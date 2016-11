Intia kutsuu suomalaisia yrityksiä ratkomaan ilmastohuoliaan

Tästä on kyse Intia lupaa hillitä päästöjään Pariisin ilmastosopimuksessa Intia on antanut kolme vuoteen 2030 ulottuvaa ilmastositoumusta. Maan hiili-intensiteettiä eli päästöjä suhteessa bkt:hen vähennetään 33–35 prosenttia vuoden 2005 tasosta. Ei-fossiilisen tuotannon osuus sähköntuotannosta nostetaan 40 prosenttiin. Metsäalaa lisäämällä hiilinieluja kasvatetaan 2,5–3 miljardin hiilidioksiditonnin verran.

Harvoilla ihmisillä on yhtä paljon valtaa ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa kuin Piyush Goyalilla.

Se, onnistutaanko ilmaston lämpeneminen pitämään turvallisissa rajoissa, ei ratkea Euroopassa tai edes Yhdysvalloissa vaan nopeasti kasvavissa kehittyvissä talouksissa. Niistä kenties tärkein on maailman toiseksi runsasväkisin maa Intia, jonka energiaministeri Goyal on.

Toistaiseksi Intian osuus globaaleista päästöistä on pienempi kuin EU:n, mutta maan väestö kasvaa ja keskiluokkaistuu vauhdilla. Talous kasvaa yli 7 prosenttia vuodessa. Niinpä Intian energiankulutuksen ennustetaan nelinkertaistuvan 2020-luvulla.

Ilmaston kohtalonkysymys on, kuinka tyydytetään kasvava energiannälkä. Onneksi Goyalilla on suunnitelma, ja sen mittakaava on hengästyttävä. Otetaan esimerkiksi tavoite korvata kaikki Intian hehkulamput led-valaisimilla: se tarkoittaa 770 miljoonan hehkulampun ja 35 miljoonan katuvalon vaihtamista.

”Ilokseni voin kertoa, että ensimmäisten 18 kuukauden aikana korvasimme lähes 118 miljoonaa valaisinta. Vuonna 2019 Intia on siirtynyt sataprosenttisesti ledeihin”, Goyal kertoo HS:n haastattelussa.

Jos tavoitteeseen päästään, Intia säästää yksin valaistuksessa joka vuosi energiamäärän, joka vastaa hieman alle kolmannesta Suomen vuotuisesta energian kokonaiskulutuksesta.

Vielä mittavampi on suunnitelma, jonka mukaan ensi vuosikymmenen lopussa 40 prosenttia Intian sähköstä tuotettaisiin päästöttömästi. Siksi aurinkoenergian tuotantokapasiteetti pitää 40-kertaistaa. Vuonna 2022 kapasiteettia pitäisi olla 100 gigawattia. Tehonlisäys vastaa noin kuudenkymmenen Olkiluoto 3:n rakentamista.

Intian uusiutuvan energian ohjelmaa pidetäänkin maailman suurimpana.

”Koska Intia on kooltaan mitä on, voin investoida tuhansia miljardeja dollareita eikä sekään riitä”, Goyal sanoo.

Juuri tästä syystä suomalaiset haluavat Goyalin puheille. Intia nähdään otollisena vientimaana suomalaiselle energia- ja ympäristöosaamiselle. Finpro laskee, että vienti Intiaan voisi kasvaa nykyisestä 400 miljoonasta yli neljään miljardiin euroon.

Goyal saapui marraskuun alussa vierailulle Suomeen juuri houkutellakseen suomalaisia yrityksiä maahan.

”Mahdollisuudet Intiassa ovat valtavat, ja suomalaisilla yrityksillä on tarvittavaa teknologiaa. Monet yritykset toimivat jo menestyksekkäästi Intiassa.”

Yksi yrityksistä on Fortum, joka tavoittelee siivua maan aurinkoenergiaohjelmasta. Yhtiö aikoo investoida aurinkovoimaan Intiassa lähivuosina jopa 400 miljoonaa euroa.

Goyal kertoo olevansa erityisen kiinnostunut osaamisesta, joka liittyy jätteen energiakäyttöön ja älykkäisiin sähköverkkoihin. Myös veden puhdistamiseen liittyvä osaaminen tulisi tarpeeseen, sillä Intiaan rakennetaan lähivuosina kymmeniätuhansia vedenpuhdistamoita.

Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ovat Intian energiapolitiikan vihreä puoli, josta Goyal puhuu mielellään. Vähemmän hän puhuu siitä, että Intian päästöt kasvavat vielä pitkään.

Pariisin ilmastosopimuksessa Intia on sitoutunut vähentämään ainoastaan taloutensa hiili-intensiteettiä. Ajatushautomo World Resource Institute laskee Intian kasvihuonepäästöjen kasvavan 4,5–10,1 prosenttia vuodessa vielä ensi vuosikymmenelläkin. Hiilen osuuden energiantuotannossa ennustetaan kasvavan lähes puoleen.

Toisin kuin esimerkiksi Kiina, joka on luvannut päästöjensä kääntyvän laskuun viimeistään vuonna 2030, Intia ei ole virallisesti ilmoittanut päästöjen huippuvuotta. Kun Goyalilta kysyy, milloin käänne tapahtuu, vastaus tulee nopeasti ja terävästi.

”Kun elintasomme nousee samalle tasolle kuin Suomessa ja muualla länsimaissa.”

Goyal muistuttaa, että länsimaiden hyvinvointi rakennettiin halpojen fossiilisten polttoaineiden varaan. Intialla on myös toisenlaisia energiahuolia: yli 200 miljoonaa intialaista on yhä vailla sähköjä, ja senkin hallitus aikoo korjata.

”Meidän täytyy kehittää talouttamme. Ei voi olla niin, että vain osa maapallon väestöstä nousee junan kyytiin ja muiden on elettävä köyhyydessä. Jokaisella ihmisellä on yhtäläinen oikeus kehityksen hedelmiin.”