Kodit ovat liian kalliita pääkaupunkiseudulla – näillä viidellä konstilla hinnat saataisiin alas

Asumisen kalleus piinaa pääkaupunkiseudun ja etenkin Helsingin asukkaita.

Asuminen nielee tuloista Helsingissä isomman osan kuin muualla maassa. Pääkaupunkiseudun asuntojen hinnat ovat yli kaksinkertaiset muuhun Suomeen verrattuna. Vuokralaiset ovat ahtaalla, sillä samaan aikaan kun ansiotason kehitys on jämähtänyt, vuokrat jatkavat nousuaan.

Laajemmassa kuvassa ongelma on myös kansantaloudellinen: työvoimakustannukset nousevat, muuttaminen työn perässä Helsinkiin vaikeutuu, palveluala ei kehity.

Tulppa, joka estää ihmisiä muuttamasta pääkaupunkiseudulle, haittaa myös tuottavuuden kehittymistä. Kaupungistumisen tuottavuutta nostavasta vaikutuksesta on taloustieteissä varsin laaja yhteisymmärrys.

Syy asumisen kalleuteen on pohjimmiltaan yksinkertainen: pääkaupunkiseudulla asuntojen kysyntä ylittää selvästi niiden tarjonnan. Kun tarjonta ei lisäänny, hinnat nousevat. Asuntotuotannon lisäystä taas pidättelee tonttitarjonnan niukkuus.

Tilanne on muuttumassa. Tänä ja ensi vuonna asuntorakentaminen Helsingin seudulla nousee 2000-luvun ennätykseen. Kaupunkitaloustieteen emeritusprofessori Heikki A. Loikkanen on tyytyväinen myös siihen, että rakentamisen suunta on muuttumassa. Aiemmin pääkaupunkiseutua rakennettiin levittämällä sitä reunoille. Nyt rakennetaan tiiviimpää kaupunkia parhaille alueille.

”Viime vuodet ovat merkinneet täyskäännöstä Helsingin kaavoituksessa ja rakentamisessa”, Loikkanen sanoo. ”Lopultakin asuntotuotanto hyvillä alueilla on kasvanut rutkasti. Tämä on hyvä asia ja pienentää hintapaineita. Tässä on vain se ongelma, että vajaarakentaminen jatkui aikaisemmin niin pitkään, että aukon täyttäminen kestää aikansa.”

HS kokosi keinoja, joilla asumisen kallistumista voidaan hillitä pääkaupunkiseudulla:

1. Lisää tontteja

Perussyy korkeisiin hintoihin on liian vähäinen asuntojen tarjonta. Rakennuskustannuksista ei hintojen nousun selittäjäksi ole. Reaaliset rakennuskustannukset eivät ole Suomessa nousseet merkittävästi sitten 1990-luvun puolivälin, kun samaan aikaan asuntojen hinnat pääkaupunkiseudulla ovat nousseet 2,5-kertaisiksi.

Asuntojen hintojen nousu onkin laitettu pitkälti alikaavoittamisen piikkiin.

Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla on rakentamatonta toimitilatonttia niin paljon, että nykyisellä rakentamistahdilla se riittää 40 vuoden tarpeisiin. Sen sijaan asuntopuolella tonttitarjonta riittää hädin tuskin viiden vuoden tarpeisiin. Kerrostaloasuntojen kohdalla varanto on vieläkin pienempi: nykytila rakennetaan täyteen kolmessa vuodessa.

2. Tiiviimpää rakentamista

Helsingin seudun väkimäärä on kaksinkertaistuneet 50 vuodessa. Kantakaupunki ei ole silti tiivistynyt, vaan väestötiheys on laskenut.

Asuntotarjonnan lisäämiseksi tonttimaa pitäisi käyttää tehokkaammin hyväksi. Etenkin uusilla asuinalueilla kaavoituksessa voitaisiin luopua kaupungin matalan profiilin suojelusta ja suosia korkeampaa rakentamista. Keskustaa voitaisiin tiivistää helpottamalla täydennysrakentamista ja rakennusten käyttötarkoituksen muuttamista.

3. Vähemmän autopaikkoja

Pysäköintipaikat tulevat asukkaille kalliiksi, mutta kaupungin autopaikkanormi pakottaa rakentamaan niitä. Määräys nostaa hintoja kahdella tapaa.

Ensinnäkin autopaikkojen rakentaminen on kallista. Halvinta on järjestää pysäköinti katutasoon, mikä maksaa noin 8000 euroa per autopaikka, mutta tämä vie paljon tilaa. Pysäköintitaloissa ja kellareissa autopaikkojen rakentamiskustannukset ovat 20 000–40 000 euroa ja kallioluolassa jopa 80 000 euroa autopaikkaa kohden.

Toisekseen autopaikkanormi vaikeuttaa korkeampaa rakentamista sekä täydennysrakentamista, sillä lisäasunnoille on myös löydettävä pysäköintitilaa. Nykyiset pysäköintinormit ohjaavat rakentajia myös rakentamaan isompia asuntoja, vaikka juuri pienten asuntojen kysyntä Helsingissä on suurinta.

4. Paremmat raideyhteydet

Rakentajien viesti on, että sekä yritykset että asukkaat haluavat nyt hyvien raideliikenneyhteyksien äärelle. Hintapaineita keskustassa voidaankin hillitä paremmilla liikenneyhteyksillä, jolloin ihmiset pääsevät keskustaan nopeasti kauempaakin. Mitä paremmat puolestaan ovat raide- ja muut julkisen liikenteen yhteydet, sitä vähemmän asukkailla on tarvetta auton hankkimiselle, mikä taas vähentää autopaikkojen rakentamistarpeita.

Jotta julkinen liikenne voisi toimia tehokkaasti, täytyy keskustan ympärille myös syntyä tiiviitä alakeskuksia.

5. Kevyemmät normit

Erilaiset määräykset nostavat rakentamiskustannuksia ja myös vaikeuttavat korkeampaa rakentamista.

Helsingissä ja Itävallan Grazissa olosuhteet ja palkkataso ovat hyvin samanlaiset, mutta rakentamiskustannukset Helsingissä ovat kymmeniä prosentteja korkeammat. Suurin hintaero syntyy autopaikkojen rakentamisesta, mutta merkittävää hintaeroa syntyy myös saunoista, ilmanvaihdosta ja pesu- ja säilytystiloista. Myös työmaapalvelut ja rakennustarvikkeet ovat Suomessa merkittävästi kalliimpia.

Lähteet: Emeritusprofessori Heikki Loikkanen; Loikkanen & Laakso: Tiivistyvä kaupunkikehitys – Tuottavuuden ja hyvinvoinnin kasvun perusta; Pursiainen & Saarimaa: Lisää markkinoita asuntomarkkinoille; YM: Kustannuserot Itävallan ja Suomen asuinkerrostalokohteissa; VTT: Asuntotuotantotarve 2040; Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto: Helsingin pysäköintipolitiikka