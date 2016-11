Osuuspankeilta saa nyt kiinteän asuntolainakoron koko laina-ajaksi – kannattaako se ottaa?

OP-ryhmä tarjoaa asuntolaina-asiakkaille nyt kiinteän lainakoron koko laina-ajaksi. Tähän asti kiinteän koron tai muunlaisen korkosuojauksen on voinut ostaa enintään 15 vuodeksi.

”Korkotaso on nyt historiallisen alhaalla. Lyhyellä aikavälillä korkojen nousulta suojautuminen ei ole tällä hetkellä välttämättä omistaja-asiakkaidemme näkökulmasta kannattavaa, mutta pidemmällä aikavälillä korkotason ennustettavuus heikkenee ja korkojen nousulta suojautumisen merkitys kasvaa”, pankkitoiminnan johtaja Jouko Pölönen sanoo pankin tiedotteessa.

Kiinteän koron saa nyt koko laina-ajaksi mutta enintään 25 vuodeksi. OP:n mukaan lainan kiinteä ”pohjakorko” eli viitekorkoa vastaava korko olisi tällä hetkellä pisimmälläkin laina-ajoilla alle 1,5 prosenttia. Sen päälle tulee normaali lainamarginaali, joka on tällä hetkellä paikkakunnasta ja asiakkaasta riippuen jonkin verran alle tai yli yhden prosentin.

Lainan kokonaiskorko olisi siis tällä hetkellä noin 2,5–3 prosenttia. Pohjakoron taso riippuu pitkien korkojen tasosta korkomarkkinoilla.

Kiinteisiin korkoihin on tähän asti liittynyt asiakkaan kannalta riski. Jos kiinteäkorkoisen lainan on halunnut syystä tai toisesta maksaa takaisin etukäteen ja korkotaso on laina-aikana laskenut, asiakas on voinut joutua maksamaan tuntuvankin korvauksen pankin laskennallisesti menettämästä korkotulosta.

Uudessa kiinteäkorkoisessa lainassa tätä riskiä ei ole, vaan lainan saa maksaa takaisin etuajassa ilman korvausta.

Kannattaako kiinteäkorkoinen laina ottaa?

Hyvin pitkän kiinteän koron tarjoaminen on mahdollista, koska markkinakorot ovat hyvin matalia. Pankki pystyy siis itse ostamaan korkosuojauksen hyvin matalalle tasolle jopa neljännesvuosisadan päähän. Se taas kertoo siitä, että markkinat eivät ennakoi korkojen nousevan vielä moneen vuoteen jopa vuosikymmeniin.

Kiinteä korko on luonteeltaan vakuutus. 25 vuotta on hyvin pitkä aika, johon mahtuu normaalistikin useampia suhdannesyklejä, eikä kriisejäkään voi sulkea pois. Talouden ennustaminen on ylipäätään vaikeaa ja korkotason ennustaminen näin pitkällä aikavälillä mahdotonta.

Markkinatkin ovat usein olleet ennusteissaan väärässä, ja korkotaso voi olla 20 vuoden päästä aivan muuta kuin mitä markkinat nyt ennakoivat.

Pitkä kiinteä korko on lyhyellä aikavälillä kallis. Asuntolainan normaalit viitekorot eli euriborit ovat tällä hetkellä alle nollan. Lainasopimuksiin on tosin kirjattu että viitekorko on vähintään nollan. Kiinteän lainan korko olisi siis tällä hetkellä noin 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin tavallisessa vaihtuvakorkoisessa lainassa.

Esimerkiksi 200 000 euron lainasta 1,5 prosenttia tekisi jo ensimmäisenä vuonna 3000 euroa. Se olisi siis korkosuojauksen hinta jo ensimmäisenä vuonna verrattuna kokonaan suojaamattomaan lainaan. Kenenkään on etukäteen mahdotonta arvioida sitä, miten kannattavaksi suojaus lopulta tulee.

Toisaalta harva harmittelee palovakuutuksenkaan kohdalla vuosikymmenten turhia vakuutusmaksuja.

Jos arvostaa varmuutta ja joutuu ottamaan tuloihinsa nähden suuren lainan, suojaus voi olla paikallaan. Mutta tarvitseeko suojausta koko laina-ajaksi, on jo toinen asia. Esimerkiksi kymmenen vuoden kuluttua normaalin lainan pääoma on muutenkin lyhentynyt niin paljon, että riskitkin ovat pienentyneet.

OP:n Pölönen huomauttaa, että pitkän kiinteän koron turvin pankki voi myöntää asiakkaalle suuremman lainan kuin mitä muuten voidaan antaa. Pankin pitää nykysääntöjen mukaan testata asiakkaan maksukykyä sillä oletuksella, että korko voi nousta kuuteen prosenttiin.

Jos korko on kiinnitetty koko laina-ajaksi esimerkiksi alle kolmeen prosenttiin, tätä testausta ei tarvitse tehdä vaan maksukyky arvioidaan kiinteän koron mukaan. Asiakas voi siis saada samoilla tuloilla isomman lainan.