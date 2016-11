Ensi vuonna osa-aikaeläkkeelle saa jäädä jokainen 61-vuotias – varhennettu eläke leikkaa eläkettä pysyvästi

Fakta Esimerkki osittaisen eläkkeen laskemisesta Alin mahdollinen eläkeikäsi on 63 vuotta ja päätät nauttia puolta eläkettä jo 61 vuoden iästä. Eläke siis aikaistuu 24 kuukaudella. Tämä kuukausimäärä kerrotaan varhennuskertoimella, joka on 0,4 prosenttia: 24*0,4 prosenttia, mikä tekee 9,6 prosenttia . Jos 61 ikävuoteen mennessä olisit ansainnut eläkettä 1000 euroa, puolet siitä olisi 500 euroa. Summaa leikattaisiin varhennusprosentin verran eli: 0,096*1000 euroa, mikä tekee 48 euroa. Varhennettu eläke olisi siis 500-48 euroa eli 452 euroa kuukaudessa. Summaa vähennettäisiin myös elinaikakertoimella, jonka suuruus riippuu siitä, minä vuonna alat ottaa varhennettua eläkettä. Lopullisessa eläkeiässä eläke jäisi pysyvästi 48 euroa normaalia pienemmäksi. Leikkausta voi kuitenkin pienentää tai kompensoida kokonaan jatkamalla töissä yli alimman mahdollisen eläkeiän.

Ensi vuoden alusta alkaen kuka tahansa 61 vuotta täyttänyt voi alkaa nostaa osan eläkkeestään ennen varsinaista eläkeikää. Eläkettä voi nostaa etukäteen joko neljäsosan tai puolet siihen mennessä kertyneestä kuukausieläkkeestä.

Toisin kuin nykyinen osa-aikaeläke, uusi varhennettu eläke ei riipu työssäkäynnistä. Sitä saava voi käydä yhä töissä kokopäiväisesti, puolipäiväisesti tai ei lainkaan.

Varhennetun eläkkeen houkuttelevuutta vähentää se, että varhaiseläkettä pienennetään elinaikakertoimella ja vielä erillisellä varhennuskertoimella. Kertoimien vaikutus säilyy varhaiseläkekauden jälkeenkin eli eläke pienenee pysyvästi koko loppuiäksi.

Leikkauksen suuruus riippuu siitä, miten paljon ennen varsinaista eläkeikää osittaista eläkettä alkaa nostaa.

Uudenlainen varhaiseläke liittyy vuodenvaihteessa voimaan tulevaan eläkeuudistukseen. Sen voimaantulon jälkeen alin mahdollinen eläkeikä riippuu syntymävuodesta. Alla olevasta laskurista näet, mikä oma alin eläkeikäsi on.

Tavoite-eläkeikä puolestaan kertoo, minkä ikäisenä saisit niin sanotun täyden eläkkeen, jota elinaikakerroin ei pienennä. Juttu jatkuu laskurin jälkeen.

Eläkkeen varhentaminen voi vaikuttaa lopullisen eläkkeen suuruuteen huomattavasti. Jos ensi tammikuussa 61 vuotta täyttävä alkaisi nostaa puolta eläkettä heinäkuussa, sitä leikattaisiin 9,6 prosentilla.

Jos puolet henkilölle siihen mennessä kertyneestä eläkkeestä olisi 1 000 euroa, varhennettua eläkettä maksettaisiin 904 euroa kuukaudessa. Eläke jäisi myös pysyvästi 96 euroa normaalia pienemmäksi.

Vaikka jokaisella on ensi vuoden alusta alkaen oikeus ottaa eläkettä ennakkoon, se ei välttämättä tarkoita, että omaa työaikaa pystyy lyhentämään vastaavasti. Työaikalain vuodenvaihteessa tuleva muutos sanoo, että osa-aikaeläkkeelle haluavan ”työnantajan on ensisijaisesti järjestettävä työt niin, että työntekijä voi tehdä osa-aikatyötä”.

Aina se ei välttämättä ole mahdollista. Eläketurvakeskuksen toimitusjohtajan Jukka Rantalan mukaan työnantajalla pitää olla hyvät perusteet, jos työajan lyhennykseen ei suostuta.

”Mutta täysin subjektiivinen oikeus osa-aikatyö ei ole jatkossakaan”, Rantala sanoo.

Varhennetun osittaisen eläkkeen leikkauskerroin on laskettu niin, että varhaiseläke ei maksa eläkejärjestelmälle mitään. Eläkkeen ottajat siis maksavat varhaisemman eläkkeen itse leikkaamalla lopullista eläkettään. Yksilötasolla lopullinen edullisuus riippuu siitä, miten pitkään henkilö elää.

Rantalan mielestä uusi järjestelmä onkin tässä mielessä nykyistä osa-aikaeläkettä parempi.

”Siinä työntekijä ja työnantaja sopivat asiasta, mutta maksaja on koko eläkejärjestelmä”, Rantala muistuttaa.

Nykyisessä osa-aikaeläkkeessä eläkettä ei leikattu kertoimella, eikä se siis vaikuttanut lopullisen eläkkeen kokoon muuten kuin vähentyneen työnteon verran. Osa-aikaeläkeläiselläkin lopullinen eläke kasvaa koko ajan suhteessa tehtyyn työmäärään.

Eläkepäättäjät odottavat jännityksellä, miten suosittu uudesta varhennetusta osa-aikaeläkkeestä tulee. Naapurimaista vastausta ei löydy.

”Ruotsissa ja Norjassa on saman kaltaiset järjestelmät jo käytössä. Ruotsissa sitä on käytetty suhteellisen vähän, mutta Norjassa käyttö on räjähtänyt, ja sitä käytetään todella paljon. Norjassa pohditaan jo, pitäisikö järjestelmää muuttaa. On siis mahdoton päätellä, miten suomalaiset toimivat”, Rantala sanoo.

Runsas käyttö ja työnteon väheneminen olisivat kansantaloudelle ongelma, vaikka eläkejärjestelmä ei siitä suoranaisesti kärsisikään.

Varhennetun osa-aikaeläkkeen ikäraja on 61 vuotta vuoteen 2025, jolloin se nousee 62 vuoteen.