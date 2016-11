Fakta Aavi kasvaa Kiinassa Keksijä Veikko Ilmasti perusti Aavin vuonna 1983. Ilmastin patentteihin nojaava yritys erikoistui alusta alkaen ilmanpuhdistukseen. Aavi pysyi pikkuruisena pitkään. Vuonna 2013 kiinalainen Snets osti Aavin. Aavin liikevaihdon pitäisi yltää 35 miljoonaan euroon vuonna 2018. Pelkästään kotitalouksien ilmanpuhdistusmarkkinoiden ennustetaan kasvavan Kiinassa 30 miljardiin euroon ensi vuonna.

Ilmanpuhdistimia valmistava Aavi yrittää vallata Kiinaa kiinalaisella rahalla. Taktiikka on toiminut, sillä yritys on toteuttanut pilottihankkeen jopa Kiinan presidentin Xi Jinpingin palatsissa.

Yritys muutti syksyllä Helsingin Herttoniemeen konepaja Metson vanhoihin 4 400 neliön tehdastiloihin. Aavi palkkaa parhaillaan kuumeisesti väkeä, jotta tuotanto saataisiin rullaamaan.

Alkuvuonna yrityksellä oli Suomessa parikymmentä työntekijää, kun joulukuun loppuun mennessä heitä pitäisi olla jo 70.

Kaikki tämä on ollut mahdollista, koska kiinalainen ympäristöteknologian yritys Synergy New Energy Technology (Snets) osti Aavin vuonna 2013.

”Työskentelin aiemmin kiinalaisen tutkimuslaitoksen johtajana ja tutustuin Suomen vierailulla Tekesin toimintaan. Samalla huomasin, että Suomessa kehitetään paljon luovaa teknologiaa, ja teillä on paljon patentteja”, kertoo Aavin kiinalainen toimitusjohtaja Tom Yan.

Myöhemmin Snets päätti ostaa Aavin osin juuri siksi, että suomalaisyritys pystyi hakemaan tuotekehitystukea kehittämiskeskus Tekesiltä. Aavin liiketoiminta pohjautui yrityksen perustajan Veikko Ilmastin lukuisiin keksintöihin ja niiden patentteihin.

”Lupasin Veikolle, että Aavin tuotannon ja tuotekehityksen keskeiset osat pysyvät Suomessa. Olemme kaupan jälkeen investoineet jatkuvasti Suomeen.”

Ilman laatu oli jo vuonna 2013 Kiinassa jopa raivoisia tunteita herättävä aihe. Lokakuussa Peking oli peittynyt niin tukahduttavaan ja sokaisevaan savusumuun, että viranomaiset sulkivat 2 000 koulua ja kielsivät lentokoneita lentämästä.

Pekingin hengitysilmassa oli terveydelle haitallisia pienhiukkasia tuhat mikrogrammaa kuutiota kohden. Helsingin seudulla pitoisuus on yleensä alle kymmenen mikrogrammaa.

Aavi aloitti uuden kiinalaisomistajansa avulla pilottihankkeen Pekingissä pahimpien savusumujen aikaan.

Myös muut alan yritykset, kuten suomalainen Lifa Air, kasvavat juuri Kiinassa. Paikalliset kuluttajat, yritykset ja julkisen sektorin toimijat haluavat tehokkaita ilmanpuhdistusjärjestelmiä.

Sen sijaan, että Snets olisi siirtänyt Aavin tuotannon Kiinaan, se päätti siirtyä entistä isompiin tehdastiloihin ja moninkertaistaa yhtiön työntekijämäärän Suomessa. Kiinassa Aavilla ei ole tuotantoa tai tuotekehitystä lainkaan, vaikka siellä toimiikin noin 30 hengen myyntitiimi.

”Viiden vuoden päästä meillä on Suomessa 150 henkilöä töissä. Yhtiön liikevaihto on silloin noin 50 miljoonaa euroa”, toteaa Aavin kiinalainen toimitusjohtaja Tom Yan määrätietoisesti.

