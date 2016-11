Viime vuoden verotietoja silmäillessä kannattaa huomata, etteivät tiedot ole aukottomia. Ne eivät esimerkiksi kerro listalla olevien henkilöiden varallisuudesta, minkä havainnollistaa hyvin Antti Herlinin sijoitus tulolistalla. Suomen rikkaimman miehen, Koneen ja Helsingin Sanomiakin kustantavan Sanoman suuromistajan veronalaiset tulot viime vuonna vain 2,7 miljoonaa euroa. 146 suomalaista ansaitsi häntä enemmän.

Tilastoissa nimittäin näkyvät vain tiedot sellaisista palkan, osinkojen tai myyntivoittojen tuloutuksista, jotka syystä tai toisesta ovat toteutuneet juuri vuonna 2015. Herlin ei nouse tulokärkeen arvattavasti siksi, että hänellä ei ole ollut vuonna 2015 tarvetta nostaa osinkoja tai luovutusvoittoja omistusyhtiöistään, jonne esimerkiksi Koneen ja monen muun pörssiyhtiön osinkovirrat ohjautuvat.

Toisekseen verotettavan tulon ja henkilön kokonaistulojen välillä on huomattava ero, mikä korostuu pääomatulojen kohdalla. Esimerkiksi yrityskaupoilla rikastuneet henkilöt, joita listalla on paljon, eivät välttämättä maksa veroa koko myyntivoitosta. Samoin pörssiyhtiöiden osingoista 15 prosenttia on verovapaata tuloa.

Silti verotiedoista näkee yhtä ja toista kiinnostavaa.

Ensinnäkin julkisen talouden kannalta on lohdullista, että ansio- ja pääomatulojen verotulot kasvoivat viime vuonna kaksi prosenttia eli noin 30 miljardiin euroon. Pääomatulojen kasvuvauhti oli 6,7 prosenttia, ja näitä veroja kerättiin 2,6 miljardia euroa.

Pääomatulojen kärkipaikoilla oli yhtiön tai sen osuuksien myyjiä niin kuin luontevaa on. Kun elämäntyöstään tai yhtiöomistuksestaan luopuu, kerralla näkyvä korvaus on luonnollisesti moninkertainen vuotuiseen osinkovirtaan verrattuna.

Pääomatulojen kärkipäässä ovat ohjelmistoyhtiö Elektrobitin suuromistajat, jotka saivat ison potin rahaa jaettavakseen, kun saksalainen Continental osti Elektrobitin autoalan toiminnot 600 miljoonalla eurolla ja yhtiö päätti jakaa nuo rahat osakkailleen.

Tällaisia yrittäjätarinoita on aina innostavaa lukea. Yrityksen perustajat loivat työpaikkoja ja toivat Suomeen verotuloja. Tilipäivä oli ansaittu.

Suurempia johtopäätöksiä esimerkkien veroprosenttien vaikutuksesta pääomatuloihin ei vielä näillä tiedoilla rohkene tehdä. Ensin materiaalia kannattaa tutkia.

Yksi mielenkiintoinen ja innostavakin piirre verotiedoista ilmenee.

Tuo erikoinen piirre on mobiilipeliyhtiö Supercellin lähes holtittomalta tuntuva tulojen jakaminen yhtiön tärkeimmille työntekijöille nimenomaan ansiotulona. Kymmenen suurimman palkkajohtajan listalla Supercellin perustajat ja työntekijät valtasivat peräti kuusi paikkaa. Värisuoran väliin pääsivät vain Koneen toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth, Sammon konsernijohtaja Kari Stadigh ja Metsä Groupin pääjohtaja, vuorineuvos Kari Jordan.

Yleensä omistajayrittäjät pyrkivät minimoimaan oman ja avaintyöntekijöidensä verotuksen pääomaverotuksen erilaisia reikiä hyväksi käyttäen. Supercell menee tässä komeasti vastavirtaan, ikään kuin verojen maksu Suomeen olisi kunnia-asia. Se on uudenlaista välittämistä, toivottavasti uuden sukupolven harkittu tapa ja voimannäyttö.

Ansiotulojen ykkönen tienasi useiden satojen perustyöläisten vuosipalkan

Ansiotulot ovat yleensä töistä saatuja palkkatuloja tai palkkioita, mutta myös optiot verotetaan ansiotulona, ei pääomatulona. Toimittaja: Mark Autio, grafiikka Uolevi Holmberg ja Boris Stefanov.