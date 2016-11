Apu tuli sovituskoppiin – vaateliikkeiden henkilökohtainen palvelu auttaa välttämään virheostoksia

Hupsista. Ensin puristaa tyköistuva takki. Kutistunut pesussa? Sitten kirraa paita, pian toinen. Pakko tunnustaa − jotain on tapahtunut minulle eikä vaatteilleni.

Parin synnytyksen jälkeen vartaloni on muuttunut. Ja kun polveni kipeytyy ja joudun pakkolepoon, kertyy muutama kilo. Päätän pitää ainakin yläkroppani kunnossa. Vuoden kuntosalitreenin päästä huomaan, että lihasmassaakin on kertynyt ja hartiani ovat levenneet.

”No mutta sehän on toisaalta hyvä juttu”, sanoo pukeutumisneuvoja Helena Nikkanen Turun Stockmannilta. Hän kertoo, että vartaloni on sekoitus H- ja Y-vartaloa.

Olen tyypillinen pukeutumispalvelun asiakas: 35–40-vuotias, työssäkäyvä pienten lasten äiti, joka ei ehdi eikä jaksa käyttää aikaa vaatteiden etsimiseen.

Nikkasen pakeilla käy asiakkaita rippikouluikäisistä kahdeksankymppisiin. Eikä vain naisia. Myös miehet ovat löytäneet palvelun, ja joissakin toimipisteissä asiakas voi valita, haluaako mies- vai naisneuvojan.

Sami Kilpiö

Usein asiakas saapuu pukeutumisneuvojan luokse, kun hän haluaa päivitystä vaatekaapin sisältöön esimerkiksi työelämään palatessaan. Vartalonmalli on saattanut muuttua raskauksien, lihomisen tai laihtumisen seurauksena.

Jotkut eivät vain pidä ostosten teosta tai kaipaavat yksilöllistä palvelua. Yksi haluaa päivittää bisnespukeutumista, toinen kaipaa uutta ilmettä arkivaatetukseen, kolmas hakeutuu palveluun vaikkapa perhejuhlan lähestyessä.

Stockmann tarjoaa myös alusvaateneuvontaa. Moni nainen tietää, miltä tuntuu olla sovittamassa rintaliivejä, kun tarvitsisi seuraavan koon, eikä myyjää näy mailla halmeilla. Pukeutumisneuvoja on sovitun ajan asiakkaan kanssa ja hakee tarvittaessa isompaa tai pienempää kokoa.

Tapaan Helena Nikkasen hänen työhuoneellaan vaateosaston vieressä. Hän on nettilomakkeen avulla kartoittanut vaatetoiveeni ja sävyt, joita käytän.

Palvelu ei sinänsä ole uusi. Stockmannilla pukeutumisneuvontaa on tarjottu jo 1980-luvulta saakka. Aikanaan Pukeva otti Suomessa käyttöön pukeutumisneuvojanimikkeen.

Nykyään moni muukin tavaratalo ja vaateliike tarjoaa pukeutumisneuvontaa tai stailauspalvelua. Osassa paikoista konsultoinnin tekee pukeutumisneuvoja, joka on saanut koulutuksen tyyliin ja väriin liittyvissä asioissa, osassa asiaan perehtynyt myyjä.

Jotkut liikkeistä ja tavarataloista, kuten Stockmann, Sokos ja Your Face, mainostavat palvelua aktiivisesti esimerkiksi nettisivuillaan kanta-asiakkailleen tai laajemmin. Toiset liikkeet, kuten Vero Moda ja Jack and Jones, kertovat palveluistaan lähinnä liikkeessä asioiville asiakkailleen.

Joillakin liikkeillä, kuten Marimekolla, ei ole virallista pukeutumisneuvontapalvelua, mutta asiakkaalle varataan hänen sellaista toivoessaan henkilökohtainen neuvonta- ja sovitusaika.

Ajanvaraustapa vaihtelee liikkeittäin. Osassa täytetään pikkutarkka kyselylomake netissä, joissakin annetaan vain perustiedot. Joissakin ajanvaraus tehdään liikkeessä tai puhelimitse.

Pukeutumispalvelun ideana on löytää vaatteita ja asusteita asiakkaalle tarpeeseen, mutta pukeutumisneuvoja saattaa myös ehdottaa asiakkaalle jotain, mitä tämä ei olisi tullut itse etsineeksi.

”Muodonmuutos tai tyylileikki ei ole kuitenkaan ideana. Lähden asiakkaan tarpeista ja mieltymyksistä. Mutta usein asiakas yllättyy uudenmallisesta vaatteesta tai väristä, jota ei olisi itse tullut ajatelleeksi”, Nikkanen kertoo.

