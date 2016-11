Venäläiset palasivat itärajan kauppoihin – Suomesta ostetaan käytännöllistä, Venäjältä ”trendikästä ja kaunista”

Lappeenranta

Tuleva viikonloppu saa pitkästä aikaa itärajan kauppiaat hyrisemään tyytyväisyydestä, kun Suomen ja Venäjän rajalla valmistaudutaan runsaaseen liikenteeseen.

”Olimme jo unohtaneet, millaista tämä on. Viime kuukaudet on ollut aaltoliikettä, mutta viimeisenä parina viikkona jopa joka kolmas asiakas on ollut venäläinen”, sanoo lappeenrantalainen K-supermarketin kauppias Teppo Kylmä.

”Vaikkei tämä mitään sellaista ostohysteriaa ole kuin aiemmin”, hän jatkaa.

Venäläiset lomailevat pitkän viikonlopun, koska perjantaina Venäjällä vietetään kansallisen yhtenäisyyden päivää. Lisäksi monet koululaiset ovat syyslomalla. Teppo Kylmä on jo hamstrannut varastoon tuoretta mätiä ja kolme kertaa enemmän kalatuotteita kuin yleensä.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto kehotti torstaina rajanylittäjiä varautumaan liikenteen ”ajoittaiseen jonoutumiseen” viikonloppuna, kertoi sanomalehti Karjalainen.

Tax free -myynnissä Lappeenrannan ja Imatran Prismoissa kasvua on ollut syys- ja lokakuussa useita kymmeniä prosentteja.

”Olemme silti erittäin kaukana huippuvuosien luvuista. Euromääräisesti kasvu ei ole isoa, vaikka prosentuaalisesti kehitys on hyvää. Viime vuoden vertailuluvut ovat niin alhaisia”, Etelä-Karjalan osuuskaupan marketkaupan johtaja Olli Kurppa sanoo.

Matkailijamäärän kasvun taustalla on ruplan kurssin heilahtelun tasaantuminen noin 70 ruplaan eurolta, mikä puolestaan on ollut kytköksissä öljyn hinnan maltilliseen kasvuun.

”Nyt öljyn hinta on taas hienoisessa laskusuunnassa, koska on epävarmaa, asettavatko isoimmat öljyntuottajamaat tuotantorajoituksia”, Venäjän Nordean johtava analyytikko Olga Lapšina huomauttaa.

Keskiviikkona Urals-laadun raakaöljy maksoi 44,4 dollaria barrelilta.

Ensi vuodelle hän ennakoi öljyn hinnan nousevan hieman, mikä tukisi vakaata ruplaa. Venäläisten reaalitulot ovat supistumisen jälkeen vasta kääntymässä kasvuun. Tämän vuoden syyskuuhun mennessä tulot olivat kasvaneet vain 0,4 prosenttia.

”Ostovoima saattaa siten ensi vuonna jonkin verran kasvaa, mutta vain sillä edellytyksellä, että ruplan kurssi ei jälleen heikkene, jos öljyn hinta laskee”, Lapšina lisää.

Julkinen talous on yhä selkeän alijäämäinen, mikä vaatii isoja leikkauksia. Ne puolestaan vähentävät kotimaista kysyntää.

Kauppakeskus Iso-Kristiinassa venäjää kuulee taas joka puolella.

Tyynykaupoilla ollut kotiäiti Lidija perheineen on kiinteistöostoksissa uinut valtavirtaa vastaan. Perhe osti Lappeenrannasta asunnon kaksi vuotta sitten, jolloin moni alkoi harkita kiinteistön myyntiä. Nyt he viettävät Suomessa noin kymmenen päivää kuukaudessa. Tiukka taloustilanne näkyy perheen ostoksissa.

”Kulutamme vähemmän ja ostamme vähemmän”, hän sanoo.

Jako on selvä: Suomesta hankitaan laadukkaita ja käytännöllisiä sisustustavaroita ja tekstiilejä.

”Venäjältä ostan, kun haluan jotain oikein muodikasta, kaunista ja trendikästä”, Lidija selittää.

Lappeenrannasta on alkanut kotiäiti Svetlana Zaplatinan ja insinööri Ivan Zaplatinin ensimmäinen matka Euroopan unionin alueelle ja Suomeen.

”Etsimme lämpimiä talvihaalareita lapsille”, Svetlana Zaplatina sanoo lastenvaatekauppa Bambinossa.

Pariskunta on kotoisin noin 300 000 asukkaan Tšerepovetsin kaupungista Vologdan alueelta Pietarista itään. Aiemmin suomalaisia vaatteita ja kenkiä sai pikkupuodeista kotikaupungista.

”Nyt moni siirtyy huokeampiin tuotteisiin, ja siksi kaupat eivät enää ota suomalaisia tavaroita valikoimiinsa”, Ivan Zaplatin toteaa.

Lappeenrannasta matka jatkuu vielä lomalle Italiaan.

Ruplan kurssin vakautuminen alkaa näkyä myös viisumihakemusten määrissä. Suomen Pietarin-pääkonsulaatin mukaan hakemusten määrä väheni lokakuussa vain noin prosentin verran viime vuoteen verrattuna, kun syyskuussa pudotusta tuli 35 prosenttia. Koko vuoden osalta viisumimäärien odotetaan kuitenkin laskevan noin 40 prosenttia viime vuodesta.

Yhteensä viisumihakemuksia odotetaan tälle vuodelle Pietariin noin 370 000–380 000 kappaletta. Huippuvuonna 2013 Suomi vastaanotti venäläisiltä noin miljoona viisumihakemusta enemmän.