Viime vuonna liikevaihto oli hieman alle miljoona euroa.

Parhaillaan Aavi on tuomassa kiinalaiskuluttajille suunniteltua ilmanpuhdistimien Leaf-sarjaa. Herttoniemessä valmistettujen design-puhdistimien hinta lähtee liikkeelle 1 700 eurosta, mutta Aavi luottaa vaurastuneiden kiinalaisten ostovoimaan.

Aavin varatoimitusjohtaja Eero Siitonen korostaa, että erinomainen tuote ja kasa referenssejä Suomesta ei riitä Kiinan markkinoilla. Ennen Aavia hän työskenteli neljän vuoden ajan Kiinassa vienninedistämistöissä Suomen valtion omistamassa Finprossa.

”Perusongelma on se, että suomalaisyritykset luulevat hyvän tuotteen riittävän. Olen nähnyt kymmeniä yrityksiä, jotka ovat lyöneet Kiinassa päätä seinään, koska niillä ei ole ollut hyvää kiinalaista partneria eikä pääsyä jakelukanaviin.”

Koko Kiinan talouden perusta on guanxi eli ystävyyksiä ja yhteiskuntaluokkia heijastava suhdeverkosto, johon verrattuna Suomen hyvä veli -piirit vaikuttavat hiekkalaatikkoleikeiltä.

Snets alkoikin saman tien avata Aaville ovia Kiinassa.

HS kertoi viime vuonna Aavin yhteistyöstä Kiinan suurimman elokuvateatteriketjun Wanda Cineman kanssa. Aavi on solminut sopimuksen myös toisen suuren teatteriketjun kanssa.

Ensi vuoden alusta alkaen Pekingin koulujen kaikissa luokissa ja muissa sisätiloissa on pakko olla ilmanvaihto ja -puhdistus. Aavi on jo sopinut toimittavansa järjestelmät kahdeksaan kouluun.

Suomalaisten ei pitäisi ujostella kiinalaisia yhteistyökumppaneita, vaan rohkeasti harkita jopa yritysten myyntiä kiinalaisille, Siitonen sanoo. Myös suomalainen peliyritys Supercell on sekin pääosin kiinalaisyhtiö Tencentin omistuksessa.

Sekä Yan että Siitonen vakuuttavat epäröimättä, että Aavi on omistajistaan huolimatta suomalainen yritys, ei kiinalainen.

Yrityksen myynti tulee kuitenkin kokonaan Kiinasta ja Aavin hallitus on Siitosta lukuun ottamatta kiinalaisten hallussa.

Kun Yanilta kysyy, pysyykö Aavi jatkossakin Suomessa, hän ei kaunistele vastaustaan:

”Jos tuotanto kasvaa merkittävästi, yksinkertaisimpien osien valmistus siirretään Kiinaan. Suomessa on kuitenkin taitavia työntekijöitä tuotekehityksessä, ja ’Made in Finland’ kuulostaa kiinalaisille houkuttelevammalta kuin ’Made in China’.”

Yanin mukaan kiinalaisia ei pidä pelätä.

”Haluamme tehdä Aavista hyvän esimerkin. Kiinalaiset voivat olla hyviä ja kärsivällisiä omistajia.”

Vaikka Helsinkiin pysyvästi muuttanut Yan kehuukin vuolaasti suomalaista teknologista osaamista, hän on pistänyt merkille myös heikkouksia.

”Suomessa tuotekehitys ja tuotanto eivät kehitys samaan tahtiin kuin kysyntä Kiinassa. Tehtäväni onkin nopeuttaa toimintaa täällä Helsingissä. Suomalaisilla on tapana tehdä huolellisia vertailuja ja keskustella päätöksistä pitkään. Kiinassa käymme läpi vain keskeiset asiat ja teemme päätöksen.”