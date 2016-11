Pyhäjoella ei ole vielä rakennuslupaa – ydinvoimalan työt silti jo täydessä vauhdissa

Pyhäjoki

Perämereltä puhaltava tuuli on raaka, ja Fennovoiman ydinvoimalan työmaalla sitä on turha yrittää paeta. Lähes sadan hehtaarin tontti on puista paljas, eikä tuulensuojaksi juuri löydy rakennuksiakaan. Maamerkkinä keskellä kuoppaista tonttia kohoaa kirkkaankeltainen betoniasema.

Vaikka itse ydinvoimalalla ei vielä olekaan rakentamislupaa, työt alueella ovat jo täydessä käynnissä. Paikalle, johon suunnitelmien mukaan valmistuu ensi vuosikymmenellä Suomen kuudes ydinreaktori, louhitaan nyt valtavaa, enimmillään 14 metriä syvää monttua. Maansiirtoautot häärivät kuopan äärellä. Niillä on iso urakka edessään, sillä yksin tästä kuopasta pitäisi nostaa maata noin seitsemän eduskuntatalon verran.

Kaikkiaan Fennovoiman omistajat laittavat Hanhikiven ydinvoimalan infrastruktuuriin lähes puoli miljardia euroa ennen kuin edes saavat aloittaa varsinaisen voimalan rakentamisen. Se kertoo melkoisesta luottamuksesta hankkeeseen.

Matkaan on kuitenkin jo ilmaantunut mutkia.

Suunnitteluaineistojen toimittaminen Säteilyturvakeskuksen (Stuk) arvioitavaksi on kestänyt odotettua pidempään. Marraskuun alussa Fennovoima toimitti Stukille erän dokumentteja lähes vuoden myöhässä. Stukin hyväksyntä suunnitelmille on edellytys sille, että valtioneuvosto voi rakentamisluvan myöntää.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Fennovoimalta lisätietoa hankkeen aikataulusta. Työ- ja elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk) uskoo, että yhtiön on vaikea pitää kiinni ilmoittamastaan aikataulusta.

”Viive on nykytiedoilla vähintään puoli vuotta, ehkä lähemmäs vuosi. Oleellista on ydinturvallisuus, joka menee ohi aikataulun”, Rehn sanoi Helsingin Sanomille viime viikolla.

Stukin apulaisjohtaja Tapani Virolainen on luonnehtinut Fennovoiman hanketta vielä ”kovin keskeneräiseksi”.

Fennovoima pitää silti kiinni aikataulutavoitteestaan. Sen mukaan voimalan rakennustyöt käynnistyvät vuonna 2018 ja kaupallisessa käytössä voimala olisi vuonna 2024.

”On tärkeää huomata, että vaikka jotkut dokumenttierät ovat myöhästyneet, muiden erien valmistelu on edennyt taustalla. Valmistelu ei ole ollut jäissä”, ydinvoima-asiantuntija Minttu Hietamäki Fennovoimasta sanoo.

Syy viivytyksiin on ollut siinä, että laitostoimittaja Rosatomin suomalainen tytäryhtiö RAOS Project ei ole pystynyt toimittamaan suunnitelmia. Laitoksen tilaaja Fennovoima toimii välikätenä Rosatomin ja Stukin välillä ja tarkastaa suunnitelmat ennen kuin laittaa ne viranomaisille.

Nyt Rosatom on kertonut vahvistavansa RAOS Projectin osaamista siirtämällä sinne kokeneempaa työvoimaa konsernin toisesta yhtiöstä Atomstroyexportista.

”Olemme saaneet nyt laitostoimittajalta uuden, tiivistetyn aikataulun. Se on oikein realistinen, hyvä aikataulu”, Hietamäki sanoo.

Kaikkiaan Fennovoiman on toimitettava Stukille erilaisia suunnitelmia noin 50 000 sivua.