Fakta Sampo Finanssikonserni Sampo omistaa vakuutusyhtiö Ifin, 21,3 prosenttia Nordeasta, 41 prosenttia vakuutusyhtiö Topdanmarkista ja Mandatum Lifen. Sammon hallituksen puheenjohtaja on Björn Wahlroos ja toimitusjohtaja Kari Stadigh. Molemmat istuvat Nordean hallituksessa, jonka puheenjohtaja Wahlroos on. Sammon suurin omistaja on valtio 11,9 prosentin osuudella. Björn Wahlroos omistaa yhtiöstä 2,1 prosenttia. Sammon tulos ennen veroja oli viime vuonna 1 888 miljoonaa euroa.

Fuusioneuvotteluja Amsterdamissa, tanskalaisen vakuutusyhtiön osto hivuttamalla, vakuutuskannan iso siirto pois Mandatum Lifesta. Björn Wahlroosin ja Kari Stadighin johtamassa finanssikonserni Sammossa on ollut monen hiljaisen vuoden jälkeen tänä syksynä taas säpinää.

Sammon tiedotustilaisuudet ovat olleet viime vuosina lohdullisen tylsiä. Vakuutusyhtiö Ifin, runsaan viidesosan Nordeasta ja henkivakuutusyhtiö Mandatum Lifen omistavan yhtiön tuotot ja osingot ovat kasvaneet tasaista tahtia.

Stadigin sanoja lainaten Sampo on puristellut sitruunoitaan. Vaikka vakuutus- ja pankkimarkkinat eivät ole juuri kasvaneet, tulosta on kasvatettu tehostamalla toimintaa viimeiseen mehupisaraan saakka.

Kunnes nyt yhtäkkiä Sammon nimi on otsikoissa harva se päivä. Mistä Wahlroosin ja Stadighin hankkeissa oikein on kyse?

Sammolla on mennyt kymmenen viime vuotta poikkeuksellisen hyvin, kun sitä verrataan eurooppalaisiin alan yrityksiin. Finanssiala veti syvään henkeä vuonna 2008 puhjenneen finanssikriisin ja pari vuotta sen jälkeen seuranneen valtionlainakriisin jälkeen.

Pankit ja monet vakuutusyhtiötkin ovat sulatelleet riskejään ja kasvattaneet pääomiaan, moni on keskittynyt vain selviytymiseen. Jos pankkifuusioita on tehty, niiden tavoitteena on ollut lähes poikkeuksetta toisen osapuolen pelastaminen.

Sampokin on keskittynyt kotipesään, koska hyviä ostokohteita ei juuri ole ollut. Jostain sen pitäisi kuitenkin saada kasvua, kun nykyisten omistusten kannattavuuden parantaminen näyttäisi ainakin hetkeksi seisahtuneen.

Niinpä Sampo on hivuttamalla ottanut haltuunsa Tanskan toiseksi suurimman vakuutusyhtiön Topdanmarkin.

Sampo kertoi jo toukokuussa 2011, että se oli ostanut yli 20 prosenttia Topdanmarkista. Sen jälkeen omistus on kasvanut vähitellen sitä kautta, että Topdanmark on ostanut omia osakkeitaan ja mitätöinyt niitä.

Se on osingonjaolle vaihtoehtoinen tapa jakaa omistajille tuottoa. Kun osakkeiden määrä vähenee, yksittäisen osakkeen arvo nousee.

Omien osakkeiden ostoilla Sammon omistus nousi jo aiemmin tänä vuonna kolmasosaan Topdanmarkista. Se ei kuitenkaan pakottanut Sampoa vielä tekemään ostotarjousta lopuista osakkeista.

Syyskuussa Sampo yhtäkkiä laukaisi ostotarjouksen tarkoituksella. Se ilmoitti ostaneensa markkinoilta 200 000 Topdanmarkin osaketta 183 kruunun keskihinnalla, mikä nosti sen osuuden hitusen yli kolmasosaan koko yhtiöstä. Samaa hintaa se tarjosi nyt lopuista osakkeista.

