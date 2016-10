Liki 40 isoa yritystä osallistuu Suomi 100 -hankkeeseen: luvassa sinivalkoisia Fiskarsin saksia ja uudenlaista Koskenkorvaa

Fakta Lähes 20 miljoonan euron budjetti Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlintaan valtio on varannut vuosille 2013–2018 yhteensä 19 miljoonaa euroa. Arvioiden mukaan suomalaisten ja Suomen ystävien satsaus juhlavuoteen on moninkertainen. Juhlavuotta 2017 valmistelee valtioneuvoston kanslian asettama Suomi 100 -hanke. Alueellisesta toteutumisesta vastaa maakuntien liitoista ja kuudesta suurimmasta kaupungista koostuva verkosto, jossa on 25 aluekoordinattoria. Juhlavuoden yleiset linjaukset hyväksyy pääministerin johtama lähes 70-henkinen valtuuskunta. Syyskuuhun 2016 mennessä ohjelmaan oli tullut yli 2 000 ehdotusta. Mukana on isojen ja pienten yhteisöjen ja myös yksityishenkilöiden tekoja. Yrityksillä on oma kumppanuusverkosto.

Suuret yritykset osallistuvat monin tavoin Suomen itsenäisyyden juhlintaan ensi vuonna. Esimerkiksi Altia tuo ”freskoviinien” lisäksi myyntiin salaisella reseptillä maustetun Koskenkorva Sata -juhlajuoman ja Stora Enso ryhtyy sponsoroimaan Lahden MM-kisoja, joissa voi popsia virallista Atrian kisamakkaraa. Yhteensä virallisia Suomi 100:n yrityskumppaneita on nyt lähes 40, ja muutama firma lisääkin mahtuu vielä mukaan.

Valtioneuvoston kanslian ohjastama Suomi 100 -hanke lupaa kunnon kansanjuhlaa ja jopa karnevaalitunnelmaa itsenäisyyden tasavuosien kunniaksi. Juhlavuoden teema on ”yhdessä”, ja nettisivujen mukaan kuka tahansa voi ehdottaa mukaan pientä tai suurta tekoa.

Mikä tahansa ehdotus ei kuitenkaan mene heittämällä läpi, vaan hankkeen hallitus käy ne läpi ja hyväksyy vain osan.

”Mitään toimialarajoituksia ei ole, mutta katsomme kolmea asiaa eli tekoja, viestintää ja sitä, että onko siinä lahjaa Suomelle”, kuvailee yritysten ehdotusten kriteerejä pääsihteeri Pekka Timonen. Tärkeintä ei Timosen mukaan ole kuitenkaan raha, vaan sitoutuminen ja se, että suomalaiset saavat tuotteita tai palveluita, joista voi nauttia.

Nyt suuria yrityksiä on virallisina yhteistyökumppaneina mukana lähes 40, ja Timosen mukaan marraskuussa mukaan voidaan ottaa vielä muutama lisää. Pk-yrityksille on luvassa alueellisia toimintamalleja.

”Osallistumisellaan yritykset haluavat osoittaa, että niillä on vahvat juuret Suomessa”, Timonen kuvaa yritysten motiiveja, vaikka kaikkia ei kansainvälistyvässä maailmassa enää supisuomalaisina voikaan pitää. Mukana on myös saksalainen päivittäistavarakauppa Lidl, joka tosin ei vielä paljasta juhlavuoden kohokohtia, vaan kertoo niistä vasta keväällä.

Osa yrityksistä on jo juhlatuotteensa ja -toimensa julkistanut, ja moni muukin ainakin vinkkaa, mitä on suunnitteilla.

”Meillä on erittäin mittava panostus juhlavuoteen, miljoonaluokkaa myös rahallisesti”, sanoo Stora Enson Suomen-viestintäjohtaja Liisa Nyyssönen. Metsäjätin historian etapit ovat lähellä Suomen tasalukuja, sillä tämän vuoden lopussa tulee kuluneeksi sata vuotta kantayhtiön listautumisesta Helsingin pörssiin.

Näkyvin osallistuminen juhlintaan metsäyhtiöllä on Lahden MM-kisojen pääsponsorointi. Yhtiö tuo myös esille ja tukee Alvar Aallon näyttelyä, muotoilua, arkkitehtuuria ja puurakentamista. Myös Lux Helsinki on ohjelmassa.

