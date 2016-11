Kylän vanhin puhelin, mutta maakunnan parhaat tulot – älyvaatefirman myynti USA:han toi Aleksi Reholle yli viisi miljoonaa euroa

Kankaanpää

Miehellä on mahdollisesti kylän vanhin Nokia, mutta ainakin miehellä on maakunnan kovimmat tulot.

Kankaanpääläisen Akseli Rehon Nokia Communicator 9300 vuodelta 2005 makaa ruokapöydällä omakotitalossa, jonka ikkunasta näkyy pelto ja järvi. Puhelin on saanut selvästi osumaa ja se on kuulemma pudotessaan herkkä hajoamaan saranoistaan. Akun päällä on tyttären valokuva.

”Ostan näitä aina, kun niitä tulee myyntiin Huuto.netissä. Minulla on näitä pari kenkälaatikollista varastossa, joten siitä riittää käyttöön vielä moneksi vuodeksi”, Reho, 41, sanoo.

Puhelin on hänelle eräänlainen statement. Hän ei halua viihdekeskusta taskuunsa eikä anna lapsillensakaan älypuhelinta, ennen kuin nämä ovat kymmenenvuotiaita.

Hän sai älypuhelimista tarpeekseen asuessaan pari vuotta sitten yliopistokaupunki Berkleyssä, Kalifornian Piilaakson kupeessa, jossa hän oli tutkailemassa älyvaatebisneksen tilaa. Puhelinta piti räplätä liikennevaloissakin.

”Koin, että menetin ne hetket, kun en päässyt järkeilemään asioita omassa päässäni, pohtimaan, miettimään ja haastamaan omia ajatuksiani”, hän sanoo.

Älypuhelinkieltäytymistä voi tietysti ihmetellä mieheltä, joka yhdessä yhtiökaveriensa loi tyhjästä älyvaateteknologiaa kehittävän Clothing Plus -firman, jonka amerikkalainen pörssiyhtiö osti viime vuonna muutaman kymmenen miljoonan dollarin kaupassa.

Tämä teki viime vuoden verotuloilla mitattuna Rehosta Satakunnan rikkaimman miehen, tuloja noin 5,4 miljoonaa euroa. Koko valtakunnan listauksessa Reho oli vuoden 2015 verotettavilla tuloilla maan 38. hyvätuloisin.

Mutta palataan yrityskauppaan vähän myöhemmin.

Kun Reho valmistui diplomi-insinööriksi Hervannasta vuonna 97, lähes kaikki hänen opiskelukaverinsa menivät Nokialle. Reho osoitti kotiseuturakkautta ja toisintekemisen ajattelua ja meni lastenvaateyhtiö Reimalle.

”Siellä oli juuri tuotekehitys alkamassa siitä, miten vaatteet ja elektroniikan saisi yhdistettyä. Halusin tähän projektiin mukaan.”

Pian hän tajusi, etteivät elektroniikan parhaat edut liity niinkään lastenvaatteisiin, vaan erilaisiin työvaatteisiin ja ihmisen fysiologiseen mittaamiseen. Tästä syntyi Reiman spin-off, sivutuote eli Clothing Plus -yhtiö.

”Oli hämmentävää huomata, että vaate ei sisällä mitään keksintöjä, vaikka se on jo tuhat vuotta vanha. Me ajattelimme, että nyt se muuttuu. Kysymys oli, että miksi vaatteet eivät mittaa ihmisen fysiologisia ominaisuuksia, kun ne ovat joka tapauksessa ihmisen päällä. Ne ovat luontevia alustoja asentaa anturoita.”

Reima sai uuden omistajan 2008, jolloin Reho kavereineen päätti ostaa Clothing Plus -yhtiön itselleen Reimalta. Samassa kaupassa tuli ostettua myös tehdas Kiinasta. Nyt piti pärjätä omillaan, isoveljen tuki lakkasi.

”Koko ajan tiesimme, että vielä löytyy teollinen kumppani, joka voi skaalata meidän kehittämämme verson todella isoksi. Sellainen kumppani joka tekisi idusta miljardiluokan tekijän.”

