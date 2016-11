Pysähtyykö lasikaton mureneminen? Naisten osuus yhtiöiden johtoryhmissä kääntyi yllättäen laskuun

Sukupuolten välinen tasa-arvo isojen yritysten johdossa on ottanut tuoreen selvityksen mukaan takapakkia kuluvana vuonna.

Verrattuna viime vuoteen naisten osuus pörssiyritysten johtoryhmissä on notkahtanut, ei suuresti mutta hieman.

Keskuskauppakamarin naisjohtajaselvitys kertoo, että naisten osuus pörssiyritysten johtoryhmissä on tänä vuonna pudonnut tasan 20 prosenttiin.

Neljän edeltävän vuoden ajan osuus on ollut tasaisessa nousussa, nousten vuosien 2012–2015 aikana 18,5 prosentista 21,5 prosenttiin.

Selvitys sanoo, että suurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus on tänä vuonna ollut edelleen nousussa viime vuoteen nähden, mutta osuuden laskua selittää osuuden lasku pienten pörssiyhtiöiden johtoryhmissä.

Muutosta selittävät useat pienet pörssiyhtiöt, jotka ovat tulleet pörssiin kuluvan vuoden aikana. Ne ovat usein olleet teknologiapainotteisia insinööritaustaisia yrityksiä, joiden johtoryhmissä naisten osuus jää noin kymmeneen prosenttiin.

Pörssissä on edelleen yhtiöitä, joiden johtoryhmissä ei ole lainkaan naisia, ja niitä on nyt enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna. Pörssistä löytyy 32 yritystä, joiden johtoryhmissä ei ole lainkaan naisia.

Tämän vuoden selvityksessä on myös positiivista kerrottavaa. Kuluva vuosi on naisten hallituspaikoissa ennätyksellinen, ja pörssiyhtiöissä on nyt enemmän naisia toimitusjohtajina kuin koskaan ennen.

Suomalaisissa pörssiyhtiöistä löytyy nyt viisi naispuolista toimitusjohtajaa. He ovat Padma Ravichander Technotreessä, Tiina Alahuhta-Kasko Marimekossa, Susan Duinhoven Sanomassa, Kaisa Vikkula Sopranossa ja Nina Kopola Suominen Oyj:ssä.

Naisten suhteellinen osuus pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista on vielä matala, neljä prosenttia.

Selvityksen tekijöiden mukaan tämä ei ole yksin Suomen haaste, vaan naisten osuus toimitusjohtajista on myös monissa verrokkimaissa vähäisempi kuin naisten osuus hallituspaikoista. Näin on Ruotsissa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Norjassa kiintiölakikaan ei ole edistänyt naisten nousua toimitusjohtajiksi.

Yrityksen koko vaikuttaa merkittävästi naisten osuuteen hallituksissa. Suurissa pörssiyhtiöissä naisia on hallituksissa jo 32 prosenttia, kun keskisuurissa heitä on 26 prosenttia ja pienissä 20 prosenttia. Sama ilmiö on havaittu muissa maissa.

Kuluvan vuoden keväällä yritysten hallitusnimityksiä tehtiin yhteensä 756. Nimitykset jakautuivat 659 henkilölle, joista miehiä oli 501 ja naisia 158. Verrattuna vuoteen 2015 naisten henkilömäärä nousi 12 henkilöllä, kun miesten henkilömäärä lisääntyi vain kuudella henkilöllä.

Kokonaan miehistä koostuva hallitus on enää 12 yhtiöllä, mikä on 9,9 prosenttia kaikista pörssiyhtiöistä. Suhde on suunnilleen sama Ruotsissa.

Niiden pörssiyhtiöiden määrä, joiden hallituksissa ei ole lainkaan naisia, on vähentynyt viime vuodesta, mikä on myös pidempiaikainen kehityssuunta. Nykyään kokonaan miehistä koostuvia hallituksia löytyy vain pienistä pörssiyhtiöistä.