Alibaba järjestää tänään maailman suurimman ostostapahtuman – mitä kaikkea planeetan suurin verkkokauppa tekee ja miksi siitä pitäisi välittää?

Fakta Hyvää sinkkujen päivää! Sinkkujen päivä (guanggun jie) on 1990-luvulla yliopistoista muualle Kiinaan levinnyt juhla, jota vietetään tänään 11.11. Alibaban kampanjoinnin vuoksi sinkkujen päivästä on tullut ylivoimaisesti maailman suurin ostospäivä. Viime vuonna sinkkujen päivänä tehtiin yksin Alibaban nettipalvelujen kautta ostoksia 14,3 miljardin dollarin arvosta. Yhdysvalloissa kuluttajat törsäsivät vastaavana ostospäivänä, kybermaanantaina, kolme miljardia dollaria monissa verkkokaupoissa. Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvova SEC on aloittanut tutkinnan Alibaban mainostamista tilintarkastamattomista bruttomyyntiluvuista. Alibaba pitää kuluttajat valveilla netin kautta välitetyn ostostapahtuman avulla. Viime vuonna spektaakkelissa esiintyivät kiinalaisten poptähtien lisäksi näyttelijät Kevin Spacey ja Daniel Craig. Lähteet: Adobe, Alibaba, Financial Times Lähteet: Adobe, Alibaba, Financial Times

Kiinalainen Alibaba on paljon muutakin kuin vain tämän planeetan valtavin verkkokauppa. Yhtiön palveluilla on jo miljardi käyttäjää. Vuonna 2020 niitä on kaksi kertaa enemmän, yhtiön markkinointijohtaja Chris Tung väitti HS:lle lokakuussa.

Alibaban lonkerot yltävät Suomeenkin asti.

Suomalaiset käyttävät yhtiön Aliexpress-verkkokauppaa, Suomen Posti tekee Alibaban verkkokauppakuljetuksia Venäjällä ja Alibaban matkailuun erikoistunut tytäryhtiö Alitrip aikoo tuoda Rovaniemelle ensi vuonna 50 000 kiinalaista turistia. Suomalaisyhtiöt voivat myydä brändituotteitaan Alibaban Tmall Global -verkkokaupassa.

HS kertoo, mitä Alibaba tekee ja miksi siitä pitäisi välittää.

Miten Alibaba sai alkunsa?

Jack Ma perusti Alibaban jo vuonna 1999, kun kiinalaisista vain alle prosentti käytti nettiä.

Ma syntyi Mao Zedongin väkivaltaisen kulttuurivallankumouksen aikaan vuonna 1964. Kommunistisen Kiinan suhteet länsimaihin alkoivat hiljalleen lämmetä, kun Yhdysvaltojen presidentti Richard Nixon vieraili Kiinassa vuonna 1972.

Nixon käväisi historiallisella vierailullaan myös Man kotikaupungissa Hangzhoussa. Vierailun jälkeisinä vuosina kaupunkiin ilmestyi ulkomaalaisia turisteja, joiden oppaana teini-ikäinen Ma toimi harjoitellakseen englannin kieltä.

Aikuisena Ma haki kymmeniä työpaikkoja, mutta heiveröinen ja eksentrinen mies ei kelvannut töihin edes kananpaistajaksi pikaruokaketju KFC:hen. Hän opiskeli lopulta englanninopettajaksi epäonnistuttuaan ensin kolmesti yliopistojen pääsykokeissa.

Opettaminen ei tyydyttänyt eksentristä haaveilijaa, joka rakastaa Forrest Gump -elokuvan kömpelöä päähenkilöä ja wuxia-seikkailuromaaneja.

Vuonna 1995 pääsi Yhdysvalloissa kokeilemaan internetiä. Hän toi kotiin tuliaisina tietokoneen ja perusti samana vuonna vaimonsa Cathy Zhang Yingin ja tuttavansa kanssa nettiyrityksen.

Neljä vuotta myöhemmin it-kuplan kynnyksellä syntyi Alibaba, josta kasvoi Goldman Sachs -pankin, nettiyhtiö Yahoon ja teleoperaattori Softbankin sijoitusten avulla Kiinan internettitaani.

Aly Song / Reuters

Kuinka suuri Alibaba on?

Viime vuonna Alibaban kanavien läpi käytiin kauppaa 485 miljardin dollarin eli 440 miljardin euron arvosta maaliskuussa päättyneellä tilikaudella.

Se ohitti muutamalla miljardilla maailman suurimman kauppaketjun Wal-Martin myytyjen tuotteiden yhteenlasketussa arvossa. Alibaban kautta myydään myös selvästi enemmän tavaraa kuin yhdysvaltalaisen kilpailijan Amazonin verkkokaupassa.

Ostosten arvon tuijottaminen on hieman harhaanjohtavaa. Alibaban verkkokaupat toimivat alustoina miljoonille myyjille. Yhtiö perii myyjiltä ”torimaksun”, nappaa pienen osan myydyn tuotteen hinnasta tai myy mainostilaa kauppapaikasta riippuen.

Alibaban liikevaihto olikin viime tilikaudella vain 16 miljardia euroa, kun Walmartin liikevaihto oli 482 miljardia dollaria. Alibaba kasvaa kuitenkin kymmenien prosenttien vuosivauhdilla ja laajentaa toimintaansa verkkokaupan ulkopuolelle.

