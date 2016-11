Kiinan teollisuudessa merkkejä piristymisestä – etenkin rakennusteollisuudessa oli paljon kysyntää

Kiinan teollisuustuotanto osoitti lokakuussa pitkästä aikaa piristymisen merkkejä, ilmeni maan tilastokeskuksen tiistaina julkaisemasta ostopäälliköiden indeksistä. Piristyminen on merkki siitä, että Kiinan talous on vakautumassa. Toimialoista etenkin rakennusteollisuus on kasvanut.

Ostopäälliköiden indeksin lukema oli lokakuussa 51,2 pistettä, mikä on paras tulos yli kahteen vuoteen. Syyskuussa lukema oli 50,4 pistettä.

Jos indeksin lukema on yli 50 pistettä, teollisuustuotanto kasvaa. Jos lukema on alle 50 pistettä, teollisuustuotannon kasvuvauhti hidastuu. Heinäkuussa 2014 indeksi vajosi alle 50 pisteeseen.

Lokakuussa etenkin raaka-aineiden hinnat kallistuivat kysynnän kasvaessa.

Bruttokansantuotteen kasvuvauhti Kiinassa on hidastunut viime vuosina, mikä on osaltaan hidastanut maailmantalouden kasvua. Kiina on maailman toiseksi suurin kansantalous, joka on tärkeä markkina-alue monille suomalaisille yrityksille.

Yksi syy hidastuneeseen talouskasvuun ovat keskushallinnon toimet, joilla se pyrkii muuttamaan talouden rakennetta enemmän kotimaiseen kysyntää perustavaksi. Vuodesta 2001 talouskasvu on perustunut voimakkaasti uusiin investointeihin.