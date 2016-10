Saksan kuluttajahinnat nousivat odotettua enemmän lokakuussa.

Inflaatio oli 0,7 prosenttia, enemmän kuin kertaakaan sitten lokakuun 2014. Inflaatio myös ylitti ennusteet.

Inflaation kiihtyminen on tervetullut uutinen Euroopan keskuspankille EKP:lle, joka on rahapolitiikallaan pyrkinyt torjumaan deflaatiota eli yleisen hintatason laskua. EKP on laskenut korkoja ja ostanut valtavat määrät joukkovelkakirjalainoja.

Saksan inflaation odotetaan nousevan kahteen prosenttiin ensi vuoden alussa muun muassa energian hintojen nousun takia.

Koko EU:n laajuisen, maanantaina julkistettavan inflaation odotetaan olevan 0,6 prosenttia lokakuussa. Syyskuussa kuluttajahinnat nousivat 0,4 prosenttia edellisvuodesta.