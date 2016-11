Pörssiyhtiöiden tuloskausi päättyi pettymykseen – kasvun aika viivästyy

Fakta Tuloskausi kolmen kuukauden välein Pörssiyhtiöt julkaisevat osavuosikatsauksensa vuosineljänneksittäin eli kolmen kuukauden välein. Heinä–syyskuun raportointijakson osavuosikatsaukset julkaistiin loka–marraskuun vaihteessa. Viimeisen vuosineljänneksen eli loka–joulukuun osavuosikatsaukset julkaistaan tammi–helmikuun vaihteessa. Osavuosikatsauksissa julkaistut tulostiedot ovat tilintarkastamattomia. Siksi ne voivat muuttua hieman tulevaisuudessa.

Suurten teollisuusyhtiöiden tuloskausi ei sujunut ennakko-odotusten mukaisesti. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto supistui heinä–syyskuussa, vaikka ennusteissa sen uskottiin kasvavan.

Liikevaihdon lisääntymistä on odotettu pitkään, koska se olisi merkki etenkin viennin kysynnän kasvamisesta. Monien suurten pörssiyhtiöiden päämarkkinat ovat ulkomailla.

Finanssiyhtiö Nordean laskelman mukaan teollisuusyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto supistui prosentin viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Sen sijaan yhteenlaskettu liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi viisi prosenttia.

Laskelmassa ei ole mukana rahoitusalan yhtiöitä eikä ruotsalaista teleoperaattoria Teliaa.

Nordean osaketutkimuksen pääanalyytikon Harri Taittosen mukaan 45 prosentissa yhtiöistä liikevoitto oli suurempi kuin viimeisissä ennusteissa ennen tuloskautta.

”Yhteenlaskettu liikevoitto oli neljä prosenttia odotuksia suurempi. Muutaman suuren yhtiön takia yhteenlaskettu liikevoitto oli yli odotusten, vaikka enemmistö yrityksistä jäi alle ennusteiden”, Taittonen sanoo.

Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevoittoprosentti kasvoi 9,3:een. Viime vuonna samalla ajanjaksolla se oli 8,8.

Viime vuoden heinä–syyskuussa liikevaihto kasvoi taannehtivasti edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, koska tulostietoihin on lisätty vertailukelpoisuuden takia Nokian tänä vuonna ostama Alcatel-Lucent.

”Liikevaihdoissa ei ollut juuri yllätyksiä. Käännekohtaa parempaa täytyy vielä odottaa”, Taittonen sanoo.

Varainhoitoyhtiö eQ:n salkunhoitaja Hannu Angervuo on Taittosen kanssa samaa mieltä, että tuloskausi oli yllätyksetön.

”Tuloskausi oli hieman vaisu eikä suuria yllätyksiä ollut. Parempaan päin mennään, mutta vauhti on todella hidas”, sanoo Angervuo.

Hänen mukaansa suurista toimialoista hyvin on kehittynyt metsäteollisuus. Lisäksi talonrakentamisessa menee hyvin ja media-ala on alkanut elpyä. Pääasiassa Suomen markkinoilla toimivat yhtiöt hyötyvät siitä, että yksityinen kulutus on ylläpitänyt kotimaista kysyntää.

Yksittäisistä yrityksistä myönteisiä yllättäjiä olivat metsäyhtiö UPM sekä teräsyhtiöt Outokumpu ja SSAB.

”Useimmilla konepajoilla uudet tilaukset supistuivat, mikä on huolestuttavaa. Jos tarkastellaan kaikkien yhtiöiden tammi–syyskuun liikevaihtoa, olemme kolme prosenttia jäljessä viime vuoteen verrattuna. Se tarkoittaisi, että loppuvuoden täytyisi olla todella hyvä, jotta vuositasolla liikevaihto kasvaisi viime vuoteen verrattuna”, Angervuo sanoo.

Elinkeinoelämän keskusliiton viime viikolla julkaiseman suhdannekyselyn mukaan yritysten tuotanto ja myynti ovat kasvaneet alkusyksyn aikana hitaasti kaikilla päätoimialoilla.

Kyselyn mukaan teollisuuden tilauskanta on kasvanut hieman, mutta on yhä keskimääräistä pienempi. Alustavien tietojen mukaan teollisuuden ahdinko olisi siis helpottamassa. Tullin tilastojen mukaan tammi–elokuun yhteenlaskettu tavaraviennin arvo väheni viisi prosenttia.

”Jos viimeinen vuosineljännes ei ole kolmatta vuosineljännestä parempi, ensi vuoden alku näyttää todella ikävältä”, Angervuo sanoo.

Yleensä yhtiöiden tulokset ovat loka–joulukuussa suurimmillaan, koska niiden asiakkaat käyttävät jäljellä olevat budjetoidut varansa hankintoihin. Kotimaan kuluttajamarkkinoilla toimivien yritysten kysyntää lisää vuoden lopussa joulukauppa.

Suomalainen vientiteollisuus valmistaa pääasiassa uusissa investoinneissa tarvittavia laitteita ja koneita. Vientiyritykset ovat myös armoilla, miten talous ulkomailla kehittyy.

Euroalueen talouskasvu on yhä verraten hidasta ja uudet investoinnit kasvavat ainakin toistaiseksi hitaasti. Maailmantalouden kasvuakin pitää yllä eritoten kulutuksen lisääntyminen, eivätkä uudet investoinnit.