Rakennusyhtiö Skanskan suomalaisen tytäryhtiön toimitusjohtajaa syytetään lahjusrikoksesta

Rakennusyhtiö Skanska ilmoittaa, että sen suomalaisen tytäryhtiön toimitusjohtajaa Tuomas Särkilahtea vastaan on nostettu syyte lahjusrikoksesta. Yhtiön mukaan Särkilahti ja toinen Suomen-toimintojen ylimpään johtoon kuuluva ovat kiistäneet syytteet.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Yleisradio, jonka mukaan HOK-Elannon entisen kiinteistöjohtajan epäillään saaneen vähintään satojen tuhansien eurojen lahjukset HOK-Elannon liike- tai sopimuskumppaneilta kuten Skanskalta. Skanska ei kommentoi millään tavalla syytteiden sisältöä.

Yleisradio kertoo saaneensa Helsingin käräjäoikeudesta vahvistuksen, että rikosnimikkeenä on lahjominen elinkeinotoiminnassa.

Syyttömyysolettaman mukaan rikoksesta epäiltyä ja syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

”Molemmat henkilöt ovat antaneet selityksen siitä osasta asiaan liittyvää tutkintaa, johon he kytkeytyvät. Heillä on yhtiön luottamus ja he jatkavat tehtävissään”, sanoo Skanskan suomalaisen tytäryhtiön hallituksen puheenjohtaja ja Skanskan johtoryhmän jäsen Anders Danielsson tiedotteessa.

Skanska arvioi, että kestää todennäköisesti useita vuosia ennen kuin asia on täysin selvitetty ja käsitelty.