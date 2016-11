Sijoittajat pelästyivät Donald Trumpin kiriä mielipidetiedusteluissa

Osakemarkkinoiden pelkokertoimena tunnettu Vix-indeksi kohosi tiistaina Yhdysvalloissa uusiin huippulukemiin sitten Britannian EU-kansanäänestyksen, koska republikaanien ehdokkaan Donald Trumpin kannatus on uusien mielipidetiedustelujen mukaan lisääntynyt.

Sanomalehti Financial Timesin mukaan osakemarkkinoilla on jo pitkään lyöty vetoa sen puolesta, että demokraattien Hillary Clinton voittaa presidentinvaalit. Sanomalehti Washington Postin ja televisiokanava ABC:n teettämässä mielipidetiedustelussa Trump saisi äänistä 46 prosenttia ja Clinton 45 prosenttia.

Mielipidetiedustelun tulokset julkaistiin tiistaina. Suurten yhdysvaltalaisten yritysten osakkeiden hintakehitystä mittaava S&P 500 -osakeindeksi heikkeni tiistaina 1,3 prosenttia.

Clintonin kannatuksen väheneminen mielipidetiedustelusta johtuu todennäköisesti siitä, että liittovaltion poliisi FBI aloitti esitutkinnan Clintonin sähköpostiviesteistä. Poliisi selvittää sitä, onko Clinton vaarantanut tietoturvan käsittelemällä salaisia tietoja yksityisessä sähköpostissaan.

Clinton on jo vuosia sitten myöntänyt toimineensa huolimattomasti, koska oli ulkoministerinä käyttänyt työasioissa yksityistä sähköpostiaan. Trump on pyrkinyt hyötymään Clintonin ahdingosta vetoamalla siihen, että tämä on epäluotettava Yhdysvaltojen presidentiksi.

Suurten eurooppalaisten yritysten osakkeiden hintakehitystä mittaava Stoxx Europe 600 -osakeindeksi oli keskiviikkona kello 14 Suomen aikaan heikentynyt 0,4 prosenttia tiistain päätösnoteerauksesta. Aasiassa Nikkei 225 -osakeindeksi heikkeni tiistaina 1,8 prosentti ja Hongkongissa Hang Seng -osakeindeksi 1,4 prosenttia.

Lisäksi dollarin ulkoinen arvo heikkeni keskiviikkona ja raakaöljy halpeni keskiviikkona. Sijoittajat siirsivät pääomiaan turvaan kultaan ja Sveitsin frangiin, jotka vahvistuivat keskiviikkona.

Osakkeiden volatiliteettia eli hintojen vaihtelua mittaava Vix-indeksi kohosi kuluvan vuoden huippulukemiin kesäkuun lopussa Britannian EU-jäsenyyttä koskeneen kansanäänestyksen jälkeen.

Kansanäänestyksen lopputulos oli järkytys osakemarkkinoilla, koska suurin osa sijoittajista piti liki varmana EU-jäsenyyttä kannattavien voittoa. Lopputulos oli, että äänestäjistä 52 prosenttia kannatti EU:sta eroamista.