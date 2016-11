Saksalainen NGM alkaa tarjota suomalaisille yhtiöille pörssilistautumista

Saksalainen Ruotsissa toimiva pörssi Nordic Growth Market (NGM) kertoo aloittavansa myös suomalaisten yhtiöiden noteerauksen ja tarjoaa yrityksille mahdollisuuden listautua pörssiin.

NGM on vuonna 1999 Ruotsissa perustettu yksityinen pörssi, jonka omistaja on nykyään saksalainen Börse Stuttgart.

NGM toimii neljässä Pohjoismaassa. Se on tarjonnut johdannaistuotteiden NDX-markkinapaikkansa (Nordic Derivatives Exchange) suomalaisten sijoittajien käyttöön vuodesta 2010 alkaen.

Nyt NGM alkaa tarjota suomalaisille yrityksille niiden osakkeiden noteerausta kauppapaikallaan. Noteeraus tapahtuu sekä euroissa että Ruotsin kruunuissa.

Listausta harkitsevien valittavissa on kaksi listavaihtoehtoa, toinen on säännelty ja toinen sääntelemätön. NGM Equity on säännelty lista ja toimii Ruotsin finanssivalvonnan valvonnassa. Vaatimuksiltaan kevyempi Nordic MTF on sääntelemätön lista. Lisäksi käytettävissä on noteeraamattomien yhtiöiden Nordic Pre Market.

Nasdaq on tällä hetkellä Suomen markkinoiden ainoa pörssi, joka tarjoaa yhtiölle listautumismahdollisuuden. Toimitusjohtaja Roger Peleback sanoo tiedotteessa, että NGM haluaa tarjota vaihtoehdon.