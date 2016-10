Uusiin pörssiyhtiöihin sijoittaminen on kannattanut – arvonnousu on ollut yli kaksinkertainen yleisindeksin nousuun verrattuna

Fakta Yhtiöiden määrä kasvanut 144:ään Helsingin arvopaperipörssissä noteerattujen yritysten lukumäärä on noussut kaikkiaan 144:ään. Suurten yritysten sarjassa on 28 yhtiötä, keskisuurten sarjassa 41 yhtiötä ja pieniä yhtiöitä on 57. Yhtiöt lajitellaan ryhmiin markkina-arvon mukaan. Markkina-arvo saadaan, kun osakkeiden lukumäärä kerrotaan osakekurssilla. Lisäksi 18 yhtiötä on noteerattu niin sanotulla First North -listalla, joka ei ole varsinainen pörssilista. Se on uusien tulijoiden kauppapaikka, jonka yrityksillä on kevyemmät tiedotus- ja muut velvoitteet.

Helsingin pörssiin on listautunut viime vuosina runsaasti uusia yhtiöitä. Tänä vuonna Nasdaq Helsingin listoille on tullut viisi yritystä.

Tulokkaisiin on keskimäärin kannattanut sijoittaa. Jotkut ovat tuottaneet paremmin kuin toiset, mutta keskimäärin tulijat ovat menestyneet hyvin. Näin kertoo pörssin itsensä tekemä selvitys.

Helsingin pörssin eli Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman sanoo, että pörssissä päätettiin selvittää tulokkaiden selviytyminen julkisen keskustelun takia.

”Silloin tällöin olemme havainneet suosituksia pysyä erossa uusien yhtiöiden merkintäanneista. Tämä tuntui meistä omituiselta, koska tuntumamme oli, että niiden kurssikehitys on ollut enimmäkseen aika hyvä.”

Pörssin laskuharjoituksessa kuviteltiin, että sijoittaja olisi laittanut vuodesta 2012 lähtien varojaan tuhat euroa kunkin uuden yhtiön listautumisantiin merkintävaiheessa. Sitten laskettiin, miten hänen sijoituksensa arvo olisi kehittynyt kuluvan vuoden lokakuun 21. päivään mennessä.

Yhtiöittäin vaihtelu on suurta, mutta kokonaistuotto tällaisessa salkussa oli laskelman mukaan 41 prosenttia. Yhtiöitä oli 26 ja jos kuhunkin olisi sijoitettu 1 000 euroa, 26 000 euroa olisi kasvanut noin 36 635 euroon.

Vertailun vuoksi laskettiin myös, miten sama sijoitus olisi kehittynyt, jos se olisi tehty indeksisijoituksena pörssin yleisindeksin mukaan. Silloin sijoitus olisi seurannut kaikkien pörssiosakkeiden keskimääräistä kehitystä.

Koska pörssiosakkeilla niin Suomessa kuin muuallakin on mennyt hyvin, keskuspankkien rahapolitiikan avustamana, myös indeksisijoituksella olisi ansainnut kohtalaisesti, 17 prosenttia. Tulos olisi ollut kuitenkin selvästi listautumisanteja heikompi.

Pörssissä on pantu merkille myös arvostelu siitä, että suosittujen yritysten osakkeet ovat anneissa loppuneet kesken, kun niillä on ollut ylikysyntää. Sijoittajat eivät ole saaneet myydyimmissä anneissa kuin murusia.

Siksi laskettiin, mikä olisi ollut tulos, jos osakkeita olisi ostanut vasta listautumispäivänä antimerkinnän sijasta. Tällöin salkun tuotto olisi ollut 36 prosenttia, ei kovin paljon huonompi antiin verraten.

Yritysten välillä on eroja. Tuotossa ykkönen on kirjanpitoalan yhtiö Siili Solutions. Pitkälti tämä johtuu siitä, että se on ollut myynnissä pisimpään, koko hyvän pörssikauden ajan. Se tuli pörssiin jo vuoden 2012 lopulla.

Yhtiön kurssituotto sieltä tämän vuoden lokakuuhun on 250 prosenttia. Kakkosena on sijoitusyhtiö Taaleritehdas, joka on tuottanut vuoden 2013 keväästä 189 prosenttia.

Oheinen taulukko tulijoista osoittaa, että ympäristö on ollut yleensäkin suosiollinen pörssisijoittamiselle. Tulijoista selvän enemmistön eli 18 yhtiön kurssikehitys on ollut positiivinen. Arvoaan menettäneitä on joukossa vain kahdeksan.

Keskuspankit ovat lisänneet rahan tarjontaa ja pitäneet korkotason matalalla. Osakkeille ei ole juuri löytynyt vaihtoehtoa sijoituskohteena.

Tämä selittää senkin, että pörssiin tulijoita on ollut runsaasti. Kun kurssit ovat noususuunnassa ja sijoittajia on liikkeellä, tulijoita riittää. Muulloin on hiljaista.

Sijoituskysynnän lisäksi tosin tarvitaan myös yrityksiä, jotka ovat halukkaita myymään antejaan. Pohjoismaat ovat tässä ottaneet kaulaa muihin.

Husmanin mukaan kolme Pohjoismaata eli Ruotsi, Suomi ja Tanska ovat viime vuoden alusta lähtien erottautuneet muusta Euroopasta listautumisen vilkkaudessa.

Pohjoismaat ovat muita edellä sekä kerätyissä pääomissa että tulijoiden lukumäärässä. Husman kuvailee tätä ”uskomattomaksi saavutukseksi.”

”Ilmiö on ollut pitkälti Ruotsi-vetoista, mutta Suomessakin on ollut vilkastuvaa. Pohjoismaat ovat olleet vilkkaampia kuin Saksa, Ranska ja jopa Britannia”, Husman sanoo.

Husman toivoo Suomen ottavan länsinaapurista oppia kannustavan sijoitusympäristön luomisessa.

Valtiovarainministeriön työryhmä istuu parhaillaan pohtimassa osinkojen ja pörssiyhtiöiden verotusta.