahdella prosenttiyksiköllä.

Ojala kommentoi murroksen myyttiä Helsingin Sanomille keväällä näin: ”Palkkatyö on ja pysyy.”

Eritysasiantuntija Leminen on ohjannut urasuunnittelua lähes neljäkymmentä vuotta.

”Muutos ei ole ollut niin totaalista, kuin puheissa on annettu ymmärtää. Esimerkiksi 90-luvulla totaalista murrosta ennustettiin hanakasti, mutta tilastollista muutosta, epävarmuuden kasvua on vähän. On paljon aloja, jossa pelisäännöt ovat pysyneet ennallaan, mutta joustavuutta vaaditaan enemmän.”