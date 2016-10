Teekkarikolmikko sai kokoon 90 000 markkaa ja lähti Amerikkaan – viime vuonna yritys myytiin 320 miljoonalla eurolla

Bisnesenkeli Timo Ahopellolla, 41, on kymmeniä miljoonia euroja sijoitettavaksi uusiin yhtiöihin, vaikka ihan niin ei pitänyt käydä. Ei ainakaan vielä.

Miljoonat tulivat, kun pääomasijoitusrahasto Verdane Capital myi muun muassa Ahopellon perustaman CRF Healthin brittiläiselle pääomasijoittaja Vitruvian Partnersille.

Ahopelto nousi tiistain verotietojen listalla kärkikymmenikköön suurimpien pääomatulojen listsalla.

CRF on markkinajohtaja järjestelmissä, joilla kerätään sähköisesti potilailta tietoja, kun lääkkeitä kehitetään. Yhtiön tuotteita käytetään noin sadalla kielellä.

Kauppahinta oli 320 miljoonaa euroa.

Tällaisia voittoja saadakseen pitää toimia kuin urheilija, jolle ei riitä kuin kultamitali isoimmissa kisoissa, Ahopelto sanoo. Ilman ”täydellistä kipinää” ei tule mitään. ”Ideat ovat yliarvostettuja, kyky toteuttaa on kuitenkin kaikki kaikessa, raaka työ”, Ahopelto sanoo.

Ahopelto ja hänen Teknillisessä korkeakoulussa tuotantotaloutta opiskelleet kaverit Jaakko Ollila ja Jarkko Joki-Tokola pohdiskelivat 1990-luvun lopulla, että digitaalisuuden täytyy vaikuttaa myös lääketeollisuuteen, koska sähköiset palvelut olivat jo muuttamassa pankkeja. Ollila on Nokian entisen toimitusjohtajan Jorma Ollilan poika.

Kaverukset sijoittivat yhtiöön jokainen 30 000 markkaa eli yhteensä noin 20 000 euroa.

Pian he tajusivat, että pitää ajatella isosti, jos aikoo menestyä digitaalisessa maailmassa. Pitää nähdä, että toiminta-alue on koko maailma. Ahopellon mielestä Suomessa ei tätä oikein aina tajuta. Jo perustamisvuonna 2000 yhtiö perusti Yhdysvaltoihin konttorin.

Niinpä he lähtivät Yhdysvaltoihin koputtelemaan ovia. Lopulta tärkeä iso ovi aukesi vuonna 2003. Pitkien neuvottelujen jälkeen CRF pääsi kehittämään lääkejätti Novartisin potilaspäiväkirjapalvelua.

”Ajattelimme aluksi, että olemme melkoisen uniikkeja, mutta jo vuoden kuluttaa huomasimme samalla alalla toimivan ainakin 300 yrittäjää ympäri maailmaa. Kilpailu oli äärimmäisen veristä”, Ahopelto sanoo. ”Kasvuyritystoiminta on todellakin nuorten ihmisten hommaa, kun ei ole vielä sitoumuksia vaikkapa perheeseen.”

Hän sanoo, että kovan innon ja osaamisen lisäksi kolmikolla oli kaksi etua. ”Tajusimme, että olemme it-palveluja tarjoava yritys, emmekä tarjoa lääketieteellistä konsultaatiota. Toinen etu oli se, että elimme Nokian voima-aikaa ja pääsimme jonon ohi ainakin puhumaan”, hän sanoo.

Yhtiö oli lähellä konkurssia useita kertoja, etenkin 2008. Aika ajoin Kaliforniassa he myivät tuotteitaan ilman, että yrityksen tilillä oli käytännössä lainkaan rahaa. Lopulta yritys kasvoi noin 300:n henkilön firmaksi, jonka päämaja on Lontoossa. Verdane tuli yhtiön enemmistöomistajaksi 2013.

Ahopelto sanoo, että kolmikko olisi halunnut kasvattaa yhtiön lääkealan suureksi suomalaiseksi ankkuriyritykseksi, mutta muut omistajat halusivat myydä. Kolmikolla oli äänivallasta noin 40 prosenttia, jokaisella yhtä suuri osa. ”Tällaista tämä on. Hyvässä yhteistyössä kauppa tehtiin”, hän sanoo. Yhtiö on yksi suurimmista start-up -menestyksistä Suomessa.

Kokemuksistaan Ahopelto kirjoitti romaanin nimeltä Sand Hill Road. Se on nykyajan rikastumishaaveiden Eldoradon eli Kalifornian Piilaakson pääkadun nimi. Ahopelto sanoo, että hänen lempikirjailijansa on sotakirjailija ja kolmesti haavoittunut veteraani Reino Lehväslaiho, jolta hän on oppinut isänmaallista asennetta.

Ahopelto sanoo maksaneensa kaikki yrityskaupasta koituneet verot Suomeen. ”En halua osallistua verokeskusteluun, mutta Suomessa pidetään huolta hädän hetkellä ja järjestetään ihmisille koulutus. Malli on suhteellisen kestävä”, hän sanoo.

Hän aloitti aloitteleviin yhtiöihin sijoittamisen 2009. Aluksi sijoitukset olivat 1 000–10 000 euron suuruisia. Nyt hän on mukana 57 miljoonan euron Lifeline Ventures Fund III Ky -pääomarahastossa. ”Jokaisen pitäisi nuorena ainakin kokeilla yrittäjyyttä”, hän sanoo.

