Vanhemman polven artistit tienaavat paremmin kuin nuoret, ja tästä se johtuu

Tiistaina julki tulleissa verotiedoissa näkyy, miten musiikkibisneksen ansaintalogiikka on muuttunut. Vanhemman polven artistit kuten esimerkiksi Olli Lindholm, Vesa-Matti Loiri, Kaija Koo tienaavat erinomaisesti, ja samaan aikaan nuoremman polven artistit jäävät pienemmille tuloille. Siitäkin huolimatta että he olisivat suosittuja.

Kokenut keikkajärjestäjä, 40 vuotta muusikoiden agenttina toiminut Jouko Karppanen sanoo, että syy on yksinkertainen.

”Keski-ikäiset ja eläkkeellä oleva väki käy keikoilla”, Karppanen sanoo.

”Ja vanhemmilla artisteilla on myös enemmän Teosto-tilityksiä, sillä heillä on enemmän materiaalia joka tuottaa heille tekijänoikeuskorvauksia.”

Vesa-Matti Loirin ansiotulot olivat viime vuonna 452 000 euroa, Jari Sillanpään 288 000 euroa, Kaija Koon 254 000 euroa ja Olli Lindholmin 217 000 euroa. Elastisen eli Kimmo Laihon ansiotulot olivat viime vuonna 190 000 euroa ja Cheekin eli Jare Tiihosen ansiotulot 177 000 euroa.

Jouko Karppanen on järjestänyt keikkoja suosituille suomalaisartisteilla vuodesta 1976 alkaen. Hänen tallissaan ovat olleet muun muassa Eppu Normaali, Yö, Popeda, Juice Leskinen, Kaseva, CMX ja Maija Vilkkumaa.

Karppasen mukaan käänne alkoi vaivihkaa jo viime vuosikymmenellä. Olennaista on Karppasen mukaan huomata ero musiikin kuluttamisessa eri sukupolvien välillä.

”Nuorilla musiikin kuuntelu löytyy enemmän verkosta, ja verkkotulot jäävät artisteilla murusiksi, vaikka kuuntelukertoja olisi vaikka kuinka paljon. 40-80-vuotias yleisö taas haluaa kokea musiikin eri tavalla. ”

”Kehitys on ollut minulle selvää jo jonkun aikaa. Kun Cheek on 50-vuotias ja hänellä on Teostossa biisejä muutama sata, niin sitten tuloja alkaa tulla”, Karppanen sanoo.

Karppanen huomauttaa, että live-esiintymisistä saatavat tulot ovat artisteille päätulon lähde. Merkittäviä ovat kesän festivaalit, jotka vetävät yleisöksi hyvin myös varttunutta väkeä. Karppasen mukaan vanhemmat artistit jaksavat painaa 50-70 esiintymisen vuosivauhdilla, ja onnistuvat näin menestymään paremmin kuin Areenoilla esiintyvät Cheekit ja Elastiset.

”Jos vedetään tuloihin aikajana, niin kesä-, heinä- ja elokuussa on selkeä piikki. Konserttitalokiertueet ovat myös tämän vuosikymmenen juttu, niitä tekevät lähes kaikki ja kiertue on artisteille usein kannattavaa”, Karppanen sanoo.