EK:n suhdannekysely: Yritykset arvioivat myynnin kasvavan mutta loivasti – henkilöstön määrä pysyy ennallaan tai laskee

Yritysten tuotanto ja myynti kasvavat, mutta loivasti. Henkilöstön määrä pysyy ennallaan tai jopa laskee.

Näin käy, mikäli Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n suhdanne-ennusteeseen lokakuussa vastanneiden näkemykset toteutuvat.

Katsauksen mukaan suomalaisyritysten suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat varovaiset, eikä tilanteeseen ennusteta suurta muutosta, EK kertoi keskiviikkona.

Suhdannebarometrin mukaan elpyminen on vuoden 2016 aikana ollut rakentamista lukuun ottamatta vähäistä.

Teollisuuden saamien uusien tilausten määrä on pysynyt likimain ennallaan. Lähikuukausina sen odotetaan kasvavan loivasti.

Tilauskanta on elpynyt vähän, mutta se on alle normaalin. Rakentamisessa tilausten määrän kasvaisi hieman loppuvuonna. Tilauskanta on lähellä keskimääräistä.

Sekä teollisuudessa että rakentamisessa tuotannon määrä on kasvanut hieman alkusyksyllä. Lähikuukausina kasvun ennustetaan jatkuvan, mutta erityisesti teollisuudessa vauhti jäisi verkkaiseksi.

Palvelualoilla myynti on kasvanut jonkin verran, ja seuraavalle puolelle vuodelle ennustetaan myös kohtalaista kasvua.

Valopilkku on teollisuuden kapasiteetin käyttöasteen nousu. Vastaajista 75 prosentilla kapasitettii oli kokonaan käytössä lokakuussa, kun vielä heinäkuussa näin oli 70 prosentilla vastaajista.

”Tämänhetkistä tilannetta kuvataan sekä teollisuudessa että palveluissa normaalia heikommaksi, rakentamisessa suhdannetilanne on tällä hetkellä keskimääräinen”, EK kertoo.

Työvoiman määrä on kasvanut aavistuksen rakentamisessa ja palveluissa, kun taas teollisuudessa se on ollut loivassa laskussa.

EK kysyi yrityksiltä lokakuussa, miten ne ennustavat suhdannekehitystään talvikaudella 2016–2017. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa.