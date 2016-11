Säteilyturvakeskus huolestui Fennovoiman ydinvoimalan suunnitelmista – ministeriö haluaa lisäselvityksiä

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on pyytänyt Fennovoimalta lisätietoa ydinvoimalahankkeen aikataulusta.

Lisätietoa on pyydetty siksi, että Säteilyturvakeskus (Stuk) on ollut huolestunut hankkeen huonosta organisoinnista.

Fennovoima aikoo rakentaa ydinvoimalan Pyhäjoelle. Laitoksen toimittaja on venäläinen Rosatom-yhtiö.

Lisäpyynnöstä kertoi torstaina ensimmäiseksi STT.

Työ- ja elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk) on patistellut Fennovoimaa jo aiemmin syksyllä täsmentämään hankkeen rakentamissuunnitelmia.

Rehn on myös arvellut, että ydinvoimalahanke ei toteudu kaavaillussa aikataulussa.

”Fennovoiman on vaikea pitää kiinni alkuperäisestä rakentamisluvan käsittelyaikataulusta nyt syntyneiden viiveiden takia. Ymmärtääkseni yhtiö on itsekin tähän suuntaan viestimässä”, Rehn sanoo HS:lle.

”Viive on nykytiedoilla vähintään puoli vuotta, ehkä lähemmäs vuosi. Oleellisinta on tietysti ydinturvallisuus, joka menee ohi aikataulun”, Rehn lisää.

Rehn korostaa, että TEM:n lisäselvityspyyntöjen taustalla on juuri huoli ydinturvallisuudesta.

”Olen huolissani rakentamishankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta. Siksi lisäselvityksiä Fennovoimalta ja Rosatomilta on pyydetty.”

STT uutisoi keskiviikkona, että Fennovoiman laitostoimittaja Venäjällä olisi vaihtumassa RAOS Project -yhtiöstä Atomstroyexportille. Atomstroyexport on jo kokenut ydinvoimaloiden rakentaja.

Fennovoiman toimitusjohtaja Toni Hemminki kiistää, että laitostoimittajavaihdosta oli tekeillä. Kyse on resurssien vahvistamisesta.

”RAOS Project toimii yhä laitostoimittajana. RAOSin osaamista vahvistetaan kuitenkin Atomstroyexportilla.”

”Tämä on meille hyvä asia. Saamme nyt Atomstroyexportin osaksi toimitusketjua”, Hemminki toteaa.

Hemminki myös uskoo, että ydinvoimalahanke toteutuu yhä alkuperäisessä aikataulussa.

”Odotamme, että saamme rakennusluvan vuonna 2018 ja että laitos käynnistyy kaupalliseen käyttöön vuonna 2024.”

Hemminki sanoo ymmärtävänsä epäilyt toteutusaikataulun pitävyydestä, koska Fennovoima ei ole toimittanut tänä vuonna Stukille suunnitteluaineistoa sovitusti.

”Saamme materiaalin laitostoimittajalta. Sen jälkeen tarkastamme, että se täyttää suomalaiset laatu- ja turvallisuuskriteerit. Tämän viikon alussa saimme materiaalin Stukille kuitenkin taas liikkeelle”, hän selvittää.

Hemminki on myös vakuuttunut, että voimala valmistuu.

”Hankkeella ovat sitoutuneet omistajat ja voimalassa tuotettavalle sähkölle on tarvetta. Meillä on myös laitostoimittaja, joka on toteuttanut aiemmin jo kymmeniä ydinvoimaloita.”

STUKin apulaisjohtaja Tapani Virolainen sanoo, että Stuk on joutunut näyttämään Fennovoimalle ”keltaista korttia”. STUK arvostelee eritoten venäläistä laitetoimittajaa.

”Olemme olleet huolissamme ennen kaikkea Rosatomin johtamisjärjestelmien kehittämisestä ja toiminnan organisoinnista, mutta on Fennovoiman toiminnassakin ollut kehittämistarvetta.”

”Johtamisjärjestelmät eivät koko toimitusketjussa ole edenneet niin kuin rakennuslupaa haettaessa ennakoitiin. Varsinkin laitetoimittajan kohdalla organisoituminen on yhä kesken”; Virolainen lisää.

Virolainen luonnehtii Fennovoiman ydinvoimalahanketta ylipäänsä ”kovin keskeneräiseksi”.

”Kyllä töitä pitää Fennovoimassa tehdä vielä aika lailla, että Stuk voisi kirjoittaa positiivisen turvallisuusarvion hankkeesta. Eihän meille sieltä suunnitelmiakaan ole vielä paljoa esitetty.”

”Asiakirjoja ei ole toimitettu Stukille myöskään vuonna 2015 ilmoitetussa aikataulussa. Ne ovat siitä puoli - yksi vuotta myöhässä”, Virolainen arvioi.

Stukin mukaan myös hankkeen turvallisuuskulttuurissa on ollut puutteita.

”Tahtotila Fennovoimassa on ollut kuitenkin kehittää toimintaa Stukin haluamaan suuntaan”, Virolainen lisää.