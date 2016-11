Valtionyhtiön usko entiseen Talvivaaran kaivokseen on vahvistunut

Entisen Talvivaaran kaivoksen Sotkamossa omistava valtionyhtiö Terrafame uskoo, että mahdollisuudet saada kaivoksesta kannattava ovat kasvaneet.

Yhtiön mukaan sillä on selvät näytöt tuotannon kasvattamisesta täyteen laajuuteen. Lisäksi yhtiö uskoo terästeollisuuden elpymisen lisäävän sen tuotteiden kysyntää.

”Tavoitteiden mukainen toiminta on mahdollistanut sen, että alkusyksyllä 2016 saatoimme käynnistää yksityisen rahoituksen hakemisen ylösajon loppuun saattamiseksi tilanteessa, jossa yhtiöllä on selvät näytöt suunnitelmallisesti edenneestä tuotannon ylösajosta. Tämä on perusta sijoittajien kiinnostuksen varmistamiseksi”, Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia sanoo tiedotteessa.

Yhtiö kertoo tuottaneensa nikkeliä tammi–syyskuussa yhteensä 5 679 tonnia ja sinkkiä 13 895 tonnia. Nikkelin tuotantotavoite kuluvalle vuodelle oli 11 500 tonnia ja sinkin tavoite 24 700 tonnia.

Terrafame pitää todennäköisenä, että nikkelin tuotantomäärä on hieman tavoitetta pienempi ja sinkin tuotantomäärä tavoitetta suurempi. Kesällä yhtiö arvioi, että nikkeliä tuotetaan tänä vuonna 10 800 tonnia.

Ensi vuonna kaivos tuottaa nikkeliä yhtiön arvion mukaan 24 000 tonnia vuonna 2017, 30 000 tonnia vuonna 2018 ja 35 000 tonnia vuodesta 2019 alkaen. Sinkkiä yhtiö uskoo tuottavansa tänä vuonna 58 000 tonnia, 67 000 tonnia ja 75 000 tonnia vuodesta 2019 alkaen.

Terrafamen tammi–syyskuun liikevaihto oli 53,3 miljoonaa euroa ja käyttökate -136,4 miljoonaa euroa. Käyttökate tarkoittaa yrityksen liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, veroja ja rahoituseriä.