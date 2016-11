Intian hallituksen yllätyspäätös aiheutti kaaosta: 500 ja 1 000 rupian setelit poistuivat yön aikana käytöstä

Intian hallitus päätti täysin yllättäen vetää 500 ja 1 000 rupian setelit pois markkinoilta tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. 1 000 rupiaa on noin 14 euroa.

Julkinen liikenne, huoltoasemat ja sairaalat voivat käytöstä poistettuja seteleitä vielä 11. marraskuuta asti, mutta muuten niitä ei voi enää käyttää. Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan moni sairaala ja huoltoasema on kieltäytynyt vastaanottamasta vanhoja seteleitä, vaikka se olisikin vielä mahdollista.

500 ja 1 000 rupian seteleitä voi vaihtaa pienempiin seteleihin pankeissa marraskuun loppuun saakka. Ne ovat suurimpia Intiassa käytössä olevista seteleistä.

Keskiviikkona pankit ovat Intiassa suljettuina ilmeisesti kaaoksen välttämiseksi.

Rahauudistus on osa pääministeri Narendra Modin aloittamaa korruption vastaista kampanjaa. Käteistä suositaan etenkin harmaassa taloudessa, koska paperirahasta ei jää merkintää sähköisiin rekistereihin.

Intiassa valtaosa kaupankäynnistä tapahtuu käteisellä. BBC:n mukaan 45 prosenttia käteisostoista tehdään yli 500 rupian seteleillä.

Pääministeri Modin vaalilupauksiin kuului harmaan talouden kitkeminen. Pimeille markkinoille katoaa Intiassa miljardeja euroja vuosittain.

Kuukausi sitten hallitus ilmoitti keränneensä lähes kymmenen miljardin euron edestä rahaa myönnettyään varallisuuttaan piilotteleville intialaisille armahduksen, jos he ilmoittaisivat omaisuudestaan verottajalle, BBC kertoo.

Intian markkinat velloivat kaaoksessa keskiviikkona osin rahauudistuksen ja osin Yhdysvaltojen yllätyksellisten presidentinvaalien vuoksi.

Hallitus onnistui ilmeisesti pitämään rahauudistuksensa täysin salassa kansalta ja Intian medialta. Se ilmoitti päätöksestään myöhään tiistai-iltana markkinoiden jo sulkeuduttua.

Keskiyön jälkeen 500 ja 1 000 rupian setelit eivät enää olleet laillisia maksuvälineitä.

Rupia heikkeni yli prosentin euroa vastaan ja hieman Yhdysvaltojen dollariakin vastaan, vaikka dollari olikin republikaanien Donald Trumpin yllättävän vaalivoiton vuoksi luisussa lähes kaikkia muita merkittäviä valuuttoja vastaan.

Intian kansallista pörssiä seuraava indeksi kyykkäsi enimmillään 6,3 prosenttia varhaisessa kaupankäynnissä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Etenkin kiinteistöalan yhtiöt kokivat rajun moukaroinnin pörssissä. Niiden kurssit ovat jopa 15 prosentin laskussa, sillä harmaa talous ja käteiskaupat ovat erityisen yleisiä kiinteistömarkkinoilla Intiassa.

Modin korruption vastaiset toimet ovat keränneet kiitosta mutta myös kritiikkiä. Käteisen poistaminen vaikeuttaa varmasti ainakin maaseudulla asuvien arkea.

”Elämästä tulee vaikeaa sekä köyhille että rikkaille. Etenkin maaseudun talouden kohdalla huolena on, että ostovoima kärsii”, kommentoi kolumnisti Swaminathan Aiyar ET Now -televisiokanavalle.

REUTERS / JITENDRA PRAKASH