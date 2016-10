Ovatko nämä hahmot seuraavat Suomi-viihteen vientitähdet? Best Fiends -peleistä tehdään jo ison rahan animaatiota Yhdysvalloissa

Joitakin vuosia sitten suomalainen peliyritys Seriously etsi tulevaan peliinsä oliota, josta saisi pahiksen, jota kaikki rakastavat vihata. Vähän kuin Angry Birdsin possuja.

Vastaus löytyi yrityksen toisen perustajan, Petri Järvilehdon, kotikulmilta Espoon Suomenojalta. Siellä kuhisi espanjansiruetanoita – nilviäisiä, joista Suomessa on tullut jo pieni vitsaus.

”Niitä on siellä ihan levottomasti ”, Järvilehto sanoo.

Nyt etanat ovat päävihollisena Best Fiends -pelissä, suomalaisen peliteollisuuden yhdessä hittituotteessa. Tältä Suomenojan vitsaus näyttää pelin pahiksena:

Etanoita vastaan käyvät pelien ötökkäsankarit, esimerkiksi Temper, Jojo ja Bob, siis nämä tyypit:

Seriously kaavailee hahmoista omaa viihdeimperiumia. Ötökät ovat jo muuttuneet pehmoleluiksi, toinen peli ilmestyi vastikään ja Yhdysvalloissa on tekeillä hahmoista kertova animaatiokin.

Ovatko etanat ja ötökät siis seuraava hahmojoukko, josta Suomi maailmalla tunnetaan?

Seriously on monella tavalla ollut suomalaisessa peliteollisuudessa se kolmas yhtiö. Julkisuudessa esiintyvät Clash Royalella ja Clash of Clansilla rahaa takova Supercell ja elokuvabisnekseenkin Angry Birdseillä loikannut Rovio.

Seriously on oikeastaan sekoitus näistä kahdesta: ansaintamalli on kuin Supercellillä, viihdetuotteeksi muuntuva hahmogalleria kuin Roviolla.

Kolme vuotta vanhan yrityksen taustalta löytyy suomalaisen pelialan kovia tekijöitä. Seriouslyn perustivat aiemmin Roviolla johtotehtävissä toimineet Järvilehto ja Andrew Stalbow. Järvilehto, 44, on myös yksi Remedyn perustajista ja ensimmäisten Max Payne -pelien pääsuunnittelija. Nyt yrityksellä on Suomessa 45 työntekijää ja Yhdysvalloissa kahdeksan.

Mika Ranta / HS

Ensimmäinen Best Fiends -peli julkaistiin 2014, ja sitä ladattiin heti ilmestymisviikollaan miljoona kertaa. Yhtäaikaisia pelaajia on Seriouslyn mukaan yhä parhaimmillaan kaksi miljoonaa päivässä.

Pelisarjan toinen osa Best Fiends Forever julkaistiin toissaviikolla. Sitä ladattiin ilmestymisviikollaan viisi miljoonaa kertaa. Peli käväisi myös halutussa Yhdysvaltain iOS-kaupan kärkikymmenikössä, mutta putosi listalta pian pois.

Ensimmäinen Best Fiends on hieman Candy Crushia muistuttava kepeä puzzle.

Jatko-osa Best Fiends Forever taas on ”clicker” eli naputuspeli. Siinä ruudulle ilmestyviä etanoita tuhotaan ja aarteita kerätään yksinkertaisesti nopeaan tahtiin ruutua naputtamalla.

Naputuspelit ovat tällä hetkellä yksi kovimmin nousevista mobiilipelitrendeistä, etenkin niin kutsutuissa casual-pelien piirissä. Termillä tarkoitetaan pelejä, jotka on äärimmäisen helppo oppia ja niitä voi helposti pelata lyhyissä parin minuutin pätkissä, vaikka välitunnilla tai bussia odottaessa.

Suosiosta kertoo esimerkiksi se, että Nintendon tuleva Super Mario Run – syksyn kenties odotetuin mobiilipeli – perustuu yksinkertaiseen naputteluun, jota voi tehdä yhdellä kädellä.

Tällaisilla peleillä on hyvä mahdollisuus päästä isojen kansanjoukkojen suosioon. Niihin voi koukuttua, vaikkei olisi aktiivinen peliharrastaja – toisaalta jos casual-peli on hyvin suunniteltu ja sisältöä sekä etenemismahdollisuuksia on runsaasti, eivät harrastajatkaan niitä karsasta.

”Hahmot ovat se juttu, joka tekee pelistä uniikin. Kuka tahansa voi esimerkiksi tehdä tasohyppelypelin, mutta vain Nintendo voi tehdä Super Marion. Hahmovetoisuus oli yksi avaintekijöistä jo Remedyllä Max Paynea tehdessä.”

Best Fiendsissä hahmoja voi myös kasvattaa ja evolvata uusiin muotoihin, esimerkiksi toukista perhosiksi, vähän kuin Pokémon-peleissä. Järvilehto vertaakin Best Fiendsiä mieluummin Pokémoniin kuin Angry Birdseihin.

”Pokémonista ollaan saatu hurjan paljon inspiraatiota. Se on muutenkin loistava esimerkki hahmovetoisesta brändistä”, hän sanoo.

Tähän perustuu myös osa Seriouslyn kasvuhaaveista, vaikka yhtiö yrittääkin hillitä odotuksia.

Järvilehto ei kuitenkaan kerro projektista edes sitä, onko kyseessä sarja, elokuva vai jokin verkkotuote. Se tiedetään, että animaation pääkirjoittajana on muun muassa Simpsoneita ja Futuramaa vuosia kynäillyt J. Stewart Burns.

