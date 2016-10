Suomalaiskaupat jättävät Venäjän talouden vuoristoradan – vain S-ryhmä jää sinnittelemään taantuville markkinoille

Fakta Öljyn hinnan nousu lievensi Venäjän talouden pudotusta Suomen Pankki ennustaa Venäjän talouden elpyvän hitaasti ensi vuonna, mutta kasvu jää vähäisten investointien takia pieneksi. Tänä vuonna bkt pienenee noin prosentin ja tuonti vajoaa seitsemän prosenttia, pankki arvioi. Öljyn hinnan nousu ehkäisi rajumman bkt:n supistumisen. Vähittäiskaupan myynti painui Venäjällä viime vuonna kymmenen prosenttia. Tänä vuonna syyskuuhun mennessä myynti on pienentynyt yli viisi prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Euroissa mitattuna keskipalkka Venäjällä oli syyskuussa 500 euroa, kun se oli parhaimmillaan 700 euroa vuonna 2013.

Pietari

Juha Metso

Keskon hypermarketissa Pietarissa tehdään vielä ostoksia radiosta soivan Kaija Koon tahdissa, muttei enää pitkään. Asiakkaita kismittää tieto, että suomalaiskauppa jättää Venäjän.

”Se on sääli. Täällä on ollut valikoimissa suomalaisia laadukkaita tuotteita, joita ei saa muualta. Shampoot ja pesuaineet pitää nyt etsiä Prismasta tai matkustaa Suomeen”, sanoo Jekaterina Antonova iltakymmeneltä kaupan aulassa.

S-ryhmän Prismat ovatkin ainoita suomalaiskauppoja, jotka Pietariin jäävät. Kesko pysyy Venäjällä vain rautakauppojensa kautta.

Miksi suomalaisyritys toisensa jälkeen jättää Venäjän?

Kesko: Pietarilaisen ostoskori halpeni

Ympäri vuorokauden auki oleva K-Ruoka oli ensimmäinen ruokakauppa, jonka Kesko avasi Pietariin suurin toivein vuonna 2012. Primorskin 400 000 asukkaan kaupunginosaan rakennettu hypermarket vaihtuu nyt venäläiseksi Lentaksi, joka osti Keskon 11 ruokakauppaa ja kolme tonttia.

Pietarilaiset eivät innostu ajatuksesta, että suomalaisuutta korostavan K-kaupan tilalle tulee Venäjän viidenneksi suurin vähittäiskauppaketju.

”On pelko, että muutos vie huonompaan suuntaan”, hymähtää Aleksei Berdnykov.

Kesko listaa lähtönsä syiksi talouden taantuman, ruplan arvon heikkenemisen ja ostovoiman hupenemisen.

”Asiakasvirrat ovat olleet hyvät, mutta keskimääräisen ostoskorin hinta on laskenut”, Keskon varatoimitusjohtaja Jorma Rauhala sanoo.

Kaupan hyllyillä ei jakseta edes kehua kotimaista ruokatuotantoa, vaikka Venäjän määräämät vastapakotteet eli länsiruoan tuontikielto on raivannut markkinoita venäläistuotannolle.

”Aiemmin ostimme suomalaista makkaraa ja voita, kunnon juustoa. Enää mitään näistä ei ole tarjolla”, valittelee Inna Berdnykova.

Esillä on pitkä rivi suomalaisen Valion Venäjällä valmistamia juustosiivuja. Vaikka vastapakotteet lopettivat Valion viennin Suomesta, se laajentaa koko ajan tuotantoaan Venäjällä. Vaativien asiakkaiden tuomio on tyly.

”Laatu on huonontunut, ei juusto ole samanlaista kuin Suomessa valmistettu”, virkamies Marina sanoo.

Lenta ostaa Keskon päivittäistavarakaupan liiketoiminnan noin 158 miljoonalla eurolla, mikä venäläisanalyytikkojen mukaan tekee siitä Lentan suurimman yritysoston. Viimeiselle neljännekselle Kesko kirjaa muutaman vuoden Venäjä-retkestä noin 69 miljoonan euron kertaluonteisen kulun.

Venäjälle olisi elintärkeää saada ulkomaiset investoijat jäämään. Yritettiinkö Keskoa suostutella?

”Yrityskauppa on täysin Keskon strategian mukainen päätös, johon muut tahot eivät ole vaikuttaneet tai yrittäneet vaikuttaa”, Rauhala vastaa.

S-ryhmä: Taantuman pohja ehkä saavutettu

S-ryhmä pysyy ainoana suomalaisena päivittäistavarakauppana Venäjällä. Sen laajentuminen pysähtyi vuoteen 2014, minkä jälkeen se on sulkenut kaksi Prismaa. Ne sijaitsivat Pietarissa alueilla, joiden kehittyminen ei lähtenytkään lentoon.

17 kauppaa jää jäljelle, kun alun perin SOK pyrki 30 marketin perustamiseen. Näiden toiminnan kehittämiseen yritys keskittyy. Toisin kuin Kesko joka omisti ja myi kauppakiinteistöt, S-ryhmä toimii vuokratiloissa.

Vaikka S-ryhmän marketkauppa Venäjällä on edelleen tappiollista, se tähyää tulevaisuuteen vähän toiveikkaampana kuin vielä muutama kuukausi sitten.

”Nyt merkit viittaavat siihen, että taantuman pohja on ehkä saavutettu. Öljyn hinta ja sen myötä rupla ovat hieman vahvistuneet”, sanoo SOK:n liiketoiminnan johtaja Jorma Vehviläinen.

”Tässä talouskriisin vaiheessa näkyy ihmisten kustannustietoisuus, kun hinnan merkitys korostuu. Ostetaan enemmän raaka-aineita eikä valmistuotteita.”

Halpatuotteita on paljon tarjolla, mutta venäläiset ovat myös pettyneitä niiden laatuun. Pietarin Keskon kaupassakin on myynnissä halpaa ”juustonkaltaista tuotetta”, jossa kolmas valmistusaine on maissitärkkelys. Moni asiakas tutkailee valmistusainelistat tarkkaan läpi.

Stockmann: Pietarin kauppakeskus myyntiin

Stockmann pyyhkii viimeisetkin rippeet Venäjän-investoinneistaan pois, jos se saa kauppakeskus Nevsky Centren myydyksi. Paraatipaikalla pääkatu Nevsky prospektilla sijaitsevan kauppakeskuksen arvoksi Stockmann laskee 181 miljoonaa euroa. Stockmann ilmoitti perjantaina pohtivansa myyntiä.

”Tärkein syy myynnin harkitsemiseen on se, että kauppakeskuksessa ei ole jäljellä omaa tavarataloliiketoimintaamme”, Stockmannin toimitusjohtaja Lauri Veijalainen sanoo.

Se on joutunut myöntymään väliaikaisiin vuokranalennuksiin kauppakeskuksessa heikon ruplan kurssin takia.

Helmikuussa konserni sinetöi tappiollisen tavaratalotoimintansa myynnin Reviva-yhtiölle viidellä miljoonalla eurolla. Siihen päättyi Stockmannin vuonna 1989 alkanut taival Venäjän-kaupassa. Jäljelle jäi vain Pietarin kiinteistö.

”Venäjän talouskehitys on vuoristorataa, jossa on jyrkkiä nousuja ja laskuja. Kun kasvu taas alkaa, se tulee rysäyksenä. Tällä kertaa on vain hyvin epävarmaa, milloin se tapahtuu”, Veijalainen lisää.

Aiemmin moni suomalainen yritys katsoi, että Venäjällä kannattaa pitää jalansija vaikka säästöliekillä ja odottaa hetkeä, jolloin talous kääntyy kasvuun. Nyt aiempaa useampi hyppää pois sumuun koukkaavalta radalta.

Stockmannille venäläiskuluttajat ovat edelleen tärkeitä. Se panee toivonsa siihen, että orastava venäläisten matkailijoiden määrän lisääntyminen Kaakkois-Suomessa näkyisi tax free -myynnin kasvuna myös Helsingissä ja muissa tavarataloissa.