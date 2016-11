Intian keskuspankki yrittää rauhoitella seteliuudistuksen aiheuttamaa kaaosta – ”käteistä riittää”

Intian keskuspankki yritti rauhoitella sunnuntaina tiedotteella vihaisia kansalaisia, joilla on vaikeuksia hoitaa päivittäisiä ostoksiaan seteliuudistuksen vuoksi.

”Älkää nostako rahaa varastointia varten. Käteistä on riittävästi saatavilla pieninä seteleinä keskuspankissa ja pankeissa”, keskuspankki tiedottaa.

Hallitus päätti poistaa yhdessä yössä 500:n ja 1 000 rupian setelit käytöstä Intiassa korruption kitkemiseksi. Setelit lakkasivat olemasta käypää valuuttaa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

Hallitus ei antanut päätöksestä minkäänlaista ennakkovaroitusta, jotta spekuloijat eivät käyttäisi seteliuudistusta hyväksi.

Kyseiset setelit olivat Intian suosituimpia maksuvälineitä. 86 prosenttia koko liikkeelle lasketusta käteisen määrästä Intiassa oli 500:n ja 1 000 rupian seteleinä, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Valtaosa ihmisten arjessa käyttämästä valuutasta on siis yhtäkkiä muuttunut käyttökelvottomaksi, mikä on aiheuttanut kaaosta Intian taloudessa.

500:n ja 1 000 rupian seteleitä käytettiin usein myös harmaassa taloudessa maksuvälineenä, ja Intian keskuspankilla oli vaikeuksia seurata seteleiden liikkeitä.

Uusia seteleitä on helpompi seurata, ja hallitus toivoo, että uudistus saa myös yhä useamman intialaisen siirtymään pankkikorttien käyttöön.

Yksi tuhannen rupian seteli on noin 14 euron arvoinen. Tuhat rupiaa oli aiemmin arvokkain Intian seteleistä, mutta uudistuksen myötä käyttöön otetaan myös 2 000 rupian seteli ja uudistettu 500 rupian seteli.

Tuhannet ihmiset ovat jonottaneet uudistuksen jälkeen pankkien edessä yrittäen vaihtaa käytöstä poistettuja seteleitä lainvoimaiseen valuuttaan.

Käteispulaa vaikeutti se, että pankit olivat suljettuina heti uudistuksen jälkeisenä päivänä keskiviikkona.

Pankkiautomaatteihin asetettiin aluksi 2 000 rupian päivittäinen nostoraja.

Times of India -lehden mukaan keskuspankki kehotti pankkeja sunnuntaina nostamaan rajan 2 500 rupiaan. Pankkikonttoreista saatavan käteisen raja nostettiin 4 000 rupiasta 4 500 rupiaan.

Intialaiset haluavat pankeista lainvoimaista käyttörahaa, mutta samanaikaisesti he myös haluavat säilöä pian arvonsa menettävät setelit pankkiin. Seteleitä voi vaihtaa vain marraskuun loppuun saakka.

Bloombergin mukaan Intian hallituksen yllätyspäätös on aiheuttanut käteistalletusten tulvan pankeissa. Talletukset ovat kasvaneet marraskuun 8. päivän jälkeen 2 000 miljardilla rupialla eli 27 miljardilla eurolla.

Kansalaiset ovat jonottaneet tuntitolkulla päästäkseen eroon poistetuista seteleistä ajoissa.

Intian valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan pelkästään perjantaina tehtiin 70 miljoonaa transaktiota pankeissa, mikä on huomattavasti tavallista enemmän.

”Keskuspankki vakuuttaa kansalaisille, että ei ole mitään syytä olla huolissaan. Käteistä on tarjolla, kun he sitä tarvitsevat”, keskuspankki vakuuttaa sunnuntaisessa tiedotteessaan.

Etenkin maaseudulla ihmiset suhtautuvat epäluuloisesti pankkeihin. Pääministeri Narendra Modi joutuikin vakuuttamaan sunnuntaina, että maanviljelijöiden tallettamat rahat eivät joudu verolle pankkitilillä.

”Liikkeellä on huhuja, että seteleiden poistaminen on harhautus, jonka tarkoituksena on saada maanviljelijät tallentamaan rahansa pankkiin verotussyistä. Vakuutan, että mitään veroa ei olla teiltä karhuamassa”, hän sanoi Times of India -lehden mukaan.

Intian käteiskaaos heikensi heti aluksi rupian arvoa euroon verrattuna lähes neljä prosenttia, mutta valuuttojen suhde on sittemmin palannut lähes ennalleen.

Rupian kurssiin saattoi myös vaikuttaa ristiriitaisen republikaaniehdokkaan Donald Trumpin voitto Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa.