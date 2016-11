Kirjoittaja on pitkän linjan talousvaikuttaja ja Aalto-yliopiston emeritusprofessori.

Talousnobelisti Paul Krugman arvioi kylmiltään, että markkinat eivät koskaan toivu Donald Trumpin valinnasta presidentiksi (New York Times 9.11.2016). Myös talousnobelistit ovat erehtyväisiä: markkinat näyttävät toipuneen pikaisesti.

Trumpin valinta, tuo amerikkalainen jytky, on globaali katastrofi monessakin mielessä, mutta ei erityisemmin talouden osalta. Mitä hänen talouspolitiikaltaan voi odottaa?

Trump on luvannut keventää verotusta rajusti ja erityisesti rikkaita suosivasti. Yritysverokanta on hänen suunnitelmissaan 15 prosenttia.

Samalla Trump haluaa käynnistää isoja infrainvestointeja ja kasvattaa liittovaltion sotilasmenoja. Hän ei ole esittänyt sanottavia liittovaltion menoleikkauksia.

Näin luvassa voisi olla jättiläismäinen velkaelvytys. Se lisäisi kotimaista kysyntää ja voisi vauhdittaa talouskasvua ainakin muutamaksi vuodeksi.

Kauppasodan käynnistäminen hyödyttäisi joksikin aikaa amerikkalaisia kotimarkkinayrityksiä. Luvattu pankkisäätelyn purkaminen tukisi sekin lyhyellä aikavälillä luotonantoa ja talouskasvua.

Yhdysvaltojen työttömyysaste on jo nyt matala. Iso elvytys voisi siksi aiheuttaa inflaatiota ja korkojen nousupaineita. Halutessaan Trump voi kuitenkin valita keskuspankin (Fed) johtoon hengenheimolaisia, jotka estäisivät ainakin lyhyiden korkojen kohoamisen.

Ei ole poissuljettua, että Trump voi muutamaksi vuodeksi nopeuttaa talouskasvua. Heikosti koulutettujen amerikkalaisten mahdollisuudet työllistyä paranisivat ja Trumpin suosio kannattajiensa keskuudessa paranisi.

Pidemmän päälle Trumpin politiikka on onnettomuus Yhdysvaltojen ja koko maailman kannalta. Loputtomalta vaikuttavan velkaantumisen tie on umpikuja. Protektionistinen kierre on myrkkyä kehittyvien talouksien ja etenkin Suomen kaltaisen pienen avotalouden kannalta.

Suurimmat ongelmat ovat kuitenkin muualla. Trumpin valinta järkyttää maailman turvallisuuspoliittisia asetelmia. Ilmaston osalta on lisäaihetta pessimismiin. Demokratia on joutunut outoon valoon. Ihmisoikeudet ovat saaneet kolauksen.

Trump edustaa kaikkea sitä, mitä Krugmanin lisäksi moni muu meistä pitää tyhmänä ja vääränä sekä vastenmielisenä. Lukuun ottamatta kauppapolitiikkaa hänen hänen hahmottamansa talouspolitiikka ei ole suurin murhe.