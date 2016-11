Markkinoiden Trump-shokki kesti vain hetken – kurssit nousevat, kun sijoittajat intoilevat tuhansien miljardien elvytyksestä

Pörssikurssit olivat torstaina nousussa eri puolilla Eurooppaa. Lontoossa ja Frankurtissa nousua oli noin prosentti, Helsingissä keskimääräistä kurssikehitystä kuvaava indeksi oli vajaan parin prosentin nousussa.

Donald Trumpin vaalivoiton jälkeinen markkinapaniikki meni siis nopeasti ohi.

Kotimaisista osakkeista kovimmassa nousussa oli torstaina kaivosteknologiaa valmistava Outotec. Nousua oli torstaina iltapäivällä noin yhdeksän prosenttia. Syynä oli varmasti osittain Trumpin valinta, sillä sen myötä metallien hinnat ovat nousseet.

Eq:n salkunhoitaja Hannu Angervuon mukaan Outotecin nousua selittää osin myös se, että sen osaketta on viime aikoina myyty paljon lyhyeksi.

Metallien hinnannousun yhtenä syynä on Trumpin elvytyspaketti, jossa on lupailtu isoja rakennusprojekteja. Reippaassa nousussa oli muun muassa ruostumatonta terästä valmistava SSAB.

Nousussa oli myös konepajayhtiö Metso. Sen nousua selittää myös Trump. Metson valmistaa laitteita kaivos-, kivenmurskaus-, öljy- ja kaasualoille.

Trumpin valinnan odotetaan vauhdittavan öljy- ja kaasualaa. Tulevan presidentin oletetaan vähentävän niihin liittyvää sääntelyä.

Tieto Trumpin voitosta tuli keskiviikkoaamuna, jolloin osakekurssit notkahtivat, korot nousivat, dollari heikkeni ja monet keskeiset raaka-aineet halpenivat.

Trumpin sovinnolliseksi tulkitun kiitospuheen jälkeen kurssit kuitenkin toipuivat jo keskiviikkona iltapäivästä. Lääke- ja finanssialan yhtiöiden kurssit nousivat reippaasti. Lääkeyhtiöitä nosti se, että vastaehdokas Hillary Clintonin oli odottettu kiristävän lääkkeiden sääntelyä.

Rahoitusalaa nostatti puolestaan se, että Trump on ilmoittanut lieventävänsä finanssialan sääntelyä.

Yhdysvalloissa sairaalayhtiöiden osakkeet laskivat, sillä Trump aikoo muuttaa Obamacare-sairausvakuutusjärjestelmän.

Asevalmistajien osakkeet nousivat, sillä Trump on luvannut lisäsatsauksia aseisiin. Amerikkalaisen, maailman suurimman aseteknologiayhtiön Lockheed Martinin osakekurssi nousi keskiviikkona kuusi prosenttia.

Torstaihin mennessä markkinoilla ehdittiin pohtia tarkemmin, mitä Trumpin valinta tarkoittaa. Sijoittajat innostuivat entisestään.

Syynä on se, että Trump on aloittamassa massiivisen elvytyksen.

”Odotamme tämän peittävän pidemmän tähtäimen huolet protektionismista ja maahanmuuton rajaamisesta”, todettiin esimerkiksi Danske Bankin sijoittajakatsauksessa.

Kiitospuheessaan keskiviikkona Trump lupasi, että hänen hallintonsa korjaa ”kaupunkien ränsistyneet alueet, valtatiet, sillat, tunnelit, lentokentät, koulut ja sairaalat”. Ohjelmassaan Trump lupaa myös rajut alennukset tuloveroon, pääomaveroon sekä yritysverotukseen.

Donald Trumpin ohjelma ei ole kovin yksityiskohtainen. Sen hinta on kuitenkin tähtitieteellinen. Eri tahot ovat laskeneet uudistusten maksavan seuraavan kymmenen vuoden aikana jopa 10 000 miljardia dollaria.

Deutche Bankin analyytikkokatsauksessa todetaan, että Trumpin valinta voi olla ”käännekohta” Yhdysvaltain taloudessa. Pankki povaakin Yhdysvaltojen talouskasvun olevan ensi vuonna tähän asti arvioitua nopeampaa.

Talouskasvun myötä inflaatio kiihtyy, mikä puolestaan nostaisi korkoja.

Markkinoilla odotetaan Yhdysvaltain keskuspankki Fedin nostavan ohjauskorkoja joulukuussa. Trumpin valinta ei ole muuttanut markkinoiden arviota tästä.

Trumpin ja Yhdysvaltain keskuspankin Fedin suhde on kiinnostava. Kertoihan Trump vaalikamppailun aikana moneen otteeseen, että hänen mielestään Fed on rikki, ”Fed is rigged”.