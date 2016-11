Euroopan liiketoiminta paransi Outokummun kannattavuutta selvästi – ruostumaton teräs käy kaupaksi

Pitkään talousvaikeuksissa olleen teräsyhtiö Outokummun ongelmat hellittävät.

Yhtiön kannattavuus parani selvästi heinä–syyskuussa ja ylitti sijoittajien odotukset. Yhtiön liikevaihto oli 1,4 miljardia euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 32 miljoonaa euroa.

Viime vuonna heinä–syyskuussa liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 67 miljoonaa euroa tappiollinen.

”Muutokset, joita olemme tehneet kaikkialla yhtiössä, tuottavat tulosta”, sanoo toimitusjohtaja Roeland Baan osavuosikatsauksessa. Hän korostaa, että Euroopan liiketoiminnassa yhtiö teki kaikkien aikojen parhaan kolmannen vuosineljänneksen tuloksen.

Uutistoimisto Reutersin 15 analyytikon ennakkokyselyssä mediaaniennuste yhtiön liikevaihdosta oli 1,5 miljardia euroa ja liikevoitosta ilman kertaluonteisia eriä 18 miljoonaa euroa.

Sijoittajien odotuksia paremman kannattavuuden takia yhtiön osake vahvistui noin neljä prosenttia pian osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.

Toimitusjohtaja Baanin mukaan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä on tänä vuonna ”selvästi positiivinen.” Yhtiön tavoitteena on, että liiketulos ilman kertaluonteisia eriä on 500 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Yhtiö arvioi ruostumattoman teräksen kysynnän pysyvän hyvänä kuluvalla vuosineljänneksellä sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa.