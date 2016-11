Suomen hyvätuloisin kärki näyttää muuttaneen tasaveroa pidättävään Suomeen: verottaja vie heiltä saman suhteellisen osuuden tulojen noususta riippumatta.

Pääomatulojen vero on vakiintunut 33 prosentin tasolle, ja eniten ansiotuloa saavien veroprosentti on ollut neljä vuotta 45. Ilmiö on uusi Suomessa, jossa hyvinvointi on rakentunut progressiivisen verotuksen pohjalle. Parempia ansiotuloja on seurannut suhteellisesti kovempi verotus.

Viime vuonna tuhat eniten ansiotuloa saanutta kasvatti yhteistä ansiotulopottiaan 17 prosenttia. Silti heidän kokonaisveroprosenttinsa pysyi entisessä eli 45 prosentissa. Myös eniten pääomatuloa saaneiden pääomatulot kasvoivat. Vuoden 2014 pienen pudotuksen jälkeen nousu oli kuutisen prosenttia vuonna 2015.

Tavallisen suomalaisen kokoaikaista työtä tekevän ansiotulot nousivat viime vuonna 1,2 prosenttia 41 775 euroon. Tilastokeskuksella ei vielä ole tietoa pääomatulon keskiarvoista 2015. Keskimääräinen suomalaisen pääomatulo oli viime vuonna arviolta parin tuhannen euron luokkaa vuodessa.

Helsingin Sanomat on seurannut tuhatta eniten ansiotuloja ja tuhatta eniten pääomatuloja saavaa vuodesta 1999 eli 17 vuotta. Kyseessä on tulonsaajien huippukärki, sillä kaikista ansiotulon saajista he muodostavat noin neljäsosapromillen ja pääomatulon saajista vajaan promillen.

Aikasarja kertoo, että hyvätuloisen kärjen veroprosentit ovat kaukana vuoden 1999 lukemista. Silloin ansiotulohuippu maksoi tuloistaan veroa 56 prosenttia. Tästä ansiotuloverotus on keventynyt 11 prosenttiyksikköä 44 prosenttiin.

Tuhat eniten ansiotuloja saanutta sai ansiotuloja vuonna 2015 enemmän kuin kertaakaan vuoden 2006 jälkeen. Tämä kertoo todennäköisesti jotain myös Suomen talouden piristymisestä.

Pääomatuloa saaneet taas nostivat suurimman potin vuoden 2008 jälkeen. Pääomapiirit näyttävät siis toipuneen finanssikriisin vaikutuksista.

Pääomatulojen verotus on kehittynyt 17 vuodessa toiseen suuntaan. Vuonna 1999 eniten pääomatuloa saaneet maksoivat keskimäärin 32 prosenttia veroa, viime vuonna verotus oli kiristynyt 33 prosenttiin.

Alhaisimmillaan miljonäärien verotus oli vuosien 2008–2009 eli finanssikriisin aikana, jolloin huipputuloisten keskimääräinen pääomatulovero putosi 29 prosenttiin ja ansiotulovero 44 prosenttiin.

Vaikka pääomatuloiset maksavat absoluuttisesti paljon valtionveroa, osa heistä selviää maksamatta mitään kotikunnalleen. HS on tutkinut asiaa vuonna 2011 ja 2014. Vuonna 2011 joka kymmenes henkilö pääomatulojen kärjessä ei maksanut kunnallisveroa. Toissa vuonna nollaprosentin kunnallisveron maksajia oli noin 13 prosenttia tuhannen kärjestä eli 129 henkilöä. Viime vuonna nollan euron kunnallisveron maksajia oli 123 henkilöä tuhannesta eniten pääomatuloa saavasta. Näin siitä huolimatta, että he käyttävät jotain asuinkuntansa palveluista: vähintään he ajavat kunnan ylläpitämiä teitä. Monilla heistä on lapsia, jotka käyvät kunnan ylläpitämää koulua.

Pääomamiljonäärien nollaprosentin kunnallisvero johtuu siitä, että he saivat pääasiassa vain pääomatuloa. Kunnallisveroa joutuu maksamaan vain ansiotuloista.

Ilman ansiotuloja ja siis kunnallisveron maksamista näyttävät elävän monet 1960- ja 1970-luvuilla syntyneet varakkaiden sukujen vesat. Toiseen nollaveroisten kuntalaisten ryhmään kuuluvat jo eläkeikään ehtineet lesket ja muut perijät.

Jos nollaveroa maksava kuntalainen on keski-ikäinen, hän on yleensä pääomasijoittaja tai niin sanottu bisnesenkeli.

Huipputuloisten pääomatulojen vaihtelu vuodesta toiseen on ollut voimakkaampaa kuin ansiotulojen muutokset.

Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että yhtiöiden jakamat osingot vaihtelevat suhdanteiden mukaan. Ne, kuten myyntivoitot, kasvavat noususuhdanteessa ja pienentyvät laskusuhdanteessa. Molemmat ovat pääomatuloja.