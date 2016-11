Sotkamossa sijaitseva entinen Talvivaaran kaivos on elokuusta 2015 saakka ollut valtion omistama.

Uudella 100 miljoonan euron rahoituksella valtio haluaa ilmeisesti viestittää mahdollisille rahoittajille uskostaan kaivoksen tulevaisuuteen.

Valtionyhtiö Terrafame osti Talvivaara Sotkamon konkurssipesältä kaivoksen liiketoiminnan, kaivosoikeudet sekä koneet ja laitteet yhdellä eurolla.

Terrafamen tavoitteena on ollut toiminnan laaja-alainen tehostaminen, jotta tappiollisen kaivoksen liiketoiminta olisi kannattavaa. Kaivokselle on hankittu runsaasti uusia koneita ja laitteita. Lisäksi veden määrä on vähentynyt alle puoleen siitä, mitä se oli runsas vuosi sitten.

Terrafame on vakuuttunut, että kaivos voi olla taloudellisesti kannattava. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että nikkelin ja sinkin tuotanto kasvaa riittävästi. Toinen edellytys on, nikkelin ja sinkin hinnat kallistuvat.

Terrafamen laskelmien mukaan kaivos on vuonna 2018 kannattava, jos tuotanto on 30 000 tonnia nikkeliä ja 65 000 tonnia sinkkiä vuodessa.

Kannattavuus edellyttää, että nikkelin hinta olisi noin 10 000 dollaria tonnilta. Viime aikoina nikkelin hinta on kohonnut yli 11 000 dollariin tonnilta.

Ensi vuonna kaivos tuottaa nikkeliä yhtiön arvion mukaan 24 000 tonnia, 30 000 tonnia vuonna 2018 ja 35 000 tonnia vuodesta 2019 alkaen. Sinkkiä yhtiö uskoo tuottavansa tänä vuonna 58 000 tonnia, 67 000 tonnia vuonna 2018 ja 75 000 tonnia vuodesta 2019 alkaen.

Edellisen kerran hallitus antoi kaivokselle lisärahoitusta toukokuussa. Samalla yksityisen rahoituksen hankkimiselle asetettiin määräaika. Jos Terrafame ei saa rahoitusta vuoden loppuun mennessä, hallitus aloittaisi kaivoksen lakkauttamisen. Lakkauttaminen kestäisi vuosia ja maksaisi todennäköisesti satoja miljoonia euroa.

Perjantaina määräaika poistettiin antamalla uusi 100 miljoonan euron rahoitus. Sillä yhtiön selviää ainakin ensi kesään, jos yksityistä rahoitusta ei sitä ennen saada järjestettyä.

Määräajat ovat rahoitusneuvotteluissa usein pulmallisia.

Kun mahdolliset rahoittajat saavat tietää määräajasta, niillä ei ole kannustinta tehdä sijoituspäätöstä ainakaan määräaikaan mennessä. Sen sijaan niiden kannattaa odottaa määräajan umpeutumista ja katsoa, mitä valtio seuraavaksi tekee. Enää määräaikaa ei ole, joten neuvotteluasetelma on muuttunut valtionyhtiön kannalta paremmaksi.

Valtion kannalta huono vaihtoehto olisi, että jokin ulkopuolinen ostaisi kaivoksen lakkauttamispäätöksen jälkeen nimellisellä hinnalla ja saisi tulevaisuuden mahdolliset tuotot. Siinä tapauksessa verovaroja olisi hukattu todella paljon. Valtio on sijoittanut kaivokseen 500 miljoonaa euroa.

Eri asia on sitten se, onko kaivoksesta koskaan mahdollista saada kannattavaa. Siihen kysymykseen kenelläkään ei ole varmaa vastausta. Epävarmaa on myös se, onko kukaan todellisuudessa valmis rahoittamaan kaivosta.

Jos kaivoksesta on mahdollista saada kannattava, sille löytyy varmasti myös yksityinen rahoittaja ja omistaja. Toistaiseksi ei ole löytynyt. Kaivos ei ole myöskään koskaan saavuttanut tuotantotavoitteittaan. Terrafame on myös lipsunut tuotantotavoitteistaan.

Jukka Gröndahl / HS