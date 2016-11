Työnhakija, näin ansioluettelot ovat muuttuneet – rekrytoinnin ammattilaiset listaavat viisi asiaa, jotka kannattaa huomioida omassa cv:ssä

Työhistoria, koulutustausta ja harrastukset.

Nuo asiat saattoivat vielä aiemmin riittää, kun työnhakija kokosi omaa ansioluetteloaan työhakemuksen liitteeksi.

Ansioluetteloon, eli cv:hen, kohdistuvat odotukset ja vaatimukset ovat kuitenkin muuttuneet, vaikka sen tehtävä, eli olennaisten tietojen kertominen työnhakijasta, on pysynyt ennallaan.

HS kokosi viisi asiaa, jotka on hyvä pitää mielessä ansioluetteloa päivitettäessä.

Ansioluetteloista kertoivat ely-keskusten ja te-toimistojen kanssa yhteistyötä tekevän Spring House Oy:n työnhaun ohjaaja, tiimikoordinaattori Johanna Laitinen sekä henkilöstövuokrausyritys Baronan seniorikonsultti Kristiina Vormala.

1. Ansioluettelo voi olla nyt aiempaa vapaamuotoisempi.

Riviväli, käytetty fonttikoko ja sisennykset eivät ole niin tärkeitä yksityiskohtia kuin mitä työnhakija saattaa muistella.

”Otsikkotasolla ansioluetteloissa on samanlaisia asioita kuin 1990-luvulla, mutta nykyisin asiakirjan asettelulla tai muodolla ei ole niin väliä. Joskushan luetteloihin on saatettu laittaa asepalvelukset, siviilisäädyt ja muut sen kaltaiset tiedot, mutta nyt osaamisesta ja taidoista kertominen on tärkeämpää”, Laitinen sanoo.

Näkemykset ansioluettelon sopivasta mitasta kuitenkin vaihtelevat.

”Nytkin joku asiantuntija voi sanoa, että cv voisi olla neljä sivua, mutta itse sanoisin, että 1–2 sivua enintään”, Laitinen määrittelee.

Vuosituhannen vaihteesta rekrytointialalla työskennelleen Vormalan mielestä ansioluettelolla saa olla mittaa, mikäli se on perusteltua.

”Pitkään on puhuttu 1–2 sivusta, mutta pidempikin voi olla tarpeen, jos luettelee esimerkiksi projekteja, joissa on ollut mukana.”

2. Ansioluettelo voi sisältää tekstiä, joka on mielletty osaksi työhakemusta.

Vormalan mukaan ei ole lainkaan tavatonta, että rekrytoija käy ensimmäiseksi läpi hakijoiden ansioluettelot.

Rekrytoija saattaa sen perusteella päättää, ketkä ovat niin kiinnostavia hakijoita, että myös heidän työhakemuksensa kannattaa lukea. Siksi työhakemukset ja ansioluettelot ovat alkaneet lähentyä toisiaan.

”Ansioluetteloiden yhteydessä on puhuttu työnhakijan oman persoonan kuvaamisesta, eli siinä alussa voi olla hakijan määritelmä omasta itsestään. Sellaista ei aikoinaan tavattu laittaa, kun cv:t olivat tiukemmin rajattuja dokumentteja”, Vormala sanoo.

Ansioluettelonsa alussa hakija voi siis kuvailla esimerkiksi haettavan työpaikan kannalta keskeisiä ominaisuuksiaan.

”Aiemmin persoonaa ei tuotu esiin. Se on uutta ja nyt hyvin tavallistakin.”

3. Ansioluetteloiden merkitys on kasvanut.

Laitinen sanoo Vormalan tavoin, että ansioluettelo saattaa ratkaista työnhakijan menestyksen rekrytointiprosessissa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että rekrytoijat vaatisivat ansioluetteloilta mahdottomia, vaan Laitisen mielestä niistä pitää yksinkertaisesti selvitä hakijan osaaminen.

”Sosiaalinen media on tullut ja tietotekniikan merkitys korostunut, mutta cv:t eivät ole kauheasti muuttuneet. Ihmiset aina ajattelevat, että cv:n pitäisi olla erikoinen ja sillä pitäisi erottua. Ei sen tarvitse olla erikoinen, sen vain pitää olla hyvin tehty”, Laitinen kuvailee.

4. Ansioluettelo saa olla perusteellinen.

Työelämän ja -tehtävien muuttumisen vuoksi voi olla tarpeellista, että työnhakija käy ansioluettelossa oman työhistoriansa läpi yksityiskohtaisesti. Vormalan mielestä se johtuu työelämän sirpaloitumisesta.

”Nyt on hirveästi tehtäviä, joiden sisältö ei välttämättä avaudu edes samalla alalla työskenteleville. Ennen tiedettiin, mitä minkäkinlaisiin tehtäviin on kuulunut, mutta nyt ne kannattaa yksilöidä ja selventää”, hän suosittelee.

Vormalan mukaan ansioluettelossa voi tarpeen niin vaatiessa myös kuvailla omia aiempia työnantajiaan. Niiden nimet eivät välttämättä sano rekrytoijalle mitään.

”Voi olla, että niitä ei aina ruveta googlettamaan.”

5. Ansioluettelo voi toimia työnhakijan käyntikorttina.

Laitisen mielestä työnhakija voisi myös pitää omaa ansioluetteloaan näkyvillä erilaisissa verkkopalveluissa. Hakija voi esimerkiksi tehdä LinkedIn-profiilin tai vaikkapa jättää työnhakuilmoituksen te-toimiston ylläpitämään CV-netti-palveluun.

”Nyt on ajatus, että työnhakijat laittavat itsensä jonnekin näkyville, jotta työnantajat voivat heitä sieltä seuloa”, hän sanoo.

Sekä Laitisen että Vormalan mukaan työnantajien omat rekrytointijärjestelmät ovat yleistyneet. Vaikka järjestelmissä pitää vastata työnantajan määrittelemiin kysymyksiin, siitä huolimatta ansioluetteloon on syytä panostaa.

”Yleensä niissä järjestelmissä voi liittää hakemukseen oman cv:n. Hakijan kannattaa se tehdä, koska siinä näkyy oma kädenjälki”, sanoo Vormala.