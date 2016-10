STTK: Naisten ja miesten palkkaero kasvamassa – ”Suunta on pielessä”

Naisten palkka on Suomessa keskimäärin 83,3 prosenttia miesten palkasta, mikä on vähemmän kuin viime vuonna.

”Viime vuonna naisten palkka oli 83,4 prosenttia. Nyt palkkaero on kääntynyt kasvuun, eli suunta on pielessä. Heikon talouskasvun jatkuessa on vaara, että ero kasvaa jatkossakin, STTK:n tasa-arvoasioista vastaava lakimies Anja Lahermaa toteaa tiedotteen mukaan.

Tänään vietetään vuosittaista Naisten palkkapäivää, joka STTK:n mukaan määräytyy Tilastokeskuksen toisen vuosineljänneksen ansiotasoindeksin perusteella.

Vuosipalkaksi muutettuna se merkitsee sitä, että naisten palkat on nyt maksettu ja loppuvuoden he työskentelevät ”palkatta”.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK pelkää nyt, että miesten ja naisten välinen palkkaeron voi revetä, jos palkkatasa-arvon edistämiseen ei panosteta kuin juhlapuheissa.

STTK:n mielestä palkkasalaisuuden purkaminen edistäisi palkkatasa-arvon toteutumista ja samalla myös lisäisi palkoista sopimista paikallisesti.

Viikko sitten Islannissa työssä käyvät naiset protestoivat palkkaeroa lähtemällä töistä kello 14.38, noin neljätoista prosenttia ennen virallisen työajan päättymistä. Neljätoista prosenttia on saman verran kuin islannin naiset saavat palkkaa vähemmän miespuolisiin kollegoihinsa verrattuna.

Ajatus on vastaava kuin STTK:n laskemassa vuosipalkkamallissa, mutta päivätasolla. Islannissa tuhannet naiset lähtivät töistä suoraan mielenosoitukseen, kertoo Reykjavik Grapevine.