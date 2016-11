Lainlaatijat: Verotietojen julkisuuteen ei ole tulossa muutoksia 2018

Verotietojen julkistaminen tiistaina sai useita tahoa julistamaan, että pian verotietojen julkisuus kielletään.

Esimerkiksi asianajaja Jaakko Lindgren pohti tiistaina verotietojen tultua julki Facebook-videollaan sitä, voivatko verotiedot pysyä julkisina enää vuoden 2018 kevään jälkeen, kun EU:n uusi tietosuoja-asetus tulee voimaan.

Hän arvioi HS:lle, että joku suomalainen tulee vetoamaan henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja tähän vedoten vaatii asiasta EU-tuomioistuimen päätöstä.

Jos verotiedot katsotaan luottamuksellisiksi henkilötiedoiksi potilastietojen tapaan, EU-tuomioistuin voi tehdä lopun suomalaisten verotietojen julkaisemisesta, Lindgren arvioi Talouselämän haastattelussa.

HS:n haastattelemat Suomen lainsäädännön ja EU-asetuksen keskeiset yhteensovittajat ovat sen sijaan varsin yksimielisiä siitä, että verotietojen julkisuus ei ole EU-asetuksen myötä poistumassa.

Tietosuojeluvaltuutettu Reijo Aarnion mukaan verotietojen julkisuutta ei olla aidosti rajoittamassa, mutta tietojen käyttötapoihin EU-asetuksella voi olla vaikutuksia.

Aarnion mukaan on juridisesti itsestään selvää, että verotiedot ovat henkilötietoja, mutta tällä seikalla ei ole merkitystä EU-asetuksen tullessa voimaan. ”Se ei mihinkään asetuksen mukana muutu.”

Aarnion mukaan olennaiseksi kysymykseksi verotietojen julkisuudessa nousee EU-asetuksen voimaantulon jälkeen se, mitkä tiedot katsotaan journalistisiksi. ”Jos tekee aitoa journalismia, niin se ei kuulu lainvalvojalle.”

Oikeusministeriössä parhaillaan EU-tietosuoja-asetuksen vaikutuksia Suomen lainsäädäntöön pohtiva Pekka Nurmen työryhmä joutuu miettimään, tunnistaako lainsäätäjä sen, milloin esimerkiksi verkossa kyse on journalistisesta jutusta ja milloin jostain aivan muusta.

Aarnio muistuttaa, että EU-asetus sallii asioiden päättämisestä toisin kansallisella lainsäädännöllä.

”Asetuksessa on oma artikla julkisuusperiaatteen toteutumisesta”, Aarnio sanoo. Hän lisää, että Suomessa on vanha hyvä perinne tiedotusvälineiden kautta tapahtuvasta julkisuuden vaatimuksesta.

Laajemmin ottaen EU-tietosuoja-asetus aiheuttaa Suomessa poikkeuksellisen suuret norminpurkutalkoot.

Suomessa tietosuojasta säädetään peräti kuudessasadassa säädöksessä. Määrä on suurempi kuin missään muussa EU-maassa. Toisena listalla on Saksa, jossa tietosuojasta säädetään 300 laissa, Aarnio vertaa.

Nyt jokainen tällainen laki täytyy käydä läpi, jotta nähdään, tekeekö EU-asetus näistä pykälistä tarpeettomia ja antaako asetus kansallista liikkumavaraa eri tilanteissa.

Pekka Nurmen työryhmä on jaettu tätä varten erilaisiin alatyöryhmiin ja apua on pyydetty ainakin Helsingin yliopistolta, Aalto-yliopistolta ja Tampereen yliopistolta.

Oikeusministeriön EU-erityisasiantuntija Anu Talus kertoo, että EU-tietosuoja-asetus on EU-asetukseksi poikkeuksellinen. Vaikka se on asetuksena suoraan kansallisesti sovellettavaa oikeutta heti voimaan tullessaan, siinä on annettu yksityiskohdissa hyvin paljon kansallista liikkumavaraa.

Tavallisesti EU-asetuksia ei tarvitse lainkaan sopeuttaa kansalliseen lainsäädäntöön, koska tällaista liikkumavaraa ei ole, vaan EU-asetus kumoaa näiltä osin kansalliset vanhat lait.

Pekka Nurmen työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi toukokuun 2017 loppuun mennessä. Nurmen mukaan työryhmä etenee urakassaan aikataulussa.

Mitä sanotte niille, jotka sanovat, että verotiedot muuttuvat salaiseksi kevään 2018 jälkeen?

”Ei pidä paikkaansa ollenkaan. Niistä on säädetty omassa laissa. Työryhmä ja asetus eivät niihin puutu. Kansallinen julkisuus ei kuulu EU:n toimialaan ollenkaan”, Nurmi vastaa. ”Siinä on luettu asetusta huonosti, jos muuta väittää.”

”Tilanne säilyy lopputuloksen kannalta nykyisellään. Ilman journalistista tarkoitusta verotietoja ei saa sellaisenaan nytkään julkaista.”