Pelit tulevat silti olemaan aina Best Fiends -brändin keskiössä, hän sanoo. Siksi, koska niiden kautta pystyy tavoittamaan suuremman yleisön kuin vaikkapa elokuvalla tai tv-sarjalla ikinä.

”Jos miettii vaikka Candy Crushia, niin se on peli, jolla on parhaimmillaan yli sata miljoonaa päivittäistä pelaajaa. Sen tyyppinen mittakaava on täysin ennennäkemätön mille tahansa medialle.”

Best Fiends -peleistä on tarkoitus tulla trilogia. Kolmannenkin osan teko on Järvilehdon mukaan jo pitkällä.

Yksi Seriouslyn keskeisistä ideoista on se, että kaikki kolme peliä edustavat eri genreä. Näin jatko-osa ei ”korvaa” edellistä eikä yksikään niistä syö toisen menekkiä, ennemminkin päinvastoin. Järvilehto sanoo, että ensimmäinen Best Fiends sai jatko-osan ilmestymisestä jälleen uutta nostetta.

Peleihin lisätään uusia tasoja ja ominaisuuksia jatkuvasti. Järvilehto sanoo, että ensimmäisessä Best Fiendsissä oli julkaisuhetkellä 80 tasoa ja nyt jo lähes 800. Pelistä saatavat tulot kertyvät nykytyylin mukaan sisäisistä ostoista sekä mainoksista.

”Suuri osa ihmisistä ei varmaan edes ymmärrä, kuinka pitkä mobiilipelin elinkaari nykyään on. Menestyneellä se voi olla helposti viisi tai seitsemän vuotta.”

Hahmobrändin kehittelyyn uppoaa myös valtavasti rahaa. Vaikka Seriouslyn liikevaihto oli viime vuonna 18,6 miljoonaa euroa ja tänä vuonna se luultavasti tuplaantuu, yhtiö tekee vielä tappiota.

Best Fiendsin otökkähahmojen visuaalisesta ilmeestä vastaa Rovion entinen päähahmosuunnittelija Miguel Francisco ja pelien musiikeista isoja animaatiofilmejä (mm. Smurffit, Itse ilkimys, Kätyrit) säveltänyt Heitor Pereira. Brändisuunnittelua tekee amerikkalainen Pilot Studios, jonka aiemminsta töistä löytyy Star Wars - ja Transformers-leffoja.

Tällaiset nimet maksavat, Järvilehto myöntää. Oma iso siivunsa menee vielä markkinointiin.

”Vielä viisi vuotta sitten maailman huipulle saattoi päästä pelkästään hyvällä pelillä. Kolmisen vuotta sitten piti olla jo hyvä peli ja hyvä markkinointi. Nyt pitää olla näiden lisäksi myös hyvä määrä pääomaa takana. Nykyään kaikilla muillakin alkaa olla se hyvä peli ja kaikki muutkin alkavat oppia markkinoimaan”, hän sanoo.

”On sekin edelleen mahdollista, että kaksi tyyppiä autotallissa voi saada tehtyä menestyspelin, mutta tuolta pohjalta on hankala rakentaa pitkäjänteistä juttua. Jos lähtökohta on että ’kylläpä kävi tuuri’, sen toistaminen on aika vaikeaa.”

Yhtiön talous on kuitenkin Järvilehdon mukaan hyvällä pohjalla. Isoja ulkopuolisia rahoittajia saatiin mukaan hyvin aikaisessa vaiheessa joten investointeja sekä pitkäjänteistä työtä saa tehdä rauhassa. Viime vuonna Seriously sai sijoittajilta 16,4 miljoonaa euroa pääomarahoitusta.

Järvilehto korostaa muutenkin Seriouslyn kasvavan kontrolloidusti, sanoo koko yrityksen matkan olevan vasta alussa ja varoo maalailemasta pilvilinnoja. ”Ei tässä ole mihinkään kiire” tai ”tehdään yksi juttu kerrallaan.”

Se onkin fiksua: varoittavana esimerkkinä päinvastaisesta toimii hyvin esimerkiksi Rovio, joka nousi Angry Birdsillä miljardiluokan yritykseksi mutta on viime vuonna paininut talousvaikeuksien kanssa. Talouselämä haastatteli viime vuonna entisiä Rovio-johtajia, jotka kertoivat nimettöminä muun muuassa menestystä seuranneesta vauhtisokeudesta ja huonoista päätöksistä.

Järvilehdolta ei tosin saa nyhdettyä Roviosta mitään negatiivista sanottavaa.

Kaikki Seriouslyssä kuulostaa joka tapauksessa siltä, että yritys on lähtenyt heti alusta asti hakemaan pelimaailmassa isoa menestystä. Ehkä siitä kertoo firman nimikin (seriously on suomeksi tosissaan tai vakavissaan)?

”Lähinnä se kertoo meidän huumorintajusta. Kun nimeä mietittiin, tykättiin Seriouslystä siksi, että se voi olla sekä kysymys että vastaus”, hän naurahtaa.

”Mutta kyllä se pitää paikkansa, että alusta asti lähdettiin hakemaan onnistumista. On paljon eri tapoja tehdä pelejä. Yksi on, että tehdään monta pientä konseptia ja katsotaan mikä niistä lähtee. Meidän tapa oli ottaa yksi konsepti ja tehdä se alusta niin hyvin kuin voidaan.”