Vuonna 2013 alkoi näyttää siltä, että älyvaateala todella saattaa olla pian iso ilmiö. Reho muutti perheineen Kaliforniaan haistelemaan ilmiötä ja hakemaan mahdollista ostajaa.

”Yllättävät tahot alkoivat olla yhteyksissä ja päästiin isoon seuraan. Piti hakea sulhanen, jonka kanssa mennä naimisiin”, hän vertaa.

Kaikki isot teknologiajätit alkoivat kiinnostua alasta ja lopulta syntyi yrityskontakti. Iso pyörä alkoi pyöriä, kun pienestä kankaanpäälaisesta firmasta kiinnostui iso pörssiyhtiö Jabil Circuit.

”Koen olevani keksijä, ne ovat aina mukavimpia työpäiviä. En nauti sopimusprosesseista”, Reho sanoo. Tuolloin hän ei vielä arvannut, että juuri tätä prosessia oli luvassa seuraavat puolitoista vuotta, ennen kuin nimet olisivat papereissa.

Reho muistaa hyvin, millaista työtä myynti aiheutti. Ostaja muun muassa kävi poraamassa maaperänäytteet Kiinan tehtaalla ja otti talteen laboratoriotutkimuksia varten pölyä tehtaan ilmanvaihtoputkien päältä. Yksillä illallisilla ilmeni, että Rehostakin oli tehty jonkinlainen henkilöprofiili.

”Se oli Snowden-aikaa. Naureskeltiin, että kai ne kävivät katsomassa minun valokuvakansiotkin dropboxista.”

Allekirjoitustilaisuus oli silti antikliimaksi. Reho kirjoitti nimen paperiin Kankaanpäässä, skannasi sen ja lähetti lakifirmaan Amerikkaan. Lopulta tuli tekstiviesti, jossa kerrottiin, että raha oli vapautunut. Reho näki pankkitilinsä saldon, kun hän oli pitämässä puhetta entisessä koulussaan Tampereen Hervannassa.

”Silloin sen tajusi. Sain kertoa myynnistä puheeni lopuksi.”

Reho jatkoi vielä puolisen vuotta toimitusjohtajana, mutta jättäytyi sitten sapattivapaalle, jota on kestänyt kohta vuoden. Hän vaikuttaa erittäin tyytyväiseltä.

”Oli se yksiselitteinen onnistumisen mittari, kun amerikkalainen jättifirma ostaa täältä maaseudulta firman. Ei tämä ihan Supercell ole, mutta ei mikään onneton yrityskään. Kankaanpäässä minut pitää myös se, että ei näköjään tarvitse asua jossain metropolissa, jotta voi tehdä globaalin menestystarinan.”

Nyt hän on uuden edessä, mutta taakka on pois selästä. Hän sanoo luvanneensa maksaa perheelle työkiireistä aiheutuneita velkojaan takaisin, mitä on myös voinut sapattivapaallaan tehdä. On syntynyt roskakatos, on järjestetty valokuvat, hoidettu terveyttä ja liikuttu sekä nähty vanhoja kavereita.

”Tämä aika on vahvistanut ajatusta, että seuraavaksi haluan tehdä jotain ihan muuta. Siinä pitää olla jotain maagista vetovoimaa, jolla jaksaa taas seuraavat viisitoista vuotta. Tekstiilin ja elektroniikan yhdistämistä pidettiin silloin mahdottomana, nyt haluaisin samanlaiseen tilanteeseen taas. Jotain missä yhdistetään kaksi asiaa ennennäkemättömällä tavalla.”

Kankaanpään kaupunki voi vain kiittää parasta veronmaksajaansa, mutta Rehoa ei harmita. Amerikkalaisten osakkeenomistajien dollarit pyörittävät nyt hyvän hetken Kankaanpään terveyskeskusta.

”Se tuottaa minulle aivan kaameata mielihyvää, ei kiukuta yhtään.”

Ansiotulojen ykkönen tienasi useiden satojen perustyöläisten vuosipalkan

Ansiotulot ovat yleensä töistä saatuja palkkatuloja tai palkkioita, mutta myös optiot verotetaan ansiotulona, ei pääomatulona. Toimittaja: Mark Autio, grafiikka Uolevi Holmberg ja Boris Stefanov.