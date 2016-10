EU-komissio löysää Gazpromin vastaista painetta

Bryssel

Euroopan komissio ilmoitti perjantai-iltana päätöksestä, jonka myötä venäläinen kaasujätti Gazprom voi jatkossa tuoda löyhemmin ehdoin kaasuaan Euroopan markkinoille Itämeren kautta, mutta samalla yhtiön on avattava Opal-putken kapasiteettia kilpailijoiden käyttöön.

Teknisen oloisen päätöksen myötä Gazpromin on helpompi hyödyntää Opal-kaasuputkeaan, jossa kuljetetaan kiistellyn Nord Stream -putken kaasua Venäjältä Saksan kautta muualle Eurooppaan.

Tässä vaiheessa on mahdoton ennakoida, millä tavoin päätös vaikuttaa minkään yrityksen – Gazpromin tai muiden – kaasukuljetuksiin.

Itä-Euroopan maat ovat kuitenkin vastustaneet kaikkea, mikä haiskahtaa myönnytyksiltä Venäjälle ja Gazpromille. Nord Stream -putken kaasun lisäämisen on pelätty olevan osa Venäjän strategiaa lopettaa kaasun kuljetukset Ukrainan läpi, millä olisi kauttakulkumaksuja saavan Ukrainan taloudelle haitallisia vaikutuksia.

Keskiviikkona kilpailusta vastaava komissaari Margrethe Vestager taas ilmoitti, että komissio on valmis sovitteluratkaisuun viisi vuotta kestäneessä laajassa tutkimuksessa Gazpromin räikeäksi väitetystä ylihinnoittelusta ja kilpailua vääristävistä toimista Itä-Euroopassa.

Nyt näyttää sille, että komissio on valmis olemaan sakottamatta Gazpromia, jos yhtiö sitoutuu laillisesti velvoittaviin uusiin ehtoihin hinnoittelussaan.

Vestagerin lähestymistapaa on pidetty silmiin pistävän lempeänä, sillä äskettäin hän on käynyt ärhäkkäästi kansainvälisten suuryhtiöiden, kuten Applen, verokikkailun kimppuun.

Komission linjaukset sattuvat aikana, jolloin EU-maat suhtautuvat Venäjään hyvin kriittisesti. Ilmapiiriä ovat kiristäneet esimerkiksi Syyrian siviilikohteiden pommitukset, Ukrainan rauhanprosessin koomatila sekä Venäjän aggressiivinen käytös Itämerellä.

Financial Times -lehden mukaan Puolan valtion omistama öljy- ja kaasuyhtiö PGNiG on valmis vetämään komission EU:n tuomioistuimeen, jos se ei sakota Gazpromia ja jos se sallii venäläisyhtiölle yhä helpomman pääsyn eurooppalaiseen kaasuverkkoon.

“Nämä päätökset aiheuttavat todellisen uhkan kaasuntoimittajille keskisessä ja itäisessä Euroopassa”, PGNiG oli todennut tiedotteessaan.

Nord Stream -kaasuputki on myös Itä-Euroopassa pelkoa herättävä hanke. Gazprom puuhaa parhaillaan Nord Stream 2:sta, joka tuplaisi sen kaasunkuljetuskapasiteetin Itämeren kautta Saksaan, mikä vähentää Ukrainan reitin tarvetta entisestään.

Nord Stream 2 -yhtiön mukaan pelot ovat turhia, sillä Euroopan oma kaasuntuotanto vähenee lähivuosina ja niin ollen Gazprom vain täyttäisi tulevaisuuden aukkoa kaasuntoimituksillaan.

Komission perjantainen päätös Opal-kaasuputken hyödyntämisestä voi kuulostaa EU-nörttien märältä päiväunelta, joka jää etäiseksi tavalliselle EU-kansalaiselle.

Yksinkertaisesti ilmaistuna Gazpromilla on päätöksen myötä enemmän joustoa siinä, miten se hyödyntää 470 kilometriä pitkää putkea, joka kuljee Saksan Itämeren rannikolta Tšekin rajalle –mutta myös velvoite avata putkea kilpailijoille.

Opalissa voidaan kuljettaa enimmillään 35,6 miljardia kuutiometriä kaasua. Putkesta 80 prosenttia kapasiteetista kuuluu Gazpromille ja 20 prosenttia saksalaiselle E.onille.

Aiemmin Gazprom on voinut hyödyntää omaa 80 prosentin osuuttaan 50-prosenttisesti oman mielensä mukaan ja lopultakin osin, jos se olisi huutokaupannut muille yrityksille lupia kaasukuljetuksiin. Tähän Gazprom ei ole tarttunut, minkä vuoksi se on hyödyntänyt osuudestaan vain puolikasta – ja toinen puolikas on pysynyt muidenkin ulottumattomissa.

Perjantain päätöksen jälkeen Gazpromin on tarjottava 10–20 prosenttiyksikköä toisesta puolikkaasta ulkopuolisten tarjouskilpailuun. Mikäli muita ei putki kiinnosta, Gazprom voi hyödyntää putkea koko osuudeltaan.

Tekniset detaljit jättävät ilmaan kysymysmerkin siitä, miksi Gazprom rakentaa Nord Streamille jatko-osaa, koska se ei ole hyödyntänyt nykyisenkään ykköosan kapasiteettia kokonaisuudessaan.

Nord Stream 2:n vastustajien mukaan Nord Stream 1:stä on käytetty vain noin puolella kapasiteetilla. Nord Streamin mukaan se ei pidä paikkansa, vaan vuonna 2015 putkea hyödynnettiin keskimäärin 72 prosentin kapasiteetilla.

Noin 1 200 kilometrin mittaisen Nord Stream 1:n enimmäiskapasiteetti on 55 miljardia kuutiometriä vuodessa. Nord Stream 2 on täsmälleen saman kokoinen ja sen ennakoidaan valmistuvan vuonna 2019.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ja komission edustajat ovat todenneet, että Nord Stream 2 on EU:n energiastrategian vastainen hanke. EU:n toiveena on vähentää jäsenmaiden energiariippuvuuttaan Venäjästä.

Mediassa on ihmetelty, miksi komissio halusi tiedottaa Opal-putken päätöksestä perjantai-iltana. Oliko haluna kenties haudata uutinen viikonlopun vilinään?

Komissiosta kerrotaan, että mitään juonta asiaan ei liittynyt. Komission päätöstä asiasta oli pyytänyt Saksan energiavalvonnasta vastaava viranomainen Bundesnetzagentur ja se piti EU-sääntöjen mukaan antaa lokakuun loppuun mennessä.