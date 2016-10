Jotenkin Elon Musk tuntuu aina tekemään mahdottomasta mahdollista.

Miljardöörisarjayrittäjä tuntui olevan alkusyksystä ahtaassa raossa, kun sijoittajien ja analyytikoiden usko Muskin suunnitelmiin horjui.

Muskin kunnianhimoiset suunnitelmat – ei olisi paljon liioittelua sanoa niitä suuruudenhulluiksi – vaativat paljon uskoa ja rahaa. Sähköautoyhtiö Tesla pyrkii mullistamaan autoilun ja avaruusyhtiö SpaceX tähtää avaruuskuljetusten hinnan pudottamiseen murto-osaan nykyisestä – ja ehkä myös ihmisen viemiseen Marsiin.

Nyt Musk tarvitsee lisää rahaa. Hänen pitää tuoda pian markkinoille Teslan Model 3 -automalli, joka on ensimmäinen tavallisen kuluttajan kukkarolle sopiva Tesla. Lisäksi Tesla on yhdistymässä tappiollisen aurinkopaneelivalmistaja SolarCityn kanssa ja rakentamassa Gigafactory 1 -nimistä akkutehdasta, josta on tulossa yksi maailman suurimmista rakennuksista.

Muskin ongelma moniin muihin Piilaakson kasvuyrittäjiin verrattuna on se, että rakettien, sähköautojen ja aurinkopaneelien valmistaminen on kallista verrattuna esimerkiksi kännykkäsovellusten kehittämiseen.

Erityisesti monia sijoittajia arveluttaa velkaisen Teslan ja vielä velkaisemman SolarCityn yhdistyminen. Musk näyttelee kaksoisroolia yhdistymisessä, sillä hän on perustamisesta asti ollut vahva taustamies serkkujensa johtamassa SolarCityssä.

Elokuun lopussa Musk lähetti Teslan työntekijöille sähköpostin, jossa hän vaati kulujen leikkaamista ja niin monen auton toimittamista kuin suinkin mahdollista.

”Halusin kirjoittaa teille suoraan kertoakseni, miten tärkeä tämä neljännes on”, Musk kirjoitti Bloombergin mukaan. ”Kolmas neljännes on meidän viimeinen mahdollisuutemme osoittaa sijoittajille, että Tesla voi tuottaa ainakin vähän positiivista kassavirtaa ja voittoa ennen kuin Model 3 saavuttaa täyden tuotantovauhdin.”

”Olemme yksinkertaisesti paljon paremmassa asemassa mahdollisten sijoittajien houkuttelemisessa, jos otsikko ei ole ’Tesla häviää taas rahaa’ vaan ’Tesla murskaa odotukset ja tuottaa voittoa’”, Musk kirjoitti.

”Se olisi mahtavaa”

Loppukiri kannatti. Keskiviikkona Tesla ilmoitti tehneensä kolmannella vuosineljänneksellä voittoa ensimmäistä kertaa vuoden 2013 jälkeen.

Muskilla on kokemusta todennäköisyyksien voittamisesta. Jälleen hän tuntui vetäneen kanin hatusta. Voitollinen tulos rauhoittaa Muskin rahoitushuolia, ehkä.

Teslan osakekurssi räjähti nousuun tulosjulkistuksesta, mutta palasi nopeasti melkein entiselle tasolleen. Sijoittajat tuntuivat tajuavan, että yhden neljänneksen kovalla rutistuksella ei maailmaa mullisteta.

Muskilla on yhä edessään suuria rahoituskysymyksiä.

The Economist -lehti arvioi äskettäin, että Musk tuskin on valmis luopumaan omistusosuudestaan rahoitusta vastaan tai supistamaan suuria suunnitelmiaan. Hän haluaisi kerätä uutta rahoitusta, pitää kiinni vahvasta asemastaan yhtiöissä ja pitää osakekurssit nousussa – mutta kaikkia kolmea voi olla vaikea saavuttaa.

Muskin suuret suunnitelmat ovat inspiroineet ja ihastuttaneet miljoonia ihmisiä. Ne vievät ihmiskuntaa uusille alueille – sekä kirjaimellisesti että kuvainnollisesti – mutta sitä ennen laskua kertyy maksettavaksi. Epäonnistuminen olisi sääli.