Suomalaiset yritykset luottavat yhä Venäjään – ”Mitään yritysten joukkopakoa Venäjältä ei ole odotettavissa”

Kauppayhtiö Kesko ilmoitti kuluvalla viikolla saaneensa kyllikseen päivittäistavaroiden kaupasta Venäjällä ja myyvänsä ketjunsa paikalliselle Lentalle.

Merkitseekö näyttävä vetäytyminen sitä, että Venäjän talouden näkymät ovat käymässä entistä vaikeammiksi? Näin ei uskota Suomalais-venäläisessä kauppakamarissa SVKK:ssa, jolla on hyvä tuntuma suomalaisten yritysten toimintaan ja suunnitelmiin Venäjällä.

”Kesko-uutinen ei anna oikeaa kuvaa suomalaisten yritysten näkymistä tällä hetkellä. Meidän käsityksemme mukaan olemme menossa parempaa kohti, vaikka epävarmuuksia on edelleen ilmassa”, sanoo SVKK:n toimitusjohtaja Jaana Rekolainen.

”Mitään yritysten joukkopakoa Venäjältä ei ole odotettavissa. Sellaisesta ei ole mitään viitteitä.”

Keskon päätös on Rekolaisen mielestä yksittäisen yrityksen ratkaisu, joka perustuu sen strategisiin tavoitteisiin. Venäjällä toimii paljon suomalaisia yrityksiä, joiden näkymät voivat vaihdella hyvinkin paljon riippuen toimialasta ja toimintamalleista.

Joillakin yrityksillä on Venäjällä tuotantoa, jota ne myyvät Venäjällä. Jotkin voivat viedä tuotteitaan lisäksi lähialueille Venäjän ulkopuolelle. On perinteisiä Suomesta vieviä yrityksiä, ja kaikkien näiden välimuotoja.

Rupla on ollut pitkään heikko, jolloin ne yritykset, jotka ostavat tuotantopanoksensa Venäjältä ja myyvät Venäjälle tai sieltä vientiin, ovat olleet edullisessa asemassa. Tilanne on alkanut muuttua, kun rupla on vahvistunut viime notkahduksesta jo lähes kymmenen prosenttia.

SVVK tekee suomalaisten yritysten parissa barometriselvityksen kahdesti vuodessa. Viime kevään selvityksen mukaan valonpilkahduksia on nähtävissä ja puolentoista vuoden pessimismin jälkeen odotukset ovat kääntyneet positiivisiksi.

”Kohta me julkistamme uuden barometrin, ja uskomme, että näkymä on suunnilleen kevään kaltainen. Parempaa kohti mennään”, Rekolainen sanoo.

Venäjän talouden hyviä merkkejä on, että rupla on öljyn hinnan vakiintumisen seurauksena vahvistunut ja talouden kasvuluvut näyttävät paremmilta. Inflaatio on saatu puserretuksi kuuden prosentin tuntumaan.

Ensi vuodelle ennusteet lupaavat jo noin yhden prosentin talouskasvua. Kuluvan vuoden loppu on mennyt ennustettua paremmin. Kun keväällä talouden ennustettiin heikkenevän tänä vuonna jopa kolme prosenttia, uusien ennusteiden mukaan talouden supistuminen jää noin prosenttiin.

Keskon päätökseen saattoi vaikuttaa se, että kohentuvat talousnäkymät eivät ole toistaiseksi palauttaneet kuluttajien luottamusta. Vähittäiskaupan määrä on edelleen ollut supistuva.

Suomalaiset kauppaketjut ovat lisäksi olleet kuluttajasegmentin väärässä päässä eli kalliin hintaluokan tavaroiden myyjiä. Kun kuluttajien ostoksiin käyttämä rahamäärä on supistunut, on siirrytty kalliimmista tuotteista halvempiin.

Rekolainen pitää rohkaisevana merkkinä sitä, että monet suomalaiset yritykset, kuten Raute, Valmet ja Outotec, ovat saaneet merkittäviä tilauksia viime aikoina. Monet keskikokoiset yritykset, muun muassa rakennustuoteteollisuudessa, ovat investoineet tuotantoon Venäjällä.

Maanantaina tulli kertoi, että Suomen tavaraviennin arvo Venäjälle kasvoi elokuussa kaksi prosenttia koneiden ja laitteiden, öljyjalosteiden sekä paperin ja pahvin viennin kasvun johdosta.

Käänne oli huomattava, sillä kolmen vuoden ajan Venäjän-tavaravienti on ollut tasaisessa laskussa. Edellisen kerran kuukausittainen viennin arvo kasvoi joulukuussa 2013.

Suomen Pankki ennusti syyskuun lopulla, että Venäjän tuonti toipuu tänä ja ensi vuonna, kun öljyn hinnan nousu lisää vientituloja ja ruplan kurssi vahvistuu.