Laivojen musta ja pahanhajuinen savu jää historiaan: laivaliikenne siirtyy nesteytettyyn maakaasuun

Fakta Nestemäinen maakaasu LNG Maakaasu on kemialliselta koostumukseltaan pääasiassa metaania. Kun maakaasu jäähdytetään -163 asteeseen, se muuttuu nestemäiseksi. Nesteenä maakaasu vie tilaa vain yhden kuudessadasosan kaasun tilavuudesta ja sitä voidaan kuljettaa laivoilla ja säiliöautoilla. Nesteyttämisen avulla kaasua voidaan käyttää sielläkin, missä kaasuputkia ei ole. Nesteytetty maakaasu on dieseliä tai bensiiniä kalliimpaa. Ympäristösäädösten takia sen käyttö voi kuitenkin olla kannattavaa raskaassa liikenteessä, merenkulussa ja teollisuudessa. LNG on mahdollista korvata nesteytetyllä biokaasulla (LBG), jota tuotetaan esimerkiksi jätevesilietteestä ja jätteistä. Se on maakaasun tavoin pääasiassa metaania, mutta se katsotaan uusiutuvan raaka-aineen takia hiilidioksidineutraaliksi polttoaineeksi.

Koillistuuli piiskaa lunta jäänmurtaja Polariksen komentosillan lasiin. Korkeassa ohjaajan tuolissa istuessa voi melkein kuvitella, miltä tuntuu kun aluksen neljä moottoria jyrähtävät käyntiin ja murtaja lähtee puskemaan läpi Perämeren jääkentän kohti Kemiä.

Polaris on tosin kiinni Hanasaaren hiilivoimalan laiturissa Helsingissä, eikä Perämerelläkään ole vielä sanottavasti jäätä. Mutta pian on, jos pakkaset jatkuvat.

Vastavalmistunut murtaja on parasta ja puhtainta, mitä jäänmurrossa on nähty. Kaikki jätevedet varastoidaan tankkeihin ja aluksessa on sisäänrakennettu öljyntorjuntakalusto.

Piipustakaan ei tuprua vanhojen murtajien lailla mustaa haisevaa savua vaan vaaleaa höytyä. ”Käytännössä vesihöyryä”, konepäällikkö Juha Kannisto sanoo.

Polaris ei nimittäin käytä polttoaineena raskasta polttoöljyä eikä pääasiassa edes dieseliä vaan nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä. Se on huomattavasti öljytuotteita puhtaampi aine.

Palaessa maakaasu muodostaa 20–25 prosenttia vähemmän hiilidioksidia. Rikki- ja hiukkaspäästöjä siitä ei tule lainkaan ja typen oksidejakin muodostuu vain vähän.

Maakaasu on vähitellen syrjäyttämässä Itämeren meriliikenteessä perinteiset polttoaineet. Suomen varustamoyhdistyksen mukaan jäsenyritysten LNG-laivoja on Polaris mukaan luettuna liikenteessä kaksi. Kolmas on Rajavartiolaitoksen Turva.

”Rakenteilla olevia LNG-aluksia on yhdeksän”, toimitusjohtaja Olof Widén kertoo.

Hän uskoo, että jatkossa lähes kaikki uudet laivat rakennetaan käymään kaasulla. Meyerin Turun-telakallakin rakennettaviin risteilylaivoihin tulee poikkeuksetta sekä LNG:llä että dieselillä käyvät monipolttoainemoottorit.

Kaasua kohti ajaa tiukentuva ympäristösääntely. Viime vuoden alusta voimaan tullut rikkidirektiivi määräsi, että Itämerellä ajavien laivojen polttoaineessa saa olla rikkiä enintään 0,1 prosenttia. Siihen päästiin vielä vähärikkisellä dieselillä.

Mutta dieselkään ei pysty täyttämään ilman lisälaitteita viiden vuoden kuluttua voimaan tulevaa typpipäästöjen rajoitusta, jonka mukaan typen oksideja saa olla pakokaasussa enää alle 20 prosenttia nykyisestä. LNG täyttää myös typpirajat ja ainakin osin mahdolliset tulevat hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet.

Asiantuntijat uskovat, että LNG:n käyttö kasvaa myös muualla kuin meriliikenteessä. EU:ssa tavoitellaan rajuja vähennyksiä myös teollisuuden ja liikenteen päästöihin.

LNG:llä voidaan korvata öljyä teollisuuden prosessien energianlähteenä ja raskaan liikenteen polttoaineena. Nestemäisessä muodossa kaasu kulkee minne tahansa.

Tähän asti LNG:n käyttö on ollut Suomessa häviävän pientä, koska sen vastaanottamiseen tarvittavia terminaalejakaan ei ole ollut. Mutta kehitys on nopeaa.

Syksyllä Porissa aukesi ensimmäinen terminaali, jossa LNG voidaan siirtää jakeluautoihin, tankata laivoihin tai höyrystää takaisin kaasumaiseen muotoon ja syöttää kaasuputkeen. Tornioon on tulossa toinen terminaali runsaan vuoden kuluttua.

EU:n puhtaan energian ohjelman mukaan kaikkiin EU:n tärkeimpiin satamiin järjestetään lähivuosina LNG:n tankkausmahdollisuus ja raskaalle liikenteelle tankkausasemia 400 kilometrin välein.

Maanantaina Turussa avattiin maakaasuyhtiö Gasumin LNG-tankkauspiste, jossa LNG-kuorma-autot voivat täyttää tankkinsa. Pian nestemäisen kaasun tankkauspisteitä on Suomessa neljä ja lisää rakennetaan tarpeen mukaan.

Kuljetus- ja logistiikka-alan yhdistyksen Skal:n erikoisasiantuntijan Ari Herralan mukaan LNG-kuorma-autoja on liikenteessä vasta muutama, koska polttoaineen jakeluakaan ei ole tähän mennessä juuri ollut.

Rekkaliikenteessä LNG:n ja biokaasun kanssa kilpailevat toisaalta dieselin korvikkeeksi kelpaavat biopolttoaineet.

”Kaasu on käytössä vähän dieseliä halvempaa, mutta LNG-auton hankintahinta on selvästi diesel-autoa kalliimpi”, Herrala sanoo.

Hän uskoo, että lopulta kaikkia teknologioita tarvitaan päästövähennysten toteuttamisessa. Tukipolitiikka voi ratkaista paljon.

Gasumin toimitusjohtajan Johanna Lammisen mielestä LNG on realistinen silta kokonaan hiilivapaaseen tulevaisuuteen.

”Maakaasu mahdollistaa jo sinänsä merkittävät päästövähenemät suhteessa öljypohjaisiin polttoaineisiin ja kivihiileen. Vähitellen se voidaan vielä korvata biokaasulla, joka on käytännössä täysin päästötön polttoaine”, Lamminen sanoo.

Jätevesilietteestä ja biojätteestä tuotettava biokaasu on kotimaista energiaa. Toistaiseksi tuotanto on pientä.

Biokaasua tuottavia laitoksia on runsaat 80, joissa tuotettua biokaasua käytettiin vuonna 2014 noin 130 miljoonaa kuutiota. Maakaasua käytettiin noin 20-kertainen määrä.

Lammisen mukaan biokaasun tuotanto voisi kasvaa moninkertaiseksi nykyisestä.

”Kun teknologia ja eri raaka-aineiden hyödyntämismahdollisuudet kehittyvät”, hän sanoo.