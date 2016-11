Asuntolainoja otetaan taas vilkkaasti – OP:n uudet asuntolainat kasvoivat 11 prosenttia

Suomen suurimpien pankkien mukaan asuntolainamarkkinat ovat piristyneet syksyllä selvästi. OP-ryhmä kertoi keskiviikkona, että sen asuntoluottokanta kasvoi syyskuussa 4,6 prosenttia.

”Kasvu on ollut jälleen markkinoita nopeampaa”, pääjohtaja Reijo Karhinen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Nordean vähittäisasiakkaista vastaavan johtajan Topi Mannerin mukaan asuntolainoja on otettu Nordeassakin syksyllä jopa ennätystahtia.

”Joinain viikkoina uusia lainoja on nostettu enemmän kuin finanssikriisiä edeltävinä huippuaikoina”, Manner sanoo.

Nordealla asuntoluottojen yhteismäärä on kasvanut silti vain noin kahden prosentin vuosivauhtia. Matalien korkojen vuoksi vanhat lainat lyhenevät nyt suunniteltua vauhdikkaammin.

Nordean ja OP-ryhmän yhteenlaskettu osuus asuntolainamarkkinasta on noin 70 prosenttia.

Useimpia lainoja hoidetaan kuukausittain saman suuruisella maksulla. Kun korot ovat matalia, entistä suurempi osa summasta lyhentää lainan pääomaa.

Suomen Pankin mukaan asuntolainojen kanta kasvoi Suomessa syyskuussa kokonaisuudessaan 2,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Ennen finanssikriisiä lainakanta kasvoi nopeimmillaan kaksinumeroisilla prosenttiluvuilla.

Myöskään uusien asuntolainojen keskimääräisessä kasvussa ei näkynyt ainakaan vielä syyskuussa erityistä loikkaa ylöspäin. OP-ryhmän mukaan sen konttoreista on nostettu tänä vuonna lainoja 11 prosenttia viime vuotta enemmän, mutta se kertonee eniten ryhmän markkinaosuuden kasvusta.

Jos asuntolainojen kasvu on yleisesti nopeutunut, se on siis tapahtunut lokakuun aikana.

Tilastojen perusteella lainanottohalukkuus näyttää vaihdelleen hyvin voimakkaasti kahden viime vuoden aikana kansantalouden yleisen tunnelman mukaan.

Suomen Pankki on aiemmin ollut huolissaan kotitalouksien suhteellisen nopeasta velkaantumisesta, kun samaan aikaan työllisyyskehitys on ollut heikkoa ja talouskasvu nollan tuntumassa.

Kotitalouksien velkaantuminen on myös hyvin epätasaista ja suurimmat velat kasautuvat pääkaupunkiseudun lapsiperheille.

OP-ryhmän pääekonomistin Reijo Heiskasen mukaan ryhmä seuraa tarkasti Suomen Pankin makrovakaudellista indikaattoria. Se kertoo, onko markkinoille muodostumassa hintakuplia tai onko velkaantuminen karkaamassa käsistä.

”Indikaattori on itse asiassa palannut tasapainoiselle tasolle. Luottojen kehitys suhteessa kansantuotteen kehitykseen on hyvin tasapainossa. Vaikka uusien asuntolainojen määrä on kasvanut, lainakanta ei ole juuri kasvanut”, Heiskanen sanoo.

Rakentamisen voimakas kasvukaan ei kerro Heiskasen mukaan ylikuumenemisesta, vaan asuntojen hintakehitys on ollut keskimäärin hyvin maltillista.

”Meillä on hyvin vakaa tilanne asuntomarkkinoilla ihan Helsingin niemennokkaa lukuun ottamatta”, hän sanoo.