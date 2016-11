Meksikolainen sementinvalmistaja Cemex tekee Trumpin rajamuurilla valtavasti rahaa – vai tekeekö?

Suurin voittaja Donald Trumpin valinnassa Yhdysvaltain presidentiksi saattaa olla meksikolainen sementinvalmistaja Cemex. Se on maailman kolmanneksi suurin sementin valmistaja ja suurin valmisbetonin tekijä.

Silti Cemexin osakekurssi laski keskiviikkona Trumpin vaalivoiton selvittyä. Miksi ihmeessä?

Trump lupasi kampanjassaan rakentaa muurin Yhdysvaltain ja Meksikon rajalle. Hän todennäköisesti pitää lupauksensa. Onhan kyseessä hänen näkyvin yksittäinen kampanjalinjauksensa.

Toistuvasti Trumpin vaalitilaisuuksissa kannattajat huusivat rytmikkäästi yhteen ääneen ”Build the Wall, Build the Wall” (rakenna muuri, rakenna muuri).

Muuri siis tulee. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole mitään tietoa siitä, että minkälainen. Voihan joku olla sitä mieltä, että kanaverkosta rakennetun aidan voi tulkita muuriksi.

Mutta jos tiedossa on kunnon muuri, sitä varten tarvitaan valtavasti betonia. Yhdysvaltain ja Meksikon välisen rajan pituus on yli 3 000 kilometriä. Muurin ei tarvitse olla aivan näin pitkä, sillä osa siitä hoituu luonnollisten esteiden kuten Rio Grande -joen avulla.

Kesällä julkaistussa pankkiiriliike Bernsteinin raportissa arvioitiin, että muuri maksaisi noin 15–25 miljardia dollaria (14–23 miljardia euroa). Pankkiiriliike arvioi laskelmissaan, että muuri olisi samantapainen rakennelma kuin Israelin Länsirannalle tekemä muuri. Israelilaiset kutsuvat sitä turva-aidaksi.

Se on tehty valmisbetonista.

Pankkiiriliikkeen mukaan Trumpin ”turva-aidan” rakentamisen suurin hyötyjä on Cemex-yhtiö. Se valmistaa sementtiä ja betonia molemmin puolin Yhdysvaltain ja Meksikon välistä rajaa. Betonia ei kannata kuljettaa pitkiä matkoja, joten kätevintä olisi ostaa se Cemexiltä. Se on lähellä.

Tässä alla näkyy kartassa maiden välinen raja. Punaiset kolmiot ovat Cemexin tuotantolaitoksia. Kuva on lainattu Bernsteinin raportista.

Cemex on valtava globaali yhtiö, joka toimii yli 50 maassa eri puolilla maailmaa. Sen pääkonttori on Meksikossa San Pedrossa, Monterreyn lähellä.

Vuonna 1906 perustetun Cemexin nimi lyhenne nimestä Cementos Mexicanos. Se on yksi Meksikon suurimmista yrityksistä.

Se toimii myös Suomessa.

Cemex on listattu Meksikon pörssiin. Sen lisäksi se on noteerattu ADS-todistusten kautta myös New Yorkin pörssissä. Keskiviikkona Donald Trumpin valinnan jälkeen Cemexin osakekurssi laski yli seitsemän prosenttia.

Miksi ihmeessä?

Sementti- ja betoniteollisuudelle on Trumpin valinnan myötä tulossa kulta-ajat. Julistihan Trump keskiviikkona kiitospuheessaan, että hänen kaudellaan aloitetaan valtavat infrastuktuuri-investoinnit.

”Me korjaamme kaupunkien ränsistyneet alueet, valtatiet, sillat, tunnelit, lentokentät, koulut ja sairaalat”, Trump totesi puheessaan.

Sementtibisnestä seuraavan Global Cement -nettisivun analyysissä huomautettiin, että Trumpin puheessa ei mainittu erikseen sementtiä eikä muuria. ”Mutta kaikki nuo projektit, jotka hän mainitsi, vaativat paljon sementtiä ja betonia”, analyysissä todetaan. Alalla on siis juhlat.

Cemex on Yhdysvaltain sementtimarkkinoiden suurin toimija. Miksi sen kurssi sitten laski?

Selityksiä on monta.

Kun Donald Trumpin valinta varmistui Yhdysvaltain dollari vahvistui yhdeksän prosenttia suhteessa Meksikon pesoon. Syynä olivat pääasiassa Trumpin kriittiset näkemykset NAFTA-sopimuksesta.

NAFTA on Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus, jonka myötä kaupan esteitä ja tulleja on purettu Yhdysvaltain, Kanadan ja Meksikon väliltä. Sopimus allekirjoitettiin presidentti Bill Clintonin aikana vuonna 1993.

Donald Trumpin mukaan NAFTA on huonoin sopimus, jonka Yhdysvallat on koskaan allekirjoittanut.

Tullimuurien paluu Yhdysvaltain ja Meksikon välille ei kuitenkaan välttämättä iske Cemexiin täydellä voimallaan. Sementti- ja betonibisnes on paikallista toimintaa.

Jos ja kun Trumpin muuri nousee, niin Cemex valmistaa betonin Yhdysvaltain puolella. Muuri ei siis estä muurin rakentamista.

Kurssilaskun syynä onkin isolta osin valuuttakurssimuutos. Cemexin tuloksesta iso osa on pesoina, mutta sen osakekurssi noteerataan New Yorkissa dollareina. Cemexin myynnistä noin kolmannes on Meksikossa.

Talous on monimutkainen kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Vaikka muuri ei pysäytä sementtiä, se estää ihmisten maahantulon.

”Jos nykyistä laillista ja laitonta maahanmuuttoa Meksikosta Yhdysvaltoihin rajoitetaan, sillä saattaa olla paljon suuremmat vaikutukset Yhdysvaltain sementtiteollisuuteen ja talouteen laajemminkin kuin yhdellä suurella infrastruktuuriprojektilla (muurilla)”, pohditaan Global Cementin analyysissä.

Cemexin Yhdysvaltain puolella sijaitsevilla tuotantolaitoksilla todennäköisesti työskentelee aika monta meksikolaista ja meksikolaistaustaista työntekijää.