Millainen johtaja Ma on?

Kirjailija ja Kiina-konsultti Duncan Clark rakentaa Masta ylistävän kuvan kirjassaan Alibaba: The House That Jack Ma Built (2016). Man pitkään tuntenut Clark pitää Alibaban perustajaa mielikuvituksellisena ja sinnikkäänä johtajana, joka asettaa aina asiakkaat ensin.

Ma suorastaan ylpeilee teknologisella kömpelyydellään.

”Olen yksinkertainen kaveri, enkä ollenkaan fiksu. En vieläkään ymmärrä, mitä koodaus oikein on, enkä tajua, minkälaiseen teknologiaan internet pohjautuu”, Jack Ma totesi Stanfordin yliopistolla pitämässään puheessaan vuonna 2013.

Persoonallisuutta ja itseironiaa Malta ei ainakaan puutu.

Porter Erismanin ohjaamassa Crocodile in the Yangtze -dokumentissa (2012) näytetään, kuinka Jack Ma kohoaa lavalle lattialuukusta valkoisessa peruukissa, irokeesissa ja mustassa huulipunassa. 16 000 palvovan työntekijän edessä Alibaban 10-vuotisjuhlissa hän laulaa hieman nuotin vierestä Can You Feel the Love Tonight -klassikon Leijonakuningas-elokuvasta.

Talouslehti Forbesin mukaan Man henkilökohtainen omaisuus on nykyään 28 miljardia dollaria eli noin 25 miljardia euroa, vaikka hän omistaa Alibabasta vain kuutisen prosenttia.

Viime vuonna Ma luopui toimitusjohtajan paikasta, mutta hän on yhä Alibaban sydän ja yksityishenkilöistä yhtiön suurin omistaja. Hän jatkaa hallituksen puheenjohtaja. Toimitusjohtajana toimii Daniel Zhang, sinkkujen päivän tempauksen kehittäjä.

REUTERS

Mitä kaikkea Alibaba tekee?

Jack Man usein toistaman mantran mukaan Alibaban liiketoiminnan ytimessä on rautakolmio, jonka nurkat ovat verkkokauppa, logistiikka ja finanssipalvelut.

Konserniin kuuluu yrityksille ja kuluttajille suunnattuja verkkokauppapalveluita, joista suurimmat ovat arkinen Taobao ja brändituotteita myyvä Tmall. Yhtiöllä on oma logistiikkayhtiö Cainiao, ja Alibaba omistaa myös osan Singaporen postista.

Alibabaan liittyy huimaa vauhtia kasvava finanssipalveluyhtiö Ant, johon kuuluvat maailman suosituin nettimaksupalvelu Alipay, Kiinan suurin piensijoittajille suunnattu rahasto Yu’E Bao, vertaislainaverkosto Zhaocaibao ja luottoluokittaja Sesame Credit.

Ant irrottautui Alibabasta itsenäiseksi yhtiöksi vuonna 2011, eivätkä New Yorkiin listautuneen Alibaban osakkeenomistajat omista suoraan Antia.

Reuters

Rahoituspalvelut ovat silti yhä erottamaton osa Alibaban kauppaverkostoa. Eniten äänivaltaa Antissa on henkilökohtaisesti Jack Malla, ei Alibaballa.

Uutistoimisto Bloomberg ennustaa, että ensi vuoden alkupuolella todennäköisesti pörssiin listautuva Ant ohittaa markkina-arvossa Goldman Sachs -pankin. Goldman Sachsin markkina-arvo on noin noin 70 miljardia dollaria.

Rautakolmio on laajentumassa neliöksi, kun Alibaban pilvipalveluyhtiö Aliyun kasvattaatoimintaansa. Aliyunin tarjoama datakeskuskapasiteetti on jo maailman neljänneksi suurin.

Mitä kaikkea Alibaba omistaa?

Alibaba on sijoittanut vuodesta 2009 lähtien kaikkiaan noin 50 eri yritykseen, kertoo Crunchbase-tietokanta. Alibaba on ostanut kokonaan kymmenisen yritystä.

Sijoitukset vaihtelevat pikkusummista miljardeihin dollariin. Joukossa on länsimaalaisille tuntemattomia kiinalaisyrityksiä, mutta myös Lyftin, Magic Leapin ja Snapin (entinen Snapchat) kaltaisia tunnettuja yhdysvaltalaisia startup-yrityksiä.

Alibaban merkittäviin omistuksiin kuuluvat merkittävät osuudet singaporelaisesta verkkokaupasta Lazadasta, ”Kiinan Twitteristä” Weibosta ja kyydinvälitysyhtiö Didi Chuxingista, joka on kyytimäärissä mitattuna suurempi kuin Uber.

Lokakuussa Jack Ma ja elokuvaohjaaja Steven Spielberg ilmoittivat yhdistävänsä voimansa. Spielbergin tuotantoyhtiö Amblin Partners, entinen Dreamworks Studios, aloitti yhteistyön Alibaban kanssa. Samalla Alibaba osti vähemmistöosuuden Amblinista.

Alibaba omistaa myös puolet Kiinan suurimmasta elokuvayhtiöstä Alibaba Picturesista.

REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA

REUTERS