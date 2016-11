Kaksi pohjoismaista perintäyhtiötä yhdistyy – Intrum Justitia ja Lindorff ovat alansa suurimmat myös Suomessa

Ruotsalainen luotonhallinta- ja perintäyhtiö Intrum Justitia ostaa norjalaisen kilpailijansa Lindorffin.

Yhtiöt toimivat myös Suomessa ja ovat täällä alansa johtavia yrityksiä. Intrum Justitian liikevaihto oli viime vuonna Suomessa 71 miljoonaa euroa ja Lindorffin 66 miljoonaa euroa.

Perintäyhtiöt hoitavat muun muassa laskujen karhuamista asiakkaittensa puolesta. Ne tarjoavat yrityksille myös luottotietoja eli tietoja asiakkaiden laskunmaksukyvystä.

Tukholman pörssiin listatun Intrum Justitian liikevaihto on kokonaisuudessaan noin 600 miljoonaa euroa. Lindorffin liikevaihto on noin 500 miljoonaa euroa. Yhdistyneellä yhtiöllä on alkuvaiheessa noin 8 000 työntekijää.

Lindorffin pääomistaja on ollut pääomasijoittaja Nordic Capital.