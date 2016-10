Kirkasvalohoito on nopea ja tehokas apu kaamosoireiluun – HS esittelee kuusi erilaista vaihtoehtoa aamun kirkastamiseen

Fakta Näin saat tehon valosta Oleile kirkasvalossa 30–60 minuuttia vähintään viitenä aamuna viikossa. Tehokkainta valohoito on aamuisin kello 5 ja 10:n välillä. Sammuta valo useita tunteja ennen nukkumaanmenoa, jotta yöuni ei häiriinny. Lähde: Tutkimusprofessori Timo Partonen, THL Lähde: Tutkimusprofessori Timo Partonen, THL

Kirkasvalohoito on nopea ja tehokas apu kaamosoireiluun ja kaamosmasennukseen. Säännöllinen käyttö tahdistaa sisäistä kelloa, mikä kohentaa mielialaa ja parantaa unen laatua, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori Timo Partonen.

Silmän kautta kulkeva kirkasvalo vähentää käpyrauhasen tuottaman ja unta säätelevän melatoniini-hormonin määrää verenkierrossa. Vaikutukset näkyvät jo alle viikossa. ”Kaamosoireilu alkaa tavallisesti lokakuussa. Vaikeimmat kuukaudet ovat marraskuu ja tammikuu. Joulukuu on hieman helpompi, sillä joululoman odotus nostaa mielialaa,” sanoo Partonen.

Kirkasvalosta on hyötyä myös vuorotyöläisille ja aikaerosta kärsiville.

HS esittelee kuusi erilaista kirkasvalolaitetta.

Laitetta valitessa kannattaa kiinnittää huomio valaisimen kirkkauteen eli luksimäärään ja laitekohtaiseen hoitoetäisyyssuositukseen. Jälleenmyyjältä tai valmistajalta selviää, onko kirkasvalolaite hyväksytty lääkinnälliseksi laitteeksi.

”Parhaimmat laitteet sallivat pidemmän hoitoetäisyyden, jolloin valossa voi lukea aamun lehden ja nauttia aamiaisen”, sanoo Partonen.

Kirkasvalohoidon edellytyksenä on vähintään 2 500 luksin valomäärä. Laadukkaissa laitteissa hoitoetäisyys ilmoitetaan käyttöohjeissa. Pimeinä talviaamuina pienemmistäkin luksimääristä on apua päivänajan jaksamiseen, kertoo Markku Koski Innolux Oy:stä.

Hänen mukaansa tyylikkyys, laatu, kotimaisuus ja käyttömukavuus ovat nyt valttia kirkasvalomarkkinoilla. Ihmiset haluavat kotiinsa kirkasvalolaitteen, joka toimii samalla sisustuselementtinä.

Kirkasvalo nostaa vireystasoa heti ja virkistää vielä lampun sammuttamisen jälkeenkin. Valon säännöllistä käyttöä kannattaa jatkaa helmi–maalikuulle.

Syksyn synkkyyttä voi karkottaa myös sarastusvalolla, joka on suunniteltu herättämään valon ja äänen avulla. Laitteiden teho ei kuitenkaan riitä kirkasvalohoitoon. Sarastusvalo helpottaa heräämistä, säännöllistää unirytmiä ja parantaa unen laatua, vaikka ei kärsisikään kaamosoireista. Vaikutus ilmenee vasta viikon käytön jälkeen, kertoo Partonen.

Tuotepäällikkö Joonas Heiniö Verkkokauppa.com:ista kertoo, että herätysvalomarkkinoita hallitsevat Philipsin laitteet. ”Koska laite sijoitetaan näkyvälle paikalle makuuhuoneeseen, ulkonäkö on tärkeä seikka. Parhaimmissa laitteissa on useita soittoääniä, radio ja väriä vaihtava valaistus ”, Heiniö sanoo.

THL:n Partosen mukaan kaamosoireita ilmenee noin 30 prosentilla aikuisväestöstä. Kaksi kolmasosaa heistä on naisia. Kaamosmasennuksesta sen sijaan kärsii noin prosentti väestöstä.

Kaamosoireilulle on ominaista väsymys, alakuloisuus, makeannälkä, painon nousu ja liikunnallisen aktiivisuuden väheneminen. Unen tarve lisääntyy, mutta se ei virkistä entiseen tapaan. Uni muuttuu katkonaiseksi. Yöuni saattaa myös lyhentyä ja syntyy univajetta, kertoo Partonen.

”Joka kymmenellä kirkasvaloa käyttävällä ilmenee ohimeneviä haittavaikutuksia, kuten silmien ärsytystä tai päänsärkyä. Oireet yleensä helpottuvat toisena tai kolmantena käyttöpäivänä ja häviävät itsestään, kun malttaa jatkaa valohoitoa,” toteaa Partonen.

Jos on todettu silmäsairaus tai kaksisuuntainen mielialahäiriö, Partonen neuvoo kysymään hoitavalta lääkäriltä, voiko kirkasvaloa käyttää.

Kuusi vaihtoehtoa aamun kirkastamiseen

Ripustettava kirkasvalo

Candeo Air on kotimaisen Innoluxin markkinoille tuoma ensimmäinen ripustettava kirkasvalolaite. Ajatus on kaunis: pöydän ylle ripustettuna useampi käyttäjä voi samanaikaisesti nauttia kirkasvalosta ja lukea lehteä tai syödä aamupalaa. Käytännössä tehokkaan hoitoetäisyyden saavuttaminen asettaa tähän rajoituksia. Valon teho on HS:n esittelemistä kirkasvaloista keskitasoa: 2 500 luksia 45 senttimetrin hoitoetäisyydellä. Ripustuskorkeutta voi säädellä kangasjohtoon kiinnittyvällä korkeudensäätimellä.

320,00 euroa, Laatuvalaisin.fi

Työvalo tai kirkasvalo pöydälle

Innolux Valovoima on pöydälle sijoitettava kirkasvalo. Valaisin on helposti suunnattavissa ja himmentimensä ansiosta sitä voi käyttää joko normaalina työvalona tai kirkasvalolaitteena. HS:n tässä jutussa esittelemistä laitteista Valovoima tarjoaa tehokkaan valon pisimmältä etäisyydeltä: valon teho on 2500 luksia 54 senttimetrin hoitoetäisyydellä.

245,00 euroa, Laatuvalaisin.fi

Sarastusvalossa useita värejä ja toimintoja

Philips HF3520/01 Wake Up Lightin valo lisääntyy luonnollisen auringonnousun tapaan vähitellen 20–30 minuutin aikana, kunnes huoneen täyttää kirkas valo. Laitteessa on paljon ominaisuuksia, jotka erottavat sen halvemmista malleista: auringonnoususimulaation värit punaisesta oranssiin ja keltaiseen, energiaa säästävä LED-valo, radio ja viisi muuta herätysääntä, torkkutoiminto ja 20 kirkkausasetusta. Tehokas valo 300 luksia.

124,90 euroa, Verkkokauppa.com

Sarastusvalo yhdellä herätysäänellä

Philips HF/3500/01 Wake-up Lightin valoteho kasvaa asteittain määritettyyn tasoon asti 30 minuutin aikana ennen määriteltyä herätysaikaa. Mallin ominaisuudet ovat selvästi riisutut verrattuna kalliimpiin laitteisiin: kirkasasetuksia on kymmenen, herätysääniä yksi ja auringonnoususimulaattorin väri on yksinkertaisesti keltainen. Tehokas valo 200 luksia.

49,90 euroa, Verkkokauppa.com

Kirkasvalo pöydälle, lattialle tai seinään

Ströme-kirkasvalo on pöydälle tai lattialle asetettava kirkasvalolaite, jonka voi myös kiinnittää seinään. Malli on kooltaan suuri, 48 senttimetriä korkea. Laitteen kookkaus vie tilaa, mutta toisaalta tekee valosta miellyttävämmän. Valon teho on 2 500 luksia 50 senttimetrin hoitoetäisyydellä.

49,90 euroa, Verkkokauppa.com

Pieni kirkasvalo pöydälle

Innolux Rondo on pienikokoinen ja kevyt pöydällä pidettävä kirkasvalolaite. Valoa on mahdollisuus himmentää. Valon teho on 2 500 luksia 38 senttimetrin hoitoetäisyydellä, mikä tarkoittaa, että kasvoja tulisi pitää varsin lähellä lamppua tehokkaan hoidon saamiseksi. Rondo kirkasvaloa on saatavissa myös LED-valolla, jolloin hinta on 99,90€.

149,90 euroa, Verkkokauppa.com