Toinen metsäteollisuusyhtiö, UPM Kymmene, kuuluu myös Suomen virallisiin juhlijoihin. UPM tukee ammattikouluissa tekniikkaa opiskelevien lukutaitoa erityisissä lukutaitopajoissa, joita Lukukeskus järjestää yhteensä sata. Niistä 15 on jo pidetty.

UPM on mukana myös koko metsäsektorin yhteisessä bioaikakiertueessa, jossa oikea rekka kiertää maata biodieselin voimin ja esittelee biotalouden ihmeitä. Rekka kiertää 50–80 koulua.

Fiskars-konserni juhlii Suomen itsenäisyyttä luovuttamalla 40 hehtaarin kokoisen Dagmarin Källvikenissä sijaitsevan puistoalueen sadaksi vuodeksi euron vuosivuokralla Metsähallituksen hallintaan ja ulkoilijoiden käyttöön. Suomen sävyjä saa myös keittiöön, sillä esimerkiksi saksista tulee markkinoille sinivalkoinen versio. Myös ultramariininsinisiä klassikkoesineitä ja erikoisleimalla varustettuja Arabian mukeja voi hankkia.

Finnair tukee perinteisten kohteiden lisäksi nyt Suomen ilmailumuseota lahjoittamalla sille rahaa, jonka avulla pystytyään edistämään ilmailuhistorian digitalisointia ja arkistointia. Yhtiön mukaan kyseessä on muutamien kymmenientuhansien summa.

Posti panee pystyyn maailmanennätysmittaisen onnittelun, joka luovutetaan tasavallan presidentille. Suomessa asuvilta ja ulkosuomalaisilta sekä Suomen ystäviltä kerätään onnitteluun nimiä, joita voi kirjoitella posteissa, tapahtumissa ja myös netissä. Nimien keruu alkaa tammikuussa.

Posti julkaisee myös postimerkin, joka koostuu mosaiikkimaisesti kasvokuvista. Kansalaisilla on vielä mahdollisuus päästä mukaan historialliseen kuvakollaasiin, joka on aseteltu Suomen kartalle. Naamakuvia on tullut jo tuhansia, mutta niitä voi lähettää vielä 4. marraskuuta asti.

Tikkurilan isoin juhlajuttu ensi vuonna ovat värit. Maalialan yritys julkistaa keväällä, mitkä ovat suosituimmat talojen värit eri puolilla Suomea: missä jyllää punamulta, missä harmaa. Tiedot kootaan maalikauppojen sävytystilastoista. Suuri yleisö voi osallistua värien keruuseen lähettämällä kuvia kotitaloistaan. Tikkurila lahjoittaa myös 5–7 muraalia eli seinämaalausta, ja juhlamaalejakin on luvassa.

Ruokatalo Atria korostaa juhlavuotenakin arkiruokaa ja suomalaisen lihan jäljitettävyyttä. Kansainväliseksi suomalaiseksi itseään kutsuva elintarvikealan yritys lupaa lisäksi ”isohkon lanseerauksen”, joka liittyy jauhelihaan. Ja Lahden kisoihin Atria valmistaa virallisen kisamakkaran.

Alkoholitalo Altia on lanseerannut itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Wine Gallery -viinisarjan, johon kuuluvat valkoviini, punaviini ja samppanja. Marraskuun 21. päivä myyntiin tulevien viinien etiketit tunnistaa Tove Janssonin vuonna 1947 maalaamista freskoista, joissa juhlitaan maalla ja kaupungissa.

Jaloviinan ystävillä on ensi vuonna tuplajuhlan paikka, sillä juoma täyttää 85 vuotta. Sen kunniaksi markkinoille tulee juhlaerä puoli vuotta tammitynnyreissä kypsytettyä konjakkimaista viinaa.

Ja vaikka Koskenkorva on vasta noin 60-vuotias, siitäkin tulee erityinen Koskenkorva Sata -erä tarjolle Suomen itsenäisyyden kunniaksi. Perinteinen viina on nyt maustettu Könnin suvun salaisella reseptillä.