Sitten sovittamaan.

Valmiina on esikarsittu valikoima vaatteita. Tuntuu luksukselta, kun joku odottaa vieressä, auttaa vetoketjuissa, ripustaa vaatteen henkariin ja ojentaa seuraavan vaatekappaleen.

Jotkut vaatteet ovat kivoja mutta eivät täydellisiä. Jotkut eivät istu ollenkaan. Myös pukeutumisneuvojalle vartalon tarkka malli paljastuu vasta sovituksen avulla. Mutta sitten on myös niitä vaatteita, jotka istuvat heti täydellisesti.

Sovittaminen on hauskaa verrattuna yksinäiseen äheltämiseen pukukopissa. Pukeutumisneuvoja edustaa liikettä, mutta tuntuu, että hän antaa rehellisen arvion vaatteesta eikä yritä kaupitella minulle väärää kokoa tai mallia.

Vaarana pukeutumisneuvojalla käymisessä on lähinnä se, että ostoksia kertyy aiottua enemmän. Vaikka tarvitsen eniten työhön sopivia, siistejä yläosia, innostun kokeilemaan myös pikkujoulumekkoa. Heräteostos löytää tiensä kassalle.

Pukeutumisneuvoja ei tuputa. Vaikka ostopakkoa ei ole, harva asiakas lähtee pukeutumisneuvonnasta tyhjin käsin.

Helena Nikkanen kertoo, että hänen 15-vuotisen uransa aikana vain kerran on tapahtunut niin, ettei asiakkaalle kerta kaikkiaan löytynyt mitään. Asiakas etsi tuolloin tietynlaista, punaista housupukua.

Menisinkö uudestaan? Ehdottomasti. Pukeutumispalvelu sopii hyvää palvelua arvostavalle. Hyvä järkiperäinen peruste on hutiostoksilta välttyminen.

Juttua varten haastateltiin lisäksi Maarit Jantusta CocoStylestä ja Bea Kauppista Your Facesta.

Milloin pukeutumisneuvojalle

1 Pukeutumisneuvontaa kutsutaan liikkeestä riippuen myös pukeutumispalveluksi tai stailauspalveluksi. Perusajatus näissä palveluissa on yleensä aina sama: pukeutumisneuvoja etsii asiakkaalle valmiiksi esimerkiksi 2–3 kokonaisuutta tai vaatteita ja asusteita tarpeen mukaan.

2 Pukeutumisneuvonta on hyvä apu erityisesti silloin, kun vartalonmalli on muuttunut tai kun vaatekaappiin tarvitaan päivitystä esimerkiksi vanhempainvapaalta töihin palatessa, toimenkuvan muuttuessa tai kun kyse on erityistarpeesta, esimerkiksi juhla-asusta.

3 Pukeutumisneuvojalle saa ajan usein viikon kuluessa, mutta kiireisimpinä sesonkeina, esimerkiksi pikkujoulukautena, kannattaa olla liikkeellä hyvissä ajoin. Aikaa saattaa kulua esimerkiksi tietyn koon tilaamiseen.

4 Pukeutumisneuvojan puoleen kannattaa kääntyä varsinkin silloin, jos hankkii tavallista suuremman määrän vaatteita kerralla. Jos eri vaatekappaleet suunnitellaan yhteensopiviksi kokonaisuuksiksi, niitä on helppo yhdistellä.

5 Budjetti kannattaa miettiä etukäteen valmiiksi – varsinkin silloin, kun se ei jousta. Ilmoita käytettävissäsi oleva rahamäärä pukeutumisneuvojalle. Näin vältyt heräteostoksilta.

6 Vaikka neuvontapalvelu olisi ilmainen, asiakkaalla ei ole ostopakkoa. Vaateliike lähtee siitä, että asiakas haluaa käyttää asiantuntijan apua, kun hänellä on todellinen tarve hankkia vaatetta.

7 Yksityinen pukeutumisneuvoja on kalliimpi kuin liikkeiden tarjoamat palvelut. Yksityisellä palveluntarjoajalla ei ole sidoksia tiettyyn liikkeeseen, vaan asiakas voi esittää toivomuksiaan merkkeihin ja liikkeisiin liittyen.

8 Yksityiseen palveluun kuuluu asiakkaan laaja tarve- ja toivekartoitus. Varsinaisten vaatelöytöjen lisäksi asiakas saa vinkkejä oman tyylin kohentamiseksi ja vaatevalintojen tekemiseen jatkossa. Yksityisen palvelun harkitseminen kannattaa, jos koossa on vähintään 400–500 euron budjetti. Tällöin voidaan hankkia jo useampi hyvälaatuinen vaate tai asuste.