Vajaat kahdeksan prosenttia Topdanmarkin omistajista tarttui tarjoukseen, mikä olikin suurin piirten se mitä Sampo tavoitteli. Sammon omistusosuus nousi Topdanmarkin itse omistamat osakkeet mukaan lukien noin 44 prosenttiin yhtiöstä.

Tähän hintaan Sampo ei halunne omistustaan enää kasvattaa, koska yhtiö on jo sen vallassa. Mutta hintaan voi tulla laskupaineita.

Topdanmarkin omistajiksi on viime vuosina hakeutunut omistajia, joille on verotussyistä edullista ottaa tuotot arvonnousuna osingon sijaan.

Jos Sampo ilmoittaisi, että Topdanmark lopettaa omien osakkeiden osto-ohjelman ja alkaakin maksaa osinkoja, voi hyvin olla että nykyiset omistajat pistäisivät osuutensa myyntiin. Se ehkä laskisi osakkeen arvoa ja tarjoaisi Sammolle hyvän ostotilaisuuden.

Wahlroos on ollut aktiivinen muuallakin. Hollantilainen talouslehti NRC Handelsblad paljasti lokakuun alussa, että Wahlroos oli käynyt Nordean hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa kesällä neuvotteluja hollantilaisen ABN Amro -pankin ja Nordean fuusiosta.

Nordea on neuvotellut fuusiosta pankin kanssa aiemminkin. HS:n artikkelin vuoden 2002 fuusioneuvotteluista voi lukea tästä. Silloin ABN Amro oli kansainvälinen jätti, jolla oli suuri investointipankki.

Finanssikriisi ajoi pankin vararikkoon ja Hollannin valtio joutui pelastamaan sen. Pankki on nykyään enää puolet Nordean koosta ja keskittynyt lähinnä Hollannin vähittäismarkkinoille.

Wahlroosin ja ABN:n omistajien keskustelut jäivät alkutekijöihin. Wahlroos tapasi pari kertaa pankin omistusta hoitavan NLFI-säätiön johtoa sekä kävi yhdessä tapaamisessa valtiovarainministeri Jeroen Dijsselbloemin ja ministeriön virkamiesten kanssa.

Pankin johdon kanssa ei ehditty neuvotella lainkaan ja omistajakin ilmoitti nopeasti, ettei tarjous kiinnosta. Joku Hollannissa halusi pitää huolen siitä, ettei neuvotteluihin myöskään palata ja kertoi niistä Handelsbladille.

Kiinnostus ABN Amroon ei välttämättä tarkoita, että Wahlroos katselisi nyt muuta ostettavaa. Hyvin kannattavia ja kohtuuhintaisia pankkeja ei Euroopassa yksinkertaisesti kauheasti ole.

Wahlroos tarjosi kaupan myötäjäisiksi Nordean pääkonttorin siirtoa Hollantiin. Samalla Nordean valvonta olisi siirtynyt euroalueen pankkivalvojan vastuulle. Euroalueen pankkien vakavaraisuusvaatimukset ovat Ruotsia matalampia.

Tarjouksella Wahlroos ainakin muistutti ruotsalaisille, että Nordean pääkonttori on mahdollista muuttaa pois Tukholmasta Hollantiin – tai miksei jopa Suomeen.

Mystisin Sammon siirroista on viime viikolla annettu ilmoitus, että kolmasosa henkivakuutusyhtiö Mandatum Lifen henki- ja elävakuutuskannasta myydään Danske Bankille. Päätös liittyy siihen, että Mandatum ja Danske Bank eivät enää päässeet molempia tyydyttävään sopimukseen ehdoista, joilla Danske Bank myy Mandatumin tuotteita konttoreissaan.

Sijoitussidonnaiset vakuutukset, joita valtaosa siirtyvästä kannasta on, ovat usein henkivakuutusyhtiöiden parhaita tuotteita. Siirron jälkeen Mandatum Life keskittyy ennen kaikkea yritysten ja instituutioiden palvelemiseen.