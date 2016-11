Keskisuurten yritysten Kasvuryhmä on ehkä keksinyt menetyksen reseptin – vertaispaine luo kasvun ja avaa uusia näkymiä

Fakta Tahtohanke Kasvuryhmä on oman määritelmänsä mukaan kasvuhaluisten keskisuurten suomalaisyritysten liike, jossa jäsenet auttavat toisiaan kasvamaan maailmaa muuttaviksi menestystarinoiksi. Yhdistyksessä on nyt 189 yritystä jäseninä. Niiden yhteinen liikevaihto on 12,9 miljardia. Porukan pyrkimyksenä on kasvattaa yhtiöidensä liikevaihto vuoteen 2020 mennessä 25 miljardiin euroon. Kasvun avulla hyvinvointiyhteiskuntaa on helpompi ylläpitää. Samalla keskisuurten yritysten painoarvoa yhteiskunnallisessa keskustelussa saadaan korostettua.

Mitä jos kasvu onkin vain tahdosta kiinni?

Tätä pohtivat yrittäjät Ilkka Kivimäki, Aaro Cantell ja Hannu Vaajoensuu vuonna 2013 yhdessä Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turusen ja silloisen Teknologiateollisuuden tietotekniikka-alan johtajan Jukka Viitasaaren kanssa.

Tuolloin aloittavien yritysten Startup Sauna ja Slush oli Kivimäen mukaan jo saatu lentoon.

”Mietimme, että pirskatti, on paljon isompiakin yrityksiä, jotka tarvitsisivat hengennostatusta ja vertaistukea”, Kivimäki kertoo.

”Päätettiin, ettei lähdetä valittamaan, vaan lähdetään vauhdilla pelastamaan tulevaisuutta itse.”

Kumppanukset soittivat heti ideasta parillekymmenelle henkilölle, sellaisille kuten Risto Siilasmaa, Sari Baldauf, Antti Herlin, Päivi Leiwo, Ilkka Paananen ja Mika Anttonen.

”Ja kaikki olivat samantien mukana”, Kasvuryhmän hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kivimäki muistelee.

Nyt Kasvuryhmässä on vajaat kaksisataa keskisuurta yritystä, jotka ovat antaneet ”törkeen kasvulupauksen”.

Se tarkoittaa, että joukon yhteisenä tavoitteena on lisätä yhtiöidensä liikevaihtoa nykyisestä noin 13 miljardista eurosta 25 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä.

”Jos ei tahdo kasvaa, niin yleensä ei kasva”, Kivimäki selittää lupauksen ja vertaispaineen voimaa.

Tiistaina keskisuuret yritykset ja heidän tukijansa kokoontuivat Kaski-tapahtumaan Musiikkitalolle.

Yrittäjät aloittavat omat ”törmäytyksensä” jo puolenpäivän jälkeen, ja puoli viideltä alkoi myöhään iltaan jatkuva kansanjuhla, jonne oli ilmoittautunut yli 800 henkeä.

Paikalle kutsutut pääsivät tapahtumaan ilmaiseksi,mutta jos ilmoittautumisesta huolimatta ei tullut paikalle, uhkana oli 150 euron sakkomaksu.

Kasvuryhmä aloitti toimintansa viime vuoden alussa yksinkertaisella tavalla. 15–20 yritysjohtajaa tai yrityksen pääomistajaa kokoontui puoleksipäiväksi palaveriin, jossa kukin osallistuja meni vuorollaan luokan eteen, ja kertoi asioista, jotka pitävät häntä öisin hereillä.

”Ei mitään mainostamista eikä jeesustelua. Muut sitten kyseenalaistaa ja neuvoo”, Kasvuryhmän toimitusjohtaja Annu Nieminen kertoo.

Tällaisia erikokoisia kohtaamisia on ollut nyt nelisensataa. Nieminen kertoo olleensa läsnä käytännössä kaikissa tapaamisissa.

”Hyvin paljon mahtavia onnistumisia”, hän summaa.

Yhdessä tapaamisessa suuren yhtiön omistaja päätti perua valtavan tietotekniikkahankkeensa, jonka sopimus oli enää loppusilausta vaille.

Toisella kertaa iäkäs yrittäjä sanoi tilaisuuden päätteeksi tajunneensa, että kasvun pahin jarru yrityksessä onkin hän itse, ja siksi valtaa pitää antaa enemmän omille lapsille, Nieminen kertoo.

Annu Niemisen mukaan kasvulupauksen antaneiden yritysten vuotuinen kasvuvauhtitavoite on 15 prosenttia.

Se on paljon, ainakin verrattuna Tilastokeskuksen tietoihin, jonka mukaan vuosina 2007–2012 keskisuurten yritysten vuotuinen liikevaihdon kasvu oli 0,8 prosenttia.

”Yhteiskunnallisesti ajatellen haluamme muuttaa ’ken kuusen kurkottaa se katajaan kapsahtaa’ -ajattelumallia”, Nieminen sanoo.

”On ihan ok tavoitella isoja juttuja, ja on ihan ok myös onnistua. Bisneksessäkään kukaan ei pärjää yksin. Yhteistyön voima on sairaan